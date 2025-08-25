Quadrilha é presa em flagrante ao tentar furtar fios no Parque de Exposições em Rio Branco

A Polícia Militar prendeu, na noite de domingo (24), cinco suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em furtar fios de energia elétrica, em Rio Branco. A ação aconteceu no Parque de Exposições Wildy Viana, após denúncia de moradores.

De acordo com a PM, durante a ocorrência, Lauro de Souza Oliveira, de 31 anos, foi flagrado subindo em um poste para cortar cabos. Ao perceber a chegada da guarnição, ele tentou fugir, mas acabou caindo e precisou ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Pronto-Socorro da capital.

Na sequência, outros quatro suspeitos foram localizados nas proximidades dentro de um carro e também presos em flagrante.

Segundo informações levantadas pela polícia, a quadrilha vinha agindo constantemente na região. Após os furtos, os comparsas ofereciam aos moradores serviços de religação clandestina de energia, utilizando os próprios fios furtados para restabelecer o fornecimento.

Os acusados foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde ficarão à disposição da Justiça.