Quarta-feira será de muito calor, com sol, nuvens e chuvas pontuais no Acre

A Procuradoria-Geral do Estado do Acre (PGE/AC) publicou nesta quarta-feira, 21, o Edital nº 006/2025, que abre inscrições para o I processo seletivo de estágio na área de ciências contábeis. O certame visa a formação de cadastro de reserva para estudantes do ensino superior, com bolsa de R$ 1.000,00 e auxílio-transporte de R$ 200,00.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente por e-mail, entre os dias 26 de maio e 6 de junho de 2025, pelo endereço eletrônico: [email protected]. Os interessados devem enviar currículo com até três páginas. O processo seletivo será composto por análise curricular e entrevista.

Podem participar estudantes entre o 4º e o 10º período do curso de Ciências Contábeis, desde que matriculados em instituições conveniadas com a PGE/AC: Ufac, Uninorte, UNAMA, Estácio Unimeta e Anhanguera. Dez por cento das vagas são reservadas para pessoas com deficiência.

A carga horária do estágio é de 20 horas semanais, com duração inicial de um ano, podendo ser prorrogado por mais um. Entre as atividades a serem desenvolvidas estão cálculo de verbas rescisórias, apuração de descontos legais, atualização monetária, e aplicação prática de normas da CLT e princípios do processo civil e trabalhista.

O estágio será supervisionado pela equipe do Centro de Estudos Jurídicos da PGE/AC, que também será responsável pelas entrevistas, realizadas na sede da instituição, na Avenida Getúlio Vargas, 2852, bairro Bosque, em Rio Branco.

Mais informações podem ser solicitadas pelo mesmo e-mail de inscrição: [email protected].

