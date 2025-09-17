Brasil
Quaest: governo Lula é desaprovado por 51% e aprovado por 46%
O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mostra estabilidade no índice de aprovação e desaprovação, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (17).
São 51% os que desaprovam a terceira administração do petista. A aprovação é de 46%. O índice é o mesmo apresentado no levantamento de agosto.
A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. Foram entrevistadas 2.004 pessoas pela Quaest, pessoalmente, entre 12 e 14 de setembro.
Aprovação do governo Lula
Desaprova: 51%
Aprova: 46%
Não sabe/não respondeu: 3%
Brasil
Vice-secretário de Estado dos EUA acusa Moraes de “farsa política”
Número dois do Departamento de Estado dos EUA renova ameaças ao Brasil e diz que ministro do STF está destruindo relação de dois séculos entre os países
O vice-secretário de Estado dos Estados Unidos, Christopher Landau, renovou as críticas ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e cobrou do governo brasileiro medidas para conter o juiz em mensagens publicadas nas redes sociais nesta quinta-feira (17).
O número dois do Departamento de Estado americano afirmou que a atuação de Moraes está colocando em risco mais de dois séculos de relações bilaterais entre Washington e Brasília.
“Os Estados Unidos continuam aguardando que o Brasil contenha o juiz fora de controle Moraes antes que ele destrua completamente a relação que nossos grandes países desfrutam há mais de dois séculos”, afirmou Landau no X.
O vice-secretário disse que o Brasil está permitindo que Moraes abuse do processo judicial e persiga uma agenda abertamente política. “Os Estados Unidos não permitirão que o juiz Moraes estenda seu regime de censura ao nosso território”, concluiu o vice-secretário.
Em outro tuíte, o número dois do Departamento de Estado americano chamou o processo em curso no Brasil de uma “farsa política” e disse que não é admissível aumentar a punição de um réu em função da reação de terceiros. Ele se referia a uma reportagem do jornal Folha de S.Paulo que afirmava que, segundo ministros do STF, o ex-presidente Donald Trump levaria Bolsonaro à Papuda se adotasse novas sanções contra o Brasil.
“Se esta reportagem for precisa, apenas confirma que todo o processo ‘judicial’ em andamento no Brasil é uma farsa política. Aqueles que afirmam seguir o Estado de Direito não podem aumentar a punição de um réu em função da resposta de terceiros à sua decisão. Como @POTUS @realDonaldTrump e @SecRubio enfatizaram, os Estados Unidos responderão adequadamente a essa caça às bruxas política e não serão dissuadidos por ameaças judiciais.”
Esta não é a primeira vez que Cristopher Landau faz críticas a Alexandre de Moraes ou ameaças relacionadas ao Brasil.
Após a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo STF, o vice-secretário afirmou que Moraes “desmantelou o Estado de direito” e levou as relações entre Brasília e Washington ao “ponto mais sombrio em dois séculos”.
Durante visita de empresários brasileiros a Washignton, Landau deixou claro aos executivos que o Brasil é o único país do mundo que não terá uma solução técnica ou econômica para as tarifas impostas por Trump.
No último sábado (13), o representante do Departamento de Estado americano solicitou a retirada o visto de um médico brasileiro que comemorou o assassinato do ativista pró-Trump, Charlie Kirk.
A CNN entrou em contato com o Itamaraty para solicitar um posicionamento, mas ainda não obteve resposta.
