Quarta-feira será de calor intenso e predomínio de sol em todo o Acre

A quarta-feira, 22, será marcada por tempo quente e ensolarado em todo o Acre, com possibilidade de chuvas rápidas e pontuais em algumas regiões, conforme previsão do portal O Tempo Aqui.

No leste e sul do estado, que abrange as microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, o clima deve permanecer quente e seco, com predomínio de sol e nuvens e baixa probabilidade de chuvas fortes. A umidade relativa do ar mínima varia entre 25% e 35% durante a tarde, e a máxima fica entre 80% e 90% no início da manhã. Os ventos devem soprar de forma fraca a calma, com rajadas ocasionais vindas do sudeste, com variações do sul e sudoeste.

No centro e oeste do estado, incluindo as microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá, o dia também será de calor intenso, com sol entre nuvens e pouca chance de chuva forte. A umidade mínima ficará entre 40% e 50% à tarde, e a máxima entre 90% e 100% nas primeiras horas do dia. Os ventos serão fracos a calmos, vindos do sudeste, com variações do sul e leste.

Temperaturas previstas:

Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre: mínimas entre 21°C e 23°C; máximas entre 35°C e 37°C.

Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba e Assis Brasil: mínimas entre 20°C e 22°C; máximas entre 36°C e 38°C.

Plácido de Castro e Acrelândia: mínimas entre 21°C e 23°C; máximas entre 35°C e 37°C.

Sena Madureira, Manoel Urbano e Santa Rosa do Purus: mínimas entre 22°C e 24°C; máximas entre 35°C e 37°C.

Tarauacá e Feijó: mínimas entre 22°C e 24°C; máximas entre 35°C e 37°C.

Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves: mínimas entre 22°C e 24°C; máximas entre 33°C e 35°C.

Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão: mínimas entre 22°C e 24°C; máximas entre 33°C e 35°C.

