Quadrilha invade agência do Banco do Brasil em Sena Madureira durante a madrugada

Arrombamento ocorreu em ponto cego de monitoramento; polícia descarta reféns e investiga possível furto de malotes

A Praça 25 de Setembro, na Avenida Avelino Chaves, em Sena Madureira, amanheceu isolada por forças de segurança neste domingo (30) após a suspeita de um arrombamento na agência do Banco do Brasil. As primeiras informações foram divulgadas pelo radialista Aldejane Pinto, que relatou que a ação criminosa ocorreu durante a madrugada.

Ao amanhecer, a Polícia Militar interditou todo o entorno da agência e elevou o nível de alerta. Segundo os relatos iniciais, os criminosos teriam arrombado uma parede para acessar o interior do prédio e fugido antes da chegada das equipes policiais. De acordo com Pinto, a PM descartou a existência de reféns, reforçando a hipótese de um arrombamento previamente planejado. A polícia também trabalha com a possibilidade de atuação de uma quadrilha especializada e, até o momento, descarta oficialmente o roubo de dinheiro, embora essa linha siga em investigação.

Equipes da Polícia Militar seguem no local realizando procedimentos de segurança e preservando a área para o trabalho da perícia. Ainda não há confirmação oficial sobre o número de envolvidos.

A parede utilizada para a invasão fica em um ponto cego das câmeras de segurança. No período noturno, não houve registro de imagens da ação criminosa, o que dificulta a identificação dos suspeitos. A polícia especializada chegou rapidamente ao local após o acionamento do plano de segurança da corporação.

Com o avanço das diligências, os agentes reforçaram que não há indícios de vítimas ou pessoas mantidas dentro da agência. Informações preliminares apontam que os suspeitos podem ter levado malotes de dinheiro, possivelmente aproveitando o movimento intenso na cidade devido a celebrações locais, como comemorações pela vitória do Flamengo. A agência, no entanto, ainda não confirmou oficialmente qualquer subtração.

As equipes seguem com a perícia na estrutura danificada, coleta de vestígios e análise da rota de fuga, enquanto continuam as buscas para identificar e responsabilizar os envolvidos.

Relacionado

Comentários