Quadrilha Junina Pega-Pega perde marcadora Nathy Lima, vítima de dengue hemorrágica em Rio Branco

Artista, que também foi coroada Rainha Trans do Carnaval 2025, faleceu nesta segunda-feira (1º) causando comoção no meio cultural acreano; Fundação Elias Mansour manifesta pesar

A Quadrilha Junina Pega-Pega anunciou com profundo pesar o falecimento de uma de suas principais integrantes, a marcadora Nathy Lima, vítima de dengue hemorrágica em Rio Branco. A notícia, divulgada nesta segunda-feira (1º), causou grande comoção no meio cultural acreano, onde a artista era amplamente reconhecida por sua dedicação às tradições juninas.

Em nota, a quadrilha destacou a trajetória marcante e o comprometimento de Nathy desde a fundação do grupo. “Era, sem dúvida, uma pessoa maravilhosa, daquelas que iluminam qualquer ambiente. Sempre amou essa quadrilha como se não houvesse amanhã, entregando seu tempo, sua paixão e seu esforço para fazer da Pega-Pega não apenas um grupo junino, mas uma verdadeira família”, diz o comunicado.

A Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM) também manifestou profundo pesar pela perda, ressaltando o legado deixado por Nathy na valorização da cultura junina no Acre. O presidente da fundação, Minoru Martins Kinpara, afirmou: “A FEM se solidariza com familiares, amigos, colegas de trabalho e toda a comunidade junina, rogando para que encontrem conforto e serenidade neste momento de dor”.

Nathy Lima também havia sido coroada Rainha Trans do Carnaval 2025 em Rio Branco, consolidando sua presença marcante no cenário cultural diverso do estado. Sua morte evidencia a gravidade da epidemia de dengue que assola o Acre e reforça a importância de medidas de prevenção contra a doença.

