Brasil
PT do Acre tenta se recompor em meio a brigas internas; disputa entre Jorge Viana e Cesário ainda ecoa
Partido enfrenta desafios para unificar bases e reorganizar forças após divisões que persistem no cenário político estadual
Por André Gonzaga
Os movimentos do Partido dos Trabalhadores no Acre para as próximas eleições não podem ser entendidos sem considerar as cicatrizes deixadas em 2018. Naquele ano, a sigla perdeu o governo estadual, o Senado e espaço nas câmaras municipais, encerrando um ciclo de duas décadas de domínio. A derrota foi atribuída, por Jorge Viana, ao conflito interno provocado pela corrente liderada por Cesário Braga, que apoiou Ney Amorim, hoje filiado ao Podemos, em vez de consolidar uma candidatura única para o Senado.
Desde então, a relação entre Viana e Cesário nunca mais se restabeleceu. O ex-senador e atual presidente da Apex-Brasil (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos) chegou a afirmar que “quem destruiu o PT quer voltar”, em referência à tentativa de Braga de assumir a presidência estadual da agremiação. Já Cesário, superintendente do MDA (Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar), acabou desistindo da disputa e, em carta aberta, declarou não querer ser motivo de divisões. Com isso, o comando estadual passou para o vereador André Kamai, que hoje conduz a reorganização da legenda.
Nesse cenário, o parlamentar tem buscado reestruturar o partido em torno de alianças mais amplas. Em entrevista, confirmou que o médico Thor Dantas (PSB) deve ser o nome ao governo, enquanto Jorge Viana será candidato ao Senado. Paralelamente, a Rede apresentou o professor Inácio Moreira para a mesma disputa. Já nas chapas proporcionais, o PT aposta em Cesário Braga para a Assembleia Legislativa (Aleac), além de nomes como o padre Antônio, de Xapuri, e o ex-prefeito de Marechal Thaumaturgo, Isaac Piyãko, da etnia Ashaninka.
Na disputa federal, o reforço do PCdoB e do PV amplia o conjunto de candidaturas. Além de Kamai, estão colocadas as pré-candidaturas de Perpétua Almeida (PCdoB) e Shirley Torres (PV). A expectativa é que cada partido aliado apresente mais nomes, formando uma chapa competitiva. O deputado estadual Edvaldo Magalhães (PCdoB) confirmou que também estará nas urnas em 2026, em busca da reeleição para um sexto mandato na Aleac.
Ele destacou que o partido não pretende restringir-se à sua candidatura, mas sim ampliar o leque de nomes para fortalecer a federação Brasil da Esperança, composta por PT, PCdoB e PV. Magalhães garantiu ainda que a pré-candidatura da ex-deputada federal Perpétua Almeida está consolidada e que ela deve deixar a diretoria da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) até abril para se dedicar integralmente à campanha.
Ainda segundo o parlamentar, o grupo tem buscado novas lideranças do campo progressista para compor a chapa e recuperar o protagonismo que já exerceu em diferentes espaços legislativos no Acre. Esse desafio, portanto, não é muito distinto da missão que o PT pretende cumprir no próximo pleito eleitoral: superar divergências históricas para mostrar unidade diante de uma frente que pretende enfrentar candidaturas robustas e retomar espaço político no estado.
Comentários
Brasil
Governo do Acre sanciona lei que ajusta operações de crédito com CEF e BNDES
Norma publicada no Diário Oficial desta quinta-feira (27) promove correções técnicas em contratos de financiamento com instituições financeiras federais
O governador Gladson Cameli sancionou a Lei nº 4.680/2025, que promove ajustes técnicos em operações de crédito contratadas pelo Estado do Acre junto à Caixa Econômica Federal (CEF) e ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). A norma foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) e trata de correções em duas leis recentemente aprovadas pela Assembleia Legislativa do Acre (Aleac).
A legislação visa adequar aspectos formais e operacionais dos contratos de financiamento já estabelecidos com as instituições financeiras federais, garantindo a regularidade das transações e a correta aplicação dos recursos. Esses ajustes são comuns em operações de crédito de grande porte e buscam otimizar a execução dos valores contratados.
A medida demonstra a continuidade do relacionamento do Estado do Acre com bancos públicos federais para captação de recursos destinados a investimentos em diversas áreas. As operações de crédito com CEF e BNDES são fundamentais para o financiamento de projetos de infraestrutura, desenvolvimento social e outras iniciativas prioritárias do governo acreano.
Adequações nas garantias e formas de pagamento
Com a mudança, o Poder Executivo passa a ter autorização expressa para utilizar receitas como:
-
Fundo de Participação dos Estados (FPE);
-
ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços);
-
E outros impostos estaduais, conforme legislação vigente, para pagar parcelas, juros, tarifas bancárias e demais encargos das operações de crédito firmadas com a Caixa.
Já em relação ao financiamento contratado junto ao BNDES, a lei autoriza o Estado a vincular essas mesmas receitas como garantia, permitindo inclusive o uso de futuros fundos ou impostos que venham a substituir os atuais, caso sejam extintos. A norma também prevê que, em caso de insuficiência dessas receitas, o governo poderá utilizar parte dos depósitos bancários como garantia adicional.
O texto reforça ainda que o agente financeiro terá poder legal para executar as garantias se houver inadimplência, assegurando a continuidade do pagamento das parcelas e encargos da dívida.
A Lei nº 4.680 entra em vigor na data de sua publicação, mas com efeitos retroativos a 24 de outubro de 2025, garantindo adequação das operações de crédito já em andamento.
Comentários
Brasil
Governo do Acre publica série de nomeações e exonerações em edital do Diário Oficial
Decretos assinados pelo governador Gladson Cameli nesta sexta-feira (28) promovem mudanças em cargos de confiança em diversas secretarias estaduais
O Diário Oficial do Estado do Acre (DOE) desta quinta-feira, 27 de novembro de 2025, trouxe uma série de mudanças promovidas pelo governador Gladson Cameli em diversas secretarias, autarquias e órgãos estaduais. As alterações envolvem nomeações, exonerações, trocas de lotação e reorganizações internas, especialmente nas áreas de Saúde, Meio Ambiente, Educação, Comunicação e Casa Civil.
Entre as mudanças de lotação, o governador transferiu o servidor Iury Alves Gomes, do cargo em comissão na Casa Civil, para a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, ficando a cargo da titular da pasta a designação da função específica. Já Lucélia Messias Rocha foi deslocada da Secretaria de Meio Ambiente para atuar na Casa Civil.
No Instituto de Meio Ambiente do Acre (IMAC), houve uma troca significativa: Francisco Marcos da Cunha Costa foi exonerado do cargo de Diretor de Recursos Hídricos, sendo substituído por Laelia de Sousa Rodrigues, nomeada para assumir a diretoria.
A Secretaria de Saúde (SESACRE) foi o setor com o maior número de mudanças. Mônica Valéria Nascimento de Lima Santiago foi exonerada do cargo de Diretora de Redes de Atenção à Saúde, enquanto José Renato Araújo Nascimento deixou o cargo de Diretor de Planejamento e Gestão do SUS, e Jamayla Mendonça da Silva foi exonerada da Diretoria de Regulação. Também foi publicada a exoneração de Willianny da Silva Mota, que ocupava a Gerência Administrativa do Complexo Regulador Estadual.
Apesar das exonerações, vários desses profissionais retornam em novas funções dentro da própria SESACRE. Mônica Santiago foi nomeada Diretora de Regulação, José Renato assumiu a Diretoria de Redes de Atenção à Saúde e Jamayla Mendonça passou a ocupar o cargo de Diretora de Planejamento e Gestão do SUS. Além disso, Pedrini Penha e Penha foi nomeado Gerente-Geral do Complexo Regulador Estadual e Clívia Gabriele Amorim de Freitas assumiu a Gerência Administrativa do mesmo setor. Alan Almeida Costa também foi nomeado para um cargo de chefia na saúde estadual.
No Procon/AC, Pedro Henrique Castro Gomes foi nomeado para um cargo de chefia, enquanto outras exonerações foram registradas em diferentes órgãos: Rondinele da Silva e Silva, André Magalhães de Araújo, Juliana Oliveira Fernandes dos Anjos (com efeitos retroativos a 21 de outubro), Eduardo Victor Andrade de Paiva, Neylon Silva Moreira Pereira e Maria Eleniz de Lima Furtado deixaram seus respectivos cargos.
Novas nomeações também foram divulgadas. Gustavo Guimarães Bezerra foi nomeado para um cargo de chefia na Secretaria de Educação e Cultura (SEE), assim como Jorgette Barros Lima e Michael Douglas Santos Silva, ambos em funções comissionadas na mesma pasta. Na Secretaria de Comunicação (SECOM), Thacyla Ribeiro de Figueiredo foi nomeada para um cargo de chefia, enquanto Débora Lima Cameli assumiu função no IMAC.
O DOE também registrou a mudança de lotação do servidor Pedro Girão de Oliveira, que deixou a Secretaria de Governo (SEGOV) para atuar na Fundação Elias Mansour (FEM). Outra medida publicada foi a revogação do Decreto nº 3.133-P, de abril de 2023, cujo conteúdo não foi detalhado na edição.
Entre as principais mudanças estão:
-
Nomeações para cargos de confiança em secretarias como Saúde, Educação, Infraestrutura e Meio Ambiente
-
Exonerações de ocupantes de cargos em comissão em várias pastas
-
Redistribuições de servidores entre órgãos e setores do governo
Estes movimentos fazem parte da rotina administrativa do governo estadual e representam ajustes na estrutura de cargos de confiança, que são funções de direção, assessoramento e chefia passíveis de substituição a qualquer tempo, conforme determina a legislação.
O Diário Oficial completo com a lista detalhada de todas as nomeações, exonerações e mudanças está disponível para consulta pública no portal do governo do Acre.
Comentários
Brasil
Defesa de Bolsonaro elabora tese para novo pedido de domiciliar
A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) desenvolve uma nova tese para fundamentar um pedido de prisão domiciliar a ser apresentado provavelmente na próxima semana, segundo apurou a CNN Brasil.
O fundamento que vem sendo desenvolvido pela defesa é o de que não há nenhuma garantia de que o fato de Bolsonaro ter danificado a tornozeleira eletrônica signifique automaticamente que ele planejava uma fuga.
A defesa compara o caso ao do ex-presidente Fernando Collor, que ficou 36 horas com a tornozeleira desligada e nem por isso teve sua domiciliar revogada.
A ideia da defesa será mostrar que se tratou de um surto provocado pela inclusão de novos remédios em seu receituário. Também pretendem incluir nessa tese que a fuga nunca passou pela cabeça de Bolsonaro e que sua concretização seria algo muito difícil.
A esse fundamento, a defesa irá juntar a necessidade de atendimento médico especial que, no entendimento da equipe jurídica, Bolsonaro precisa.
Na quinta-feira (27), ele precisou receber atendimento médico após os filhos irem às redes sociais apontarem uma crise de soluços. Também na quinta-feira, ele relatou na audiência de custódia ter refluxo e apneia e fazer uso de cinco medicamentos.
A defesa entende que um plantão médico 24 horas para Bolsonaro é assegurado pelo ministro Alexandre de Moraes.
Levar Bolsonaro de volta à prisão domiciliar hoje é a principal estratégia da defesa, mais do que tentar alterar a condenação.
Nesse sentido, os embargos infringentes que devem ser apresentados nesta sexta-feira (28) são considerados muito mais um instrumento para reforçar a contrariedade com a decisão do que algo que tenha real chance de provocar alguma mudança na pena.
Fonte: CNN
Você precisa fazer login para comentar.