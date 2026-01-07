Conecte-se conosco

Acre

Quarta-feira será de calor, abafamento e chuvas passageiras em todo o Acre

Publicado

2 horas atrás

em

Previsão indica pancadas pontuais, com possibilidade de chuva forte e temperaturas acima dos 30°C em várias regiões do estado

O tempo quente e abafado, com sol entre nuvens e chuvas passageiras, deve predominar em todo o Acre nesta quarta-feira (7). As precipitações ocorrem de forma pontual e podem ser intensas em algumas áreas do estado, conforme previsão do portal O Tempo Aqui. O mesmo cenário climático se estende ao sul e sudoeste do Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, além de áreas da Bolívia e da região de selva do Peru.

No leste e sul do estado, que englobam as microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, a previsão aponta tempo quente e sensação de abafamento, com presença de sol, aumento de nebulosidade e chuvas rápidas e localizadas. A probabilidade de chuva forte é considerada média. A umidade relativa do ar varia entre 55% e 65% durante a tarde, podendo alcançar até 95% no início da manhã. Os ventos devem soprar fracos ou calmos, predominantemente do norte, com variações de noroeste e nordeste.

Já no centro e oeste do Acre, incluindo as microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá, o cenário é semelhante, com calor intenso, tempo abafado e chuvas pontuais, que podem ser fortes em determinados pontos. A umidade mínima fica entre 60% e 70% à tarde, enquanto a máxima pode atingir entre 90% e 100% ao amanhecer. Os ventos seguem fracos, com predominância do quadrante norte.

Em relação às temperaturas, em Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre, as mínimas variam entre 21°C e 23°C, e as máximas entre 29°C e 31°C. Em Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba e Assis Brasil, os termômetros devem marcar mínimas de 20°C a 22°C e máximas de 29°C a 31°C.

Plácido de Castro e Acrelândia registram mínimas entre 21°C e 23°C, com máximas chegando a 31°C. Em Sena Madureira, Manuel Urbano e Santa Rosa do Purus, as temperaturas variam entre 22°C e 24°C nas mínimas e entre 29°C e 31°C nas máximas.

No interior do estado, Tarauacá e Feijó devem ter mínimas entre 22°C e 24°C, com máximas de até 31°C. Em Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, as mínimas ficam entre 21°C e 23°C, e as máximas entre 28°C e 30°C. Já em Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão, os termômetros devem variar de 21°C a 23°C nas mínimas e de 28°C a 30°C nas máximas.

Acre

Secretaria Municipal de Saúde realiza reunião de diagnóstico das ações desenvolvidas em Assis Brasil

Publicado

45 minutos atrás

em

7 de janeiro de 2026

Por

A Secretaria Municipal de Saúde de Assis Brasil promoveu nesta quarta-feira(07), uma importante reunião de avaliação e diagnóstico dos trabalhos realizados pela saúde do município. O encontro teve como objetivo apresentar um panorama detalhado dos avanços, desafios e resultados alcançados nos últimos anos, fortalecendo a transparência e o planejamento das ações futuras.

Estiveram presentes o vice-prefeito Reginaldo Martins, secretários municipais, vereadores, agentes comunitários de saúde (ACS) e demais funcionários da rede municipal, demonstrando o comprometimento conjunto da gestão e do Legislativo com o fortalecimento das políticas públicas de saúde.

Análise Geral da Saúde Municipal

Antes
O município enfrentava dificuldades estruturais significativas, com baixa colocação em rankings estaduais, ausência de serviços especializados e limitações logísticas que comprometiam a cobertura e a resolutividade da rede de saúde. Esses fatores impactavam diretamente a qualidade do atendimento ofertado à população.

Depois
Com planejamento, investimentos e fortalecimento da gestão, Assis Brasil avançou de forma expressiva em diversos eixos estratégicos. Houve melhorias na atenção básica, nos serviços de odontologia, imunização, farmácia municipal, transporte de pacientes e no Tratamento Fora de Domicílio (TFD). O município também evoluiu na gestão de resíduos, no financiamento do SUS, na infraestrutura laboratorial e no atendimento inclusivo às crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Atualmente, Assis Brasil é reconhecido como destaque regional no Alto Acre, consolidando um modelo de saúde mais eficiente, inclusivo e humanizado, resultado do trabalho integrado entre gestores, profissionais da saúde e demais parceiros institucionais.

A gestão municipal, por meio da Prefeitura de Assis Brasil, reafirma o compromisso de continuar investindo na saúde pública, garantindo mais qualidade de vida e bem-estar para toda a população.

Acre

Nível do Rio Acre volta a cair e permanece abaixo da cota de alerta em Rio Branco

Publicado

1 hora atrás

em

7 de janeiro de 2026

Por

Boletim da Defesa Civil aponta 10,37 metros na manhã desta quarta-feira e ausência de chuvas nas últimas 24 horas

Foto: Sérgio Vale

O nível do Rio Acre apresentou nova queda na manhã desta quarta-feira (7), conforme boletim divulgado pela Defesa Civil Municipal de Rio Branco. Às 5h20, o manancial marcou 10,37 metros, permanecendo bem abaixo da cota de alerta e da cota de transbordo estabelecidas para a capital acreana.

De acordo com a Defesa Civil, não houve registro de chuvas nas últimas 24 horas, com índice pluviométrico de 0,00 milímetro, fator que contribui para a estabilidade e a manutenção do nível do rio neste início de janeiro.

Em Rio Branco, a cota de alerta do Rio Acre é fixada em 13,50 metros, enquanto a cota de transbordo é de 14,00 metros. Segundo o órgão municipal, a situação segue considerada normal, sem risco iminente de alagamentos ou enchentes.

Acre

Governo do Acre reforça orçamento estadual com mais de R$ 320 milhões em créditos adicionais em 2025

Publicado

2 horas atrás

em

7 de janeiro de 2026

Por

Decretos assinados por Gladson Cameli destinam recursos a emendas parlamentares e fortalecem áreas como saúde, educação, justiça, segurança e gestão pública

Foto: Sérgio Vale

O governo do Acre publicou, ao longo de 2025, uma série de decretos que autorizaram a abertura de créditos adicionais suplementares e especiais para reforçar o orçamento estadual. As medidas, assinadas pelo governador Gladson Cameli, têm como base a Lei nº 4.511/2024 e visam atender emendas parlamentares, fortalecer órgãos públicos e assegurar a execução de políticas em áreas estratégicas, como saúde, educação, assistência social, segurança, justiça, tecnologia e gestão administrativa. O conjunto de decretos foi publicado no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (7).

Um dos primeiros atos foi o Decreto nº 11.686, de 6 de maio de 2025, que autorizou a abertura de crédito suplementar no valor de R$ 1,67 milhão. Os recursos foram distribuídos entre diversas secretarias, incluindo Administração (Sead), Educação (SEE), Esporte e Lazer (Seel), Saúde (Sesacre), Agricultura (Seagri), Assistência Social (Seasdh) e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Acre (Fapac). Os valores contemplaram despesas correntes e de capital, como aquisição de materiais e equipamentos, auxílios, contribuições a instituições sem fins lucrativos e apoio direto a estudantes, com compensação por anulação de dotações orçamentárias.

Em 1º de julho de 2025, o Decreto nº 11.714 abriu crédito suplementar de R$ 32,66 milhões, com destaque para ações de governança e sustentabilidade no âmbito do Tribunal de Contas do Estado. No mesmo dia, o Decreto nº 11.715 autorizou a liberação de R$ 4,75 milhões para reforçar ações da Secretaria de Governo (Segov), Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Secretaria de Educação, principalmente para custeio, serviços de terceiros, materiais de consumo e investimentos.

Ainda em julho, o Decreto nº 11.716 abriu crédito adicional especial de R$ 6,16 milhões, beneficiando órgãos como a Secretaria de Comunicação (Secom) e a Secretaria de Planejamento (Seplan), além de repasses diretos a municípios como Tarauacá, Manoel Urbano e Plácido de Castro, tanto para despesas correntes quanto para investimentos.

O Decreto nº 11.717, de 7 de julho, autorizou um dos maiores volumes do período, com R$ 99,54 milhões em crédito suplementar. Os recursos foram destinados à Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça, Fundo Especial do Poder Judiciário, Representação do Governo em Brasília e Casa Civil, atendendo despesas administrativas, indenizações, diárias, tecnologia da informação e contratação de serviços diversos.

Na sequência, o Decreto nº 11.720, de 11 de julho, abriu crédito suplementar de R$ 118,17 milhões, novamente com forte participação do Poder Judiciário, especialmente para a manutenção do Projeto Cidadão, além de despesas com material de consumo, passagens, serviços de terceiros e ações financiadas com superávit de emendas parlamentares individuais.

Fechando o mês, o Decreto nº 11.727, de 28 de julho de 2025, autorizou a abertura de R$ 59,2 milhões em crédito suplementar. Os recursos contemplaram órgãos como o Ministério Público, a Controladoria-Geral do Estado (CGE) e a Secretaria de Administração, com foco em investimentos em tecnologia da informação, transparência pública, governança digital, locação de mão de obra, diárias e aquisição de equipamentos permanentes.

Somados, os decretos publicados ao longo de 2025 reforçam o orçamento estadual em mais de R$ 320 milhões, ampliando a capacidade de execução de políticas públicas e o funcionamento de órgãos essenciais do Estado.

