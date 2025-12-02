Cotidiano
Quadrilha Junina Pega-Pega perde marcadora Nathy Lima, vítima de dengue hemorrágica em Rio Branco
Artista, que também foi coroada Rainha Trans do Carnaval 2025, faleceu nesta segunda-feira (1º) causando comoção no meio cultural acreano; Fundação Elias Mansour manifesta pesar
A Quadrilha Junina Pega-Pega anunciou com profundo pesar o falecimento de uma de suas principais integrantes, a marcadora Nathy Lima, vítima de dengue hemorrágica em Rio Branco. A notícia, divulgada nesta segunda-feira (1º), causou grande comoção no meio cultural acreano, onde a artista era amplamente reconhecida por sua dedicação às tradições juninas.
Em nota, a quadrilha destacou a trajetória marcante e o comprometimento de Nathy desde a fundação do grupo. “Era, sem dúvida, uma pessoa maravilhosa, daquelas que iluminam qualquer ambiente. Sempre amou essa quadrilha como se não houvesse amanhã, entregando seu tempo, sua paixão e seu esforço para fazer da Pega-Pega não apenas um grupo junino, mas uma verdadeira família”, diz o comunicado.
A Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM) também manifestou profundo pesar pela perda, ressaltando o legado deixado por Nathy na valorização da cultura junina no Acre. O presidente da fundação, Minoru Martins Kinpara, afirmou: “A FEM se solidariza com familiares, amigos, colegas de trabalho e toda a comunidade junina, rogando para que encontrem conforto e serenidade neste momento de dor”.
Nathy Lima também havia sido coroada Rainha Trans do Carnaval 2025 em Rio Branco, consolidando sua presença marcante no cenário cultural diverso do estado. Sua morte evidencia a gravidade da epidemia de dengue que assola o Acre e reforça a importância de medidas de prevenção contra a doença.
Prefeitura de Rio Branco inicia Dezembro Vermelho com ações de testagem e prevenção contra HIV/AIDS
Campanha na OCA oferece testagem rápida, distribuição de insumos e serviços de saúde; cidade registrou 202 novos casos em 2024 e 152 até outubro de 2025
A Prefeitura de Rio Branco deu início na segunda-feira (1º) à Campanha do Dia Mundial de Luta contra o HIV/AIDS com uma grande mobilização na Organização em Centros de Atendimento (OCA), no centro da cidade. A ação marca a abertura oficial do Dezembro Vermelho, mês dedicado à prevenção, diagnóstico precoce e combate ao estigma relacionado ao vírus.
Serviços ofertados durante a ação:
-
Testagem rápida para HIV
-
Orientações sobre prevenção combinada
-
Distribuição de insumos de proteção (preservativos, gel etc.)
-
Aferição de pressão arterial
-
Teste de glicemia
-
Práticas integrativas de saúde
Dados epidemiológicos de Rio Branco:
-
2024: 202 novos casos de HIV
-
2025 (até outubro): 152 novos casos
A chefe da Divisão de Infecções Sexualmente Transmissíveis, Analdemyra Moreira, destacou a importância da campanha: “O Dezembro Vermelho é o mês em que os profissionais devem intensificar as ações de promoção da saúde e prevenção de doenças, especialmente as sexualmente transmissíveis. Orientamos nossas equipes a reforçarem as ações de prevenção, diagnóstico e tratamento do HIV/AIDS ao longo de todo o mês”.
A iniciativa reforça o compromisso do município com a ampliação do acesso ao tratamento antirretroviral, fundamental para que pessoas vivendo com HIV mantenham carga viral indetectável e intransmissível. A programação seguirá ao longo de dezembro com atividades em unidades básicas de saúde, espaços públicos e instituições parceiras, incluindo palestras, rodas de conversa e ações educativas.
PSDB do Acre anuncia Vanda Milani como presidente do partido, após reunião com Perillo e Aécio Neves
Os representantes do PSDB do Acre se reuniram com o Aécio Neves e Perillo para tratar sobre a construção de candidaturas visando a disputa das eleições de 2026 e fortalecimento da sigla no estado
Com Evandro Cordeiro
A direção estadual do PSDB, através do presidente do partido, Gledson Pereira, e dos deputados estaduais Luiz Gonzaga e Pedro Longo, participou de reuniões importantes em Brasília com a direção nacional do PSDB na quinta-feira (27).
Os representantes tucanos do Acre participaram também da Convenção Nacional do PSDB, que reuniu diversas autoridades e representantes partidários. Durante a convenção, ficou definido que o deputado federal Aécio Neves assumirá a presidência nacional do PSDB. Marconi Perillo deixa a direção do partido e assume a presidência do Instituto Teotônio Vilela.
Após a convenção, os representantes do PSDB do Acre se reuniram com o Aécio Neves e Perillo para tratar sobre a construção de candidaturas visando a disputa das eleições de 2026 e fortalecimento da sigla no estado. Também ficou definido que a ex-deputada federal Vanda Milani assumirá o partido no Acre a partir da próxima semana.
“O Acre esteve presente com os deputados estaduais Luiz Gonzaga e Pedro Longo. Após a convenção, participamos de uma reunião na sede nacional para tratar do planejamento do PSDB no Acre e das mudanças na executiva estadual. Seguimos trabalhando pelo fortalecimento do partido no nosso estado”, disse o atual presidente do partido no Acre, Gledson Pereira.
O deputado Luiz Gonzaga, que também faz parte da executiva estadual do PSDB, afirmou que o encontro foi estratégico e necessário para traçar metas importantes para a política acreana.
“Foi uma conversa séria, estratégica e muito necessária para traçarmos metas importantes para o Acre, alinhando o fortalecimento das nossas chapas estaduais e federais e definindo os próximos passos do partido no nosso estado. E saímos com uma decisão madura e unanimemente apoiada, a ex-deputada federal Vanda Millani deve assumir a presidência do PSDB no Acre, contribuindo com sua experiência, equilíbrio e sensibilidade para liderar esse novo momento. Seguimos fazendo política com diálogo, responsabilidade e compromisso com o povo acreano”, disse Gonzaga.
Prefeito Tião Bocalom sinaliza candidatura ao governo do Acre em 2026
Gestor de Rio Branco afirma que “tudo caminha” para disputa pelo Palácio Rio Branco e cita apoio crescente no Vale do Juruá, região onde perdeu eleição de 2010 por estreita margem
O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, afirmou nesta segunda-feira (1º) que “tudo caminha” para que ele seja candidato ao governo do Acre nas eleições de 2026. A declaração foi dada durante participação no podcast ‘Em Cenado’ do jornal ContilNet, onde o gestor analisou seu cenário político para a próxima disputa estadual.
Pontos-chave da entrevista:
-
Candidatura “quase certa”: Bocalom admitiu que a decisão formal ainda não está tomada, mas indicou forte tendência para a disputa
-
Foco no Vale do Juruá: O prefeito citou apoio crescente na região onde perdeu a eleição de 2010 para Tião Viana por 3,4 mil votos
-
“Recompensa” eleitoral: Segundo Bocalom, moradores de municípios juruaenses afirmam querer “recompensá-lo” pela derrota anterior
“Por onde eu ando no Juruá, que foi onde em 2010 nós perdemos a eleição, o que eu sinto é a população dizendo que quer me recompensar”, relatou o prefeito, mencionando manifestações de apoio em Jordão, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Tarauacá e Feijó.
Bocalom baseou sua projeção eleitoral no histórico de gestão:
“O que ganha eleição é trabalho, não é conversa fiada. Muitas vezes o peso de um grupo pode eleger um candidato fraco, mas quando se tem trabalho para mostrar, como é o nosso caso, a história é outra”.
O prefeito finalizou com otimismo: “Se eu for para a candidatura mesmo no ano que vem, tenho certeza de que vamos para uma candidatura vitoriosa, se Deus quiser”. A declaração reforça a movimentação pré-eleitoral no Acre, onde já se desenham múltiplas candidaturas ao governo do estado.
