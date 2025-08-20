Quaest: 57% acham que Brasil está indo na direção errada; 36%, na certa

Por CNN

Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (20) aponta que 57% dos entrevistados acreditam que o Brasil está indo na direção errada. Os que pensam que está na certa representam 36%.

Os que não sabem ou não responderam somam 7%.

As opiniões não sofreram grandes alterações em relação à última pesquisa, realizada em julho deste ano. Na época, os que responderam que o país segue na direção errada somam 58%, em uma variação de um ponto percentual quando comparada a hoje.

Já os que disseram que o Brasil avança na direção correta totalizavam 34% na época, dois pontos percentuais a menos do que os atuais 36%.

Os que não sabem ou não responderam saíram de 8% para 7%.

Ao longo da série histórica, os números passaram a mudar este ano no mês de maio, quando a opinião de que o Brasil ia na direção errada era compartilhada por 61%, e passou a diminuir posteriormente. Na mesma época, a direção certa marcava 32%, e passou a subir nas próximas pesquisas de julho e agosto.

O levantamento ouviu 2.004 pessoas presencialmente entre 13 e 17 de agosto. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

O Brasil está indo na direção certa ou na direção errada?

Errada: 57% (58% em julho)

Certa: 36% (34% em julho)

Não sabe/não respondeu: 7% (8% em julho)

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários