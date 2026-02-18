Conecte-se conosco

Acre

Quarta-feira será de calor e pancadas de chuva em todo o Acre

Publicado

3 horas atrás

em

Previsão indica tempo abafado, sol entre nuvens e possibilidade de chuvas mais intensas em algumas regiões

O tempo quente e abafado deve predominar no Acre nesta quarta-feira (18), com presença de sol, aumento de nuvens e ocorrência de chuvas passageiras e pontuais ao longo do dia. Em algumas áreas, as precipitações podem ser mais intensas, conforme previsão do portal O Tempo Aqui.

A mesma condição climática deve atingir outras regiões da Amazônia e do Centro-Oeste, como Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, Goiás e o Distrito Federal, além das planícies da Bolívia e da região de selva do Peru.

Leste e sul do estado

Nas microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, o dia será de calor e sensação de abafamento, com sol, nuvens e chuvas rápidas. Há média probabilidade de ocorrência de chuvas fortes e baixa possibilidade de temporais.

A umidade relativa do ar mínima deve variar entre 50% e 60% durante a tarde, enquanto a máxima fica entre 90% e 100% nas primeiras horas do dia. Os ventos sopram fracos a calmos, predominando do norte, com variações de noroeste e nordeste.

Centro e oeste do estado

Nas microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá, o cenário será semelhante, com calor, aumento de nuvens e chuvas passageiras. A probabilidade de chuvas fortes é média, e a de temporais é muito baixa.

A umidade mínima varia entre 55% e 65% à tarde, e a máxima entre 90% e 100% ao amanhecer. Os ventos também devem soprar fracos a calmos, vindos do norte, com variações de noroeste e nordeste.

Temperaturas nas regionais

Em Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre, as mínimas devem ficar entre 22°C e 24°C, com máximas variando de 32°C a 34°C.

Em Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba e Assis Brasil, os termômetros marcam mínimas entre 22°C e 24°C e máximas entre 32°C e 34°C.

Plácido de Castro e Acrelândia terão temperaturas semelhantes.

Em Manuel Urbano e Santa Rosa do Purus, as máximas variam entre 31°C e 33°C.

Já em Feijó, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, as mínimas ficam entre 23°C e 25°C, com máximas de até 34°C.

Em Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão, as temperaturas seguem padrão semelhante, com calor e possibilidade de chuvas rápidas ao longo do dia.

Comentários

Tópicos Relacionados
Continue lendo
Publicidade

Acre

Prêmio de R$ 72 milhões: Caixa confirma adiamento da Mega-Sena e define nova data pós-Carnaval

Publicado

25 minutos atrás

em

18 de fevereiro de 2026

Por

Sorteio pós-Carnaval mantém prêmio alto e apostas abertas; veja quando será o sorteio após feriado

Caixa define nova data da Mega-Sena e mantém apostas abertas – Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Tradicionalmente, os concursos são realizados às terças, quintas e sábados, mas a caixa costuma readequar datas em feriados nacionais prolongados, conforme prática adotada em outros anos.

Conforme informações da IstoÉ, o banco informou que o próximo sorteio será realizado na quinta-feira (19), retomando o cronograma regular após o Carnaval.

A decisão foi comunicada pelos canais oficiais da instituição e confirmada a partir de orientações internas repassadas à imprensa.

Apostas, valores e onde assistir ao sorteio

As apostas podem ser feitas até as 20h do dia do sorteio, em diferentes canais oficiais:

  • lotéricas credenciadas em todo o país;
  • portal Loterias CAIXA e aplicativo oficial;
  • Internet Banking CAIXA, para clientes do banco.

A aposta mínima custa R$ 6 e permite a escolha de seis dezenas, entre 1 e 60. Todos os concursos são transmitidos a partir das 21h, pelo canal oficial da Caixa no Youtube.

Comentários

Continue lendo

Acre

Acre fica fora dos 50 destinos mais desejados do Brasil em 2026, aponta índice nacional

Publicado

3 horas atrás

em

18 de fevereiro de 2026

Por

Levantamento destaca hubs turísticos e destinos de ecoturismo, mas nenhum município acreano aparece no ranking

Domingo no Acre será de calor e céu parcialmente nublado, com chuvas pontuais em algumas regiões, sem previsão de chuvas fortes/Foto: Raylanderson Frota

Nenhum dos 22 municípios do Acre aparece entre os “50 Lugares para Viajar no Brasil em 2026”, segundo o Índice de Visibilidade Turística (IVT), divulgado pelo Brasil em Mapas. O estudo traça um panorama dos destinos mais procurados do país em um cenário de crescimento do setor, com recorde no número de voos, aumento da circulação de turistas entre regiões e maior competitividade internacional.

O levantamento é baseado em dados públicos, plataformas globais de viagem e rankings internacionais, considerando quatro grandes dimensões distribuídas em 15 parâmetros. Entre os critérios analisados estão fluxo turístico, realização de grandes eventos, conectividade e acesso, porte de aeroportos, visibilidade internacional, avaliações de viajantes, presença em guias globais, diversidade de atrativos e capacidade de atratividade.

Entre os destinos que lideram o ranking estão grandes hubs internacionais como Rio de Janeiro, São Paulo, Fortaleza, Salvador, Manaus e Recife, que mantêm forte presença no turismo nacional e estrangeiro.

Também ganharam destaque destinos impulsionados pelo ecoturismo e turismo de experiência, como Lençóis Maranhenses, Fernando de Noronha, Gramado, Jalapão e Florianópolis.

Segundo o estudo, segmentos como ecoturismo, praias menos exploradas, turismo em áreas de chapadas, festivais e roteiros no interior estão entre as tendências que mais crescem. A Amazônia surge como um dos polos de interesse, mas o desempenho dos destinos depende de fatores como acesso aéreo, infraestrutura e estratégias de promoção turística.

Comentários

Continue lendo

Acre

No Acre, bancos reabrem a partir das 10h nesta Quarta-Feira de Cinzas

Publicado

3 horas atrás

em

18 de fevereiro de 2026

Por

No Acre, as agências bancárias voltam a funcionar a partir das 10h nesta Quarta-Feira de Cinzas (18), retomando o atendimento presencial ao público após o feriado de Carnaval. O horário segue a orientação nacional, que prevê a abertura a partir das 12h no horário de Brasília, o que corresponde às 10h no estado.

Em todo o país, os bancos permaneceram fechados na segunda e na terça-feira de Carnaval (14 a 17). Nas localidades onde o expediente normal se encerra antes das 15h, as instituições financeiras devem antecipar a abertura, garantindo pelo menos três horas de atendimento presencial aos clientes.

Com a suspensão do atendimento nos últimos dias, boletos de cobrança e contas de consumo com vencimento entre sábado (14) e terça-feira (17) podem ser pagos nesta quarta-feira sem acréscimo.

Já os boletos bancários de clientes cadastrados como sacados eletrônicos seguem disponíveis para quitação por meio do DDA (Débito Direto Autorizado).

Comentários

Continue lendo