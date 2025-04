PSG passou pelo Asto Villa nas quartas da Champions League • Reprodução/psg

A 10ª edição da Copinha Arasuper de Futsal terá nesta terça, 15, a partir das 18 horas, no ginásio do Sesc, os duelos finais nas categorias Sub-10, 12 e 14.

Cruz Azul e Furacão do Norte abrem a programação com a disputa no Sub-14. Escola do Galvez e Furacão do Norte decidem o título no Sub-12 e na final do Sub-10, o Rei Artur joga contra o Santa Cruz.

Artilheiros do torneio

Lukinhas, do Rei Artur, é o artilheiro com 22 gols. Edson Lucas, do Santa Cruz, lidera a artilharia do Sub-12 assinalando 11 gols e Nicolas, do Bangu, é o maior goleador do Sub-14 marcando 9 gols.

Premiação definida

A Copinha Arasuper vai distribuir R$ 9 mil reais em premiação e mais troféus e medalhas.

Arbitragem definida

Fábio Santos e Antônio Marivaldo serão os árbitros das finais da Copinha.

