Quaest: governo Lula é desaprovado por 51%; 46% aprovam

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) manteve tendência de queda na desaprovação, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (20).

São 51% os que desaprovam a terceira administração do petista. Em julho eram 53%.

A aprovação, por sua vez, é de 46%, uma alta de três pontos percentuais se comparada ao último levantamento. Não sabe ou não respondeu ficou em 3%.

A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. Foram entrevistadas 2.004 pessoas pela Quaest, pessoalmente, entre 13 e 17 de agosto.

Estados

O levantamento também fez coleta de dados por estados.

Em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul e Goiás a desaprovação do petista é maior que a aprovação.

Já na Bahia e em Pernambuco, a aprovação é superior. Confira:

São Paulo

Desaprova: 65%

Aprova: 34%

Não sabe/não respondeu: 1%

A margem de erro para São Paulo é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. Foram ouvidas 1.644 pessoas no estado.

Minas Gerais

Desaprova: 59%

Aprova: 40%

Não sabe/não respondeu: 1%

A margem de erro para Minas Gerais é de três pontos percentuais, para mais ou para menos. Foram ouvidas 1.482 pessoas no estado.

Rio de Janeiro

Desaprova: 62%

Aprova: 37%

Não sabe/não respondeu: 1%

A margem de erro para o Rio de Janeiro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos. Foram ouvidas 1.404 pessoas no estado.

Bahia

Desaprova: 39%

Aprova: 60%

Não sabe/não respondeu: 1%

A margem de erro para a Bahia é de três pontos percentuais, para mais ou para menos. Foram ouvidas 1.200 pessoas no estado.

Paraná

Desaprova: 64%

Aprova: 34%

Não sabe/não respondeu: 2%

A margem de erro para o Paraná é de três pontos percentuais, para mais ou para menos. Foram ouvidas 1.104 pessoas no estado.

Rio Grande do Sul

Desaprova: 62%

Aprova: 37%

Não sabe/não respondeu: 1%

A margem de erro para o Rio Grande do Sul é de três pontos percentuais, para mais ou para menos. Foram ouvidas 1.104 pessoas no estado.

Pernambuco

Desaprova: 37%

Aprova: 62%

Não sabe/não respondeu: 1%

A margem de erro para Pernambuco é de três pontos percentuais, para mais ou para menos. Foram ouvidas 1.104 pessoas no estado.

Goiás

Desaprova: 66%

Aprova: 33%

Não sabe/não respondeu: 1%

A margem de erro para Goiás é de três pontos percentuais, para mais ou para menos. Foram ouvidas 1.104 pessoas no estado.

