Acre

Quarta-feira será de calor intenso e predomínio de sol em todo o Acre

Publicado

9 minutos atrás

em

A quarta-feira, 22, será marcada por tempo quente e ensolarado em todo o Acre, com possibilidade de chuvas rápidas e pontuais em algumas regiões, conforme previsão do portal O Tempo Aqui.

No leste e sul do estado, que abrange as microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, o clima deve permanecer quente e seco, com predomínio de sol e nuvens e baixa probabilidade de chuvas fortes. A umidade relativa do ar mínima varia entre 25% e 35% durante a tarde, e a máxima fica entre 80% e 90% no início da manhã. Os ventos devem soprar de forma fraca a calma, com rajadas ocasionais vindas do sudeste, com variações do sul e sudoeste.

No centro e oeste do estado, incluindo as microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá, o dia também será de calor intenso, com sol entre nuvens e pouca chance de chuva forte. A umidade mínima ficará entre 40% e 50% à tarde, e a máxima entre 90% e 100% nas primeiras horas do dia. Os ventos serão fracos a calmos, vindos do sudeste, com variações do sul e leste.

Temperaturas previstas:

Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre: mínimas entre 21°C e 23°C; máximas entre 35°C e 37°C.

Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba e Assis Brasil: mínimas entre 20°C e 22°C; máximas entre 36°C e 38°C.

Plácido de Castro e Acrelândia: mínimas entre 21°C e 23°C; máximas entre 35°C e 37°C.

Sena Madureira, Manoel Urbano e Santa Rosa do Purus: mínimas entre 22°C e 24°C; máximas entre 35°C e 37°C.

Tarauacá e Feijó: mínimas entre 22°C e 24°C; máximas entre 35°C e 37°C.

Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves: mínimas entre 22°C e 24°C; máximas entre 33°C e 35°C.

Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão: mínimas entre 22°C e 24°C; máximas entre 33°C e 35°C.

Acre

Ieptec convoca novos bolsistas docentes e não docentes

Publicado

1 minuto atrás

em

22 de outubro de 2025

Por

Foto: ASCOM/IEPTEC

O Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica do Acre (IEPTEC) divulgou nesta quarta-feira, 22, dois editais de convocação referentes aos processos seletivos simplificados nº 01/2025 e nº 08/2024. As chamadas contemplam candidatos classificados para funções de bolsistas docentes e não docentes, que atuarão nos Centros de Educação Profissional e Tecnológica da rede Ieptec.

De acordo com os editais, os profissionais selecionados devem comparecer entre os dias 22 e 24 de outubro de 2025, das 8h às 12h, para entrega de documentação e assinatura do termo de compromisso.

Os convocados devem apresentar cópia e original de documentos como RG, CPF, título eleitoral, comprovante de residência e conta bancária ativa, além de certidões negativas da Justiça Estadual, Federal e Eleitoral. Homens também precisam comprovar quitação com o serviço militar.

Acre

Acre reduz dívida consolidada e melhora equilíbrio fiscal, diz Tesouro

Publicado

5 minutos atrás

em

22 de outubro de 2025

Por

O Estado do Acre apresentou um dos melhores desempenhos do país na redução da dívida consolidada até o quarto bimestre de 2025, de acordo com o Relatório Resumido de Execução Orçamentária em Foco dos Estados e Distrito Federal, divulgado nesta terça-feira (21) pelo Tesouro Nacional. A queda foi de 9% em relação ao saldo registrado em 31 de dezembro de 2024, uma das maiores reduções percentuais entre as 27 unidades da federação.

O levantamento destaca que apenas quatro estados, Rio Grande do Norte (-13%), Tocantins (-10%), Mato Grosso (-9%) e Acre (-9%), conseguiram reduzir sua dívida consolidada no período.

Outro ponto relevante do relatório é o índice de Restos a Pagar (RAP) liquidados. No Acre, o pagamento das despesas inscritas até o final de 2024 chegou a 43%, um dos menores percentuais do país. Segundo o Tesouro, esse número pode indicar dificuldade em quitar obrigações antigas, embora o resultado positivo na dívida consolidada revele o esforço do Estado em conter o endividamento e ajustar suas contas.

Na composição das despesas por função, o Acre também se destacou por destinar 24% de seu orçamento à Educação, um dos maiores percentuais do país, empatando com o Paraná e à frente de estados como Rio de Janeiro (10%) e Alagoas (11%).

Os dados fazem parte do RREO em Foco, publicação bimestral elaborada com base nas informações registradas pelos próprios estados no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi), gerido pelo Tesouro Nacional. O relatório analisa as receitas, despesas, investimentos, restos a pagar e dívidas públicas de todos os entes federativos.

Acre

Acre recebe 26 unidades de medicamento inédito para tratar câncer de mama

Publicado

58 minutos atrás

em

22 de outubro de 2025

Por

O Acre recebeu 26 unidades do Trastuzumabe Entansina, um medicamento inédito incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS) para o tratamento do câncer de mama HER2-positivo, uma das formas mais agressivas da doença. A entrega está prevista para esta sexta-feira (24), marcando um importante avanço na oferta de terapias oncológicas no estado.

O fármaco faz parte do primeiro lote nacional, composto por 11.978 unidades — sendo 6.206 de 100 mg e 5.772 de 160 mg — que chegou ao Brasil em 13 de outubro, no Aeroporto de Guarulhos (SP). As doses destinadas ao Acre serão distribuídas à Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), responsável pela dispensação conforme os protocolos clínicos vigentes.

Tratamento inovador e redução da mortalidade

O Trastuzumabe Entansina representa um avanço significativo no tratamento do câncer de mama HER2-positivo, especialmente para mulheres que ainda apresentam sinais da doença após a quimioterapia inicial — geralmente em casos de estágio III.

De acordo com o diretor do Departamento de Atenção ao Câncer do Ministério da Saúde, José Barreto, o novo medicamento tem potencial para reduzir em até 50% a mortalidade entre as pacientes diagnosticadas com essa forma do câncer. “É um avanço gigantesco para a oncologia nacional, com o primeiro protocolo clínico voltado a esse tratamento. Essa medicação era muito esperada pela população e representa uma grande vitória para a saúde pública e para o povo brasileiro”, afirmou Barreto.

Investimento e economia para o SUS

O investimento total do governo federal é de R$ 159,3 milhões para a compra de 34,4 mil frascos-ampola — divididos entre 17,2 mil unidades de 100 mg e 17,2 mil de 160 mg. A negociação permitiu uma economia de cerca de R$ 165,8 milhões, com o custo de aquisição ficando 50% abaixo do preço de mercado.

Ao todo, estão previstos quatro lotes do medicamento, com as próximas entregas programadas para dezembro de 2025, março de 2026 e junho de 2026. Os insumos atenderão 100% da demanda atual do SUS, beneficiando 1.144 pacientes ainda neste ano.

Além do Trastuzumabe Entansina, o Ministério da Saúde também avança na oferta de inibidores de ciclinas — abemaciclibe, palbociclibe e ribociclibe — utilizados no tratamento de câncer de mama avançado ou metastático com receptor hormonal positivo e HER2-negativo.

A pasta publicará ainda em outubro a portaria que autoriza a compra descentralizada desses medicamentos, por meio da Autorização de Procedimento de Alta Complexidade (APAC). O modelo permitirá que estados e municípios realizem diretamente a aquisição, com financiamento federal, agilizando o acesso das pacientes ao tratamento.

Em outra medida de prevenção, o Ministério da Saúde ampliou a faixa etária de acesso à mamografia pelo SUS, que agora inclui mulheres a partir dos 40 anos, mesmo sem sintomas da doença.

A mudança visa fortalecer o diagnóstico precoce e reduzir barreiras de acesso que antes exigiam histórico familiar ou sinais clínicos. Em 2024, 30% das mamografias realizadas no país foram em mulheres com menos de 50 anos, somando mais de 1 milhão de exames.

O Governo Federal também deu início ao atendimento das 28 carretas do programa “Agora Tem Especialistas”, que percorrem 20 estados brasileiros levando consultas, exames e orientações para mulheres em regiões com vazios assistenciais.

 

Com informações do Ministério da Saúde

