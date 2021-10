Quadrilha rende motorista e rouba carga de carne da Fricarnes avaliada em mais de R$ 70 mil

Uma quadrilha especializada em roubo de carga foi responsável por um assalto até então tido como inédito no Acre. Na noite do último sábado, 2, um motorista da Fricarnes foi rendido por bandidos próximo a Via Verde, em Rio Branco, quando se dirigia ao armazém da empresa. O grupo utilizou para ação criminosa uma carro e um outro caminhão frigorífico para auxiliar no roubo.

O motorista trafegava normalmente quando foi surpreendido por bandidos em um carro que o fecharam na estrada. Os homens estavam com balaclava no rosto e rapidamente renderam o motorista, que foi levado logo em seguida para a Estrada do Amapá. Lá, o bando conseguiu subtrair metade da carga de carne, cerca de 26 peças de boi, o equivalente a 50% da carga, avaliada em R$ 70 mil. Os bandidos só não levaram a carga inteira devido a polícia e o proprietário do Frigorífico terem sido acionados rapidamente.

Como o caminhão da Fricarnes tinha chip localizador, os bandidos acharam por bem deixar o veículo e o motorista amarrado na estrada. A ação demorou cerca de 50 minutos. Até o momento nenhum dos envolvidos foi preso, apesar que parte do grupo e até mesmo o caminhão que auxiliou no roubo, já foi identificado.

Esse tipo de ação criminosa é muito comum no sul e sudeste do país e pode tornar algo comum caso as autoridades não tomem providências práticas.