Puxado por serviços, Acre tem quarto mês seguido de saldo positivo na geração de empregos

O Epitáciolândia Esporte Clube foi o grande destaque da segunda rodada do Campeonato Estadual Sub-17 de Futsal, organizado pela Federação Acreana de Futsal (FAFS), com duas vitórias expressivas — uma delas a maior goleada da competição até agora.

No masculino, a equipe recém-fundada do Alto Acre venceu o Castelo por impressionantes 17 a 1, no Ginásio Álvaro Dantas, em Rio Branco, neste sábado (5). O placar elástico marcou a primeira vitória do Epitáciolândia EC no Estadual Sub-17 Masculino de 2025 e consolidou o time como uma das promessas da temporada.

Já no feminino, o Epitáciolândia EC também teve bom desempenho, superando o time do Veneza por 4 a 2, em uma partida equilibrada. Com o resultado, as meninas do Alto Acre assumem a vice-liderança do Campeonato Estadual Sub-17 Feminino de Futsal.

As vitórias refletem o bom momento do clube, que estreou recentemente nas competições oficiais da FAFS e vem se destacando tanto no masculino quanto no feminino. A próxima rodada promete ainda mais disputas acirradas na busca pelo título estadual.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários