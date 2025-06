Quadrilha tenta arrombar caixas eletrônicos em farmácia e provoca incêndio em Rio Branco

Acidente envolveu carreta carregada de pedras e uma Fiat Strada; motorista da pick-up e carona morreram no local

Um grave acidente de trânsito ocorrido no início da tarde desta quinta-feira (26) resultou na morte de uma pessoa na BR-364, nas proximidades do município de Acrelândia, antes da região da Tucandeira, que marca a divisa entre os estados do Acre e Rondônia.

A colisão envolveu uma carreta Volvo modelo 540, carregada com pedras, e uma pick-up Fiat Strada. Segundo informações preliminares, o motorista da carreta saiu ileso, enquanto o condutor da picape e um carona não resistiram aos ferimentos e morreram ainda no local do acidente, tendo seus corpos esmagados e divididos em várias partes, sendo alguma que ficaram do que restou do veículo, foram carbonizados após iniciar um incêndio.

Um documento foi localizado, mas não foi possível ainda, saber se é realmente do motorista da pick-up que ficou completamente destruído.

Equipes das autoridades de trânsito, Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Instituto Médico Legal (IML) foram acionadas e se deslocaram até o trecho para realizar os procedimentos legais, como perícia e remoção do corpo.

As causas do acidente ainda serão apuradas pelas autoridades competentes. A identidade da vítima fatal ainda não foi divulgada oficialmente. O tráfego na região ficou parcialmente comprometido durante o atendimento da ocorrência.

A BR-364 é uma das rodovias mais importantes da região Norte e frequentemente registra acidentes graves, especialmente em trechos de pista simples e com grande movimentação de cargas pesadas.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários