Qualivida da Polícia Civil do Acre promove vacinação de servidores na Cidade do Povo em parceria com a Secretaria de Saúde

Dando continuidade à campanha de imunização de servidores e da população, o Núcleo Qualivida da Polícia Civil do Acre (PCAC), em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco, realizou na manhã desta terça-feira, 24, uma nova etapa da vacinação na delegacia da 2ª Regional, localizada no bairro Cidade do Povo, em Rio Branco.

Durante a ação, foram ofertadas doses de vacinas contra Influenza, febre amarela, Covid-19 e tétano. Ao todo, 25 servidores foram imunizados, reforçando o compromisso da Polícia Civil com a saúde e o bem-estar dos profissionais que atuam diariamente na linha de frente da segurança pública.

A atividade faz parte do calendário de ações preventivas promovidas pelo Núcleo Qualivida, que busca garantir melhores condições de saúde física e mental aos servidores da instituição.

O delegado-geral da Polícia Civil do Acre, Dr. José Henrique Maciel, destacou a importância da vacinação no ambiente policial. “A saúde do nosso efetivo é prioridade. Garantir que nossos servidores estejam protegidos contra doenças é também garantir um atendimento mais seguro e eficiente à população. Essa parceria com a Secretaria Municipal de Saúde é fundamental para levarmos essa ação a todas as regionais do estado”, afirmou o delegado-geral.

As ações de vacinação continuarão a ser realizadas nas próximas semanas em outras unidades da Polícia Civil, com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal dos servidores e fortalecer as políticas de cuidado e prevenção em saúde dentro da instituição.

