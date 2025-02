Quaest: desaprovação a Lula ultrapassa 60% em SP, RJ e MG; aprovação cai mais de 15 pontos na BA e em PE

Levantamento da Genial/Quaest divulgado nesta quarta-feira (26) aponta que o 3º governo do presidente Lula (PT) é reprovado por 50% ou mais dos eleitores em 8 estados pesquisados. De acordo com a pesquisa, a desaprovação supera os 60% em SP, RJ e MG e a aprovação cai mais de 15 pontos na BA e em PE, estados onde Lula venceu as eleições em 2022. Pela 1ª vez, a desaprovação do presidente numericamente superou a aprovação nesses dois estados.