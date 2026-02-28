Geral
Qualivida da Polícia Civil realiza primeiro atendimento psicológico itinerante e leva cuidado a policiais civis de Sena Madureira
A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio do programa Qualidade de Vida (Qualivida), deu um importante passo no fortalecimento da saúde mental de seus servidores ao realizar, na última sexta-feira, 27, o primeiro atendimento psicológico de forma itinerante. A iniciativa levou as psicólogas do núcleo de Rio Branco até o município de Sena Madureira, garantindo assistência direta aos policiais civis que atuam naquela regional.
O Núcleo Qualivida tem como missão cuidar da saúde mental, emocional e social dos servidores da instituição. Com uma equipe formada por profissionais de psicologia, assistência social e outras áreas, o programa desenvolve ações de prevenção, escuta qualificada, acolhimento e apoio psicossocial, promovendo bem-estar e contribuindo para um melhor desempenho profissional.
A ação itinerante marca uma nova fase do programa, ampliando o acesso aos atendimentos e aproximando o cuidado da realidade enfrentada diariamente pelos policiais civis nas delegacias do interior.
O coordenador do Qualivida, Valcleir Carvalho, destacou a importância da iniciativa. “Nosso objetivo é garantir que todos os policiais civis, independentemente de onde estejam lotados, tenham acesso a um atendimento humanizado e de qualidade. Sabemos que a atividade policial exige muito do emocional e do psicológico, por isso estamos indo até as regionais, ouvindo, acolhendo e oferecendo suporte especializado. Esse cuidado reflete diretamente na qualidade do serviço prestado à população”, afirmou.
O delegado-geral da PCAC, José Henrique Maciel, ressaltou que a iniciativa reforça o compromisso institucional com a valorização dos servidores. “Cuidar da saúde mental dos nossos policiais é uma prioridade. São profissionais que lidam diariamente com situações de alto estresse e grande responsabilidade. Ao levar os serviços do Qualivida até as unidades do interior, garantimos que todos tenham acesso ao suporte necessário, fortalecendo nossa instituição e assegurando que nossos servidores estejam preparados para desempenhar suas funções com máxima eficácia e segurança”, enfatizou.
A criação e estruturação do espaço físico do Qualivida foi possível graças ao apoio do governador do Acre, Gladson Camelí, que no ano passado entregou à Polícia Civil um ambiente moderno e humanizado voltado exclusivamente ao cuidado com a saúde mental e emocional dos servidores. Localizado na região central de Rio Branco, em frente ao antigo Fórum Barão do Rio Branco, o espaço conta com consultórios, sala de recepção, auditório, banheiros e copa, proporcionando um ambiente acolhedor e funcional para atendimentos e atividades preventivas.
A ação itinerante reflete um esforço contínuo da Polícia Civil do Acre em garantir que seus profissionais estejam bem cuidados, valorizados e preparados para exercer suas funções com excelência. A equipe do Qualivida já se prepara para expandir os atendimentos nesse formato, contemplando tanto as regionais da capital quanto unidades do interior, reafirmando o compromisso institucional com a saúde e o bem-estar de seus servidores.
Mototaxista fica ferido após colisão com caminhonete em test drive na Via Chico Mendes
Acidente deixou poste de energia destruído e mobilizou equipes do Samu e da Polícia Militar em Rio Branco
Um acidente envolvendo uma caminhonete de concessionária e uma motocicleta deixou o mototaxista Ademir da Veiga, de 56 anos, ferido na manhã deste sábado (28), na Via Chico Mendes, nas proximidades do Instituto Federal do Acre, no Segundo Distrito de Rio Branco.
De acordo com testemunhas, o condutor da caminhonete prata realizava um test drive no sentido centro-bairro, acompanhado de uma vendedora da loja. Ao fazer uma curva, teria perdido o controle da direção, colidido contra um poste de energia e, em seguida, o veículo rodou na pista.
No mesmo sentido trafegava Ademir, conduzindo uma motocicleta Yamaha YBR 150 Factor branca, placa QLX-7G24. Ele acabou sendo atingido durante a colisão e caiu às margens da via.
Com o impacto, o mototaxista sofreu fratura no braço direito, traumatismo craniano moderado e escoriações pelo corpo. O poste de energia atingido partiu ao meio.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte avançado. Após os primeiros atendimentos no local, a vítima foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.
Policiais militares do Batalhão de Trânsito isolaram a área para a realização da perícia e registraram o Boletim de Acidente de Trânsito (BAT). Depois da conclusão dos trabalhos, os veículos foram removidos.
Seis PMs do Amazonas são presos com três toneladas de drogas em Manaus
Militares com até 20 anos de corporação recebiam salários superiores a R$ 8 mil; carga foi apreendida após denúncia de tráfico
Seis policiais militares do Amazonas foram presos em flagrante na quinta-feira (26), em Manaus, com cerca de três toneladas de drogas. Eles acumulam entre 14 e 20 anos de atuação na corporação e recebem salários superiores a R$ 8 mil.
Também foram detidas outras cinco pessoas que estavam na embarcação onde o entorpecente era transportado. A prisão ocorreu após denúncia de movimentação suspeita de tráfico na região. Equipes da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam) foram ao local e encontraram duas viaturas da 19ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) já rendendo os tripulantes.
Segundo as informações, a área não pertence à circunscrição da 19ª Cicom, e os policiais não teriam comunicado a ação aos superiores. Durante a abordagem, os tripulantes afirmaram que a droga estava sendo retirada gradualmente da balsa sob orientação dos militares.
Foram presos os cabos Thiago Torquato Herculano Viana, Mabio Castro Nascimento e Mariley da Silva Aparicio; os sargentos David Ramires Alencar e Tellson da Costa Antunes; e o 2º sargento Joabe Vasconcelos Maia.
De acordo com o Portal da Transparência, Joabe é o mais antigo, integrando a Polícia Militar desde 2005, com salário de R$ 14.781,67. David ingressou em 2008 e recebe R$ 14.485,55. Tellson está na corporação desde 2009, com remuneração de R$ 9.844,82. Thiago, Mabio e Mariley entraram em 2011, com salários que variam entre R$ 8.249,82 e R$ 11.790,40.
Os seis policiais e os demais suspeitos foram encaminhados ao Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), junto com a carga apreendida.
A Polícia Militar informou, em nota, que equipes da Rocam atuaram na ocorrência.
Governo do Acre fortalece gestão ambiental com 4º Encontro da Rede de Governança
Com o objetivo de alinhar ações e fortalecer a política ambiental integrada nos municípios acreanos, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), realizou nesta quinta-feira, 26, e sexta-feira, 27, em Rio Branco, o 4º Encontro da Rede de Governança Ambiental do Acre. O evento, sediado no Hotel Nobile Suites, reuniu gestores municipais, técnicos ambientais, instituições parceiras e representantes de órgãos estaduais.
O encontro teve ínicio com a apresentação do secretário de Estado do Meio Ambiente, Leonardo Carvalho, que destacou a estrutura integrada da gestão ambiental acreana, organizada em três pilares complementares: o Sistema Integrado de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas (Simamc), o Conselho Estadual de Meio Ambiente e Floresta (Cemaf) e a Rede de Governança Ambiental, formada pelos secretários municipais dos 22 municípios e responsável pela implementação das ações no território.
A articulação entre essas instâncias permite que dados de inteligência ambiental subsidiem decisões e políticas públicas, fortalecendo o combate ao desmatamento, a proteção dos recursos naturais e a participação social na gestão ambiental. Na sequência, equipes técnicas da Sema apresentaram a estrutura e as principais frentes de atuação da secretaria nas áreas de educação ambiental, recursos hídricos e qualidade ambiental, unidades de conservação e silvicultura, além de demonstrar de que forma o Estado pode apoiar os municípios na implementação de políticas públicas nessas áreas.
No período da tarde, os debates concentraram-se em temas estratégicos relacionados ao combate aos ilícitos ambientais. Técnicos do Ibama apresentaram um panorama das operações de fiscalização realizadas nos municípios acreanos e esclareceram o processo de licenciamento ambiental na esfera federal. No âmbito estadual, equipes da Sema e do Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac) detalharam as ações de comando e controle adotadas para reduzir o desmatamento e as queimadas ilegais no estado.
A programação do primeiro dia foi encerrada com a apresentação do Centro Integrado de Inteligência de Monitoramento e Gerenciamento Ambiental (Cigma), que demonstrou as ferramentas de monitoramento remoto e produção de dados utilizados para subsidiar as ações de fiscalização e o planejamento ambiental no Acre.
Assembleia geral marca avanço na governança ambiental do estado
No segundo dia, a programação iniciou com a primeira assembleia geral da Rede de Governança Ambiental, com a participação de secretários municipais e representantes dos 22 municípios acreanos. Durante a reunião, foi oficializada como secretária-executiva da Rede, a assistente de Assessoria Participativa da Sema, Saline Sena.
Também foram discutidos o planejamento de ações alusivas ao Dia Mundial do Meio Ambiente, políticas para o descarte correto de resíduos sólidos e apresentadas as principais demandas dos municípios, reforçando o papel da Rede de Governança Ambiental como espaço de diálogo, cooperação e fortalecimento da gestão ambiental local.
Durante a programação, o Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA) apresentou suas principais atribuições e resultados no combate aos ilícitos ambientais no estado. Na sequência, a presidente do Instituto de Mudanças Climáticas (IMC), Jaksilande Araújo, apresentou o Sistema de Incentivos a Serviços Ambientais (Sisa), detalhando sua estrutura de governança, atribuições e programas. Foram abordados o programa pioneiro de REDD+ jurisdicional do Acre, o ISA Carbono, além do processo de consultas para atualização da repartição de benefícios, realizado nas cinco regionais do Acre.
Ainda na programação, a secretária dos Povos Indígenas, Francisca Arara, destacou as ações desenvolvidas pela Sepi junto aos povos originários nos municípios acreanos, reforçando a importância da participação indígena na construção e execução das políticas ambientais.
Encerrando o encontro, foi apresentado o programa Adapta Cidades, iniciativa do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), com detalhamento de seu funcionamento e dos critérios de seleção dos municípios participantes. A proposta prioriza localidades mais vulneráveis, por serem as que mais sofrem os impactos das mudanças climáticas e, consequentemente, demandam maior apoio técnico e acesso a recursos para a implementação de medidas de adaptação.
O que eles disseram
“A importância desse evento é mostrar aos municípios quais políticas públicas a Sema está executando, para que possamos ter uma atuação mais eficiente no território. Também queremos entender os problemas que eles enfrentam e compartilhar saberes e experiências para avançar nas pautas ambientais, que interessam a todos. Foram dois dias de muito trabalho, envolvimento e integração com as secretarias municipais de meio ambiente de todo o Acre”, destaca o secretário do Meio Ambiente, Leonardo Carvalho.
“A proposta é apresentar o que o Estado tem feito para melhorar a vida das pessoas, reduzir desastres ambientais e diminuir o desmatamento e as queimadas. Também buscamos entender as dificuldades dos municípios e oferecer mais apoio, não apenas em conhecimento técnico, mas também em estrutura. Por isso, reforço que é um grande evento e parabenizo a Sema por esse trabalho e pela aproximação cada vez maior com os municípios diante dos desafios ambientais.”, diretor de Licenciamento de Atividades Rurais, Florestais e Fauna do Imac, Ivo Péricles.
“Essa integração é extremamente importante, pois fortalece o diálogo entre Estado e municípios e amplia a participação dos diversos atores da agenda ambiental. No ano passado estivemos nas cinco regionais do estado realizando o processo de atualização da repartição de benefícios do programa ISA Carbono. Hoje, ao participar deste encontro, percebemos um avanço significativo na política ambiental do Acre.”, explicou a presidente do IMC, Jaksilande Araújo.
“Este encontro representa uma oportunidade muito significativa para os municípios, pois somos nós que lidamos diretamente com os desafios no território. A proximidade e a interlocução com o Estado e com as demais instituições que compõem a agenda ambiental são essenciais para fortalecer a gestão local. A programação foi muito importante ao abordar temas comuns que desafiam os municípios e contribuir com orientações práticas para nossa atuação”, ressaltou a diretora da Divisão de Gestão Ambiental e Mudanças Climáticas da Secretaria de Meio Ambiente de Rio Branco (Semeia), Aline Martins.
“Este encontro é muito importante para o nosso município, especialmente por conta dos desafios logísticos que enfrentamos. Temos dificuldades relacionadas, por exemplo, à gestão do cemitério e dos resíduos sólidos. Estar aqui, alinhando essas ações e recebendo orientações, contribui diretamente para melhorar nossa realidade. O apoio do governo é essencial para que possamos avançar na gestão ambiental do Jordão”, explicou a secretária de Meio Ambiente e Turismo de Jordão, Sandra Sampaio.
“É um grande prazer participarmos do 4º encontro da Rede de Governança Ambiental. A nossa região tem muito a aproveitar deste momento, pois daqui surgem pautas extremamente importantes para a gestão ambiental local. A união entre o Estado e os órgãos de controle presentes, todos alinhados nessa rede, é de suma importância para fortalecer as ações e garantir melhores resultados nos municípios”, ressaltou a secretária de Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade de Cruzeiro do Sul, Edna Fonseca.
