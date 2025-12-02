Cotidiano
PSDB do Acre anuncia Vanda Milani como presidente do partido, após reunião com Perillo e Aécio Neves
Os representantes do PSDB do Acre se reuniram com o Aécio Neves e Perillo para tratar sobre a construção de candidaturas visando a disputa das eleições de 2026 e fortalecimento da sigla no estado
Com Evandro Cordeiro
A direção estadual do PSDB, através do presidente do partido, Gledson Pereira, e dos deputados estaduais Luiz Gonzaga e Pedro Longo, participou de reuniões importantes em Brasília com a direção nacional do PSDB na quinta-feira (27).
Os representantes tucanos do Acre participaram também da Convenção Nacional do PSDB, que reuniu diversas autoridades e representantes partidários. Durante a convenção, ficou definido que o deputado federal Aécio Neves assumirá a presidência nacional do PSDB. Marconi Perillo deixa a direção do partido e assume a presidência do Instituto Teotônio Vilela.
Após a convenção, os representantes do PSDB do Acre se reuniram com o Aécio Neves e Perillo para tratar sobre a construção de candidaturas visando a disputa das eleições de 2026 e fortalecimento da sigla no estado. Também ficou definido que a ex-deputada federal Vanda Milani assumirá o partido no Acre a partir da próxima semana.
“O Acre esteve presente com os deputados estaduais Luiz Gonzaga e Pedro Longo. Após a convenção, participamos de uma reunião na sede nacional para tratar do planejamento do PSDB no Acre e das mudanças na executiva estadual. Seguimos trabalhando pelo fortalecimento do partido no nosso estado”, disse o atual presidente do partido no Acre, Gledson Pereira.
O deputado Luiz Gonzaga, que também faz parte da executiva estadual do PSDB, afirmou que o encontro foi estratégico e necessário para traçar metas importantes para a política acreana.
“Foi uma conversa séria, estratégica e muito necessária para traçarmos metas importantes para o Acre, alinhando o fortalecimento das nossas chapas estaduais e federais e definindo os próximos passos do partido no nosso estado. E saímos com uma decisão madura e unanimemente apoiada, a ex-deputada federal Vanda Millani deve assumir a presidência do PSDB no Acre, contribuindo com sua experiência, equilíbrio e sensibilidade para liderar esse novo momento. Seguimos fazendo política com diálogo, responsabilidade e compromisso com o povo acreano”, disse Gonzaga.
Prefeito Tião Bocalom sinaliza candidatura ao governo do Acre em 2026
Gestor de Rio Branco afirma que “tudo caminha” para disputa pelo Palácio Rio Branco e cita apoio crescente no Vale do Juruá, região onde perdeu eleição de 2010 por estreita margem
O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, afirmou nesta segunda-feira (1º) que “tudo caminha” para que ele seja candidato ao governo do Acre nas eleições de 2026. A declaração foi dada durante participação no podcast ‘Em Cenado’ do jornal ContilNet, onde o gestor analisou seu cenário político para a próxima disputa estadual.
Pontos-chave da entrevista:
-
Candidatura “quase certa”: Bocalom admitiu que a decisão formal ainda não está tomada, mas indicou forte tendência para a disputa
-
Foco no Vale do Juruá: O prefeito citou apoio crescente na região onde perdeu a eleição de 2010 para Tião Viana por 3,4 mil votos
-
“Recompensa” eleitoral: Segundo Bocalom, moradores de municípios juruaenses afirmam querer “recompensá-lo” pela derrota anterior
“Por onde eu ando no Juruá, que foi onde em 2010 nós perdemos a eleição, o que eu sinto é a população dizendo que quer me recompensar”, relatou o prefeito, mencionando manifestações de apoio em Jordão, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Tarauacá e Feijó.
Bocalom baseou sua projeção eleitoral no histórico de gestão:
“O que ganha eleição é trabalho, não é conversa fiada. Muitas vezes o peso de um grupo pode eleger um candidato fraco, mas quando se tem trabalho para mostrar, como é o nosso caso, a história é outra”.
O prefeito finalizou com otimismo: “Se eu for para a candidatura mesmo no ano que vem, tenho certeza de que vamos para uma candidatura vitoriosa, se Deus quiser”. A declaração reforça a movimentação pré-eleitoral no Acre, onde já se desenham múltiplas candidaturas ao governo do estado.
Joabe Lira destaca a importância da primeira eleição direta para juízes de paz no Acre
O presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, vereador Joabe Lira, parabenizou o Tribunal de Justiça do Acre (TJ-AC) e a população acreana pela realização da primeira eleição direta para juízes e juízas de paz do país. O pleito inédito ocorreu no último domingo, 30, e mobilizou os 22 municípios acreanos em um processo considerado histórico para a participação cidadã.
Ao todo, 303 candidaturas aptas disputaram as 24 vagas distribuídas pelo estado. Rio Branco reuniu o maior número de concorrentes — 101 inscritos para apenas três vagas. Cruzeiro do Sul veio em seguida, com 33 candidatos, e Sena Madureira teve 23. Nas demais cidades, a disputa variou entre quatro e 14 postulantes.
O presidente da Câmara ressaltou o simbolismo desse avanço institucional. “Essa eleição representa maturidade democrática e compromisso com a justiça comunitária. Foi emocionante ver a população indo às urnas para escolher pessoas que vão atuar diretamente na mediação de conflitos e no atendimento às famílias. Parabenizo o Tribunal de Justiça pela organização e todos os eleitores que participaram desse momento único.”, afirmou.
Em Rio Branco, foram eleitos: Alicia Thaís Rodrigues – 1.170 votos; Cleide Silva – 860 votos; e Frank Batista – 817 votos. Joabe desejou sorte aos três eleitos em Rio Branco e estendeu os cumprimentos aos demais escolhidos em todo o Acre.
“Parabenizo cada um dos 24 eleitos no estado. O Acre ganha quando a população participa e fortalece mecanismos de diálogo e conciliação. Conheço a Alicia e seu histórico de presença e disponibilidade nas comunidades, sempre contribuindo para o diálogo. Assim como Cleide e Frank, chega a uma função que exige equilíbrio, escuta e capacidade de acolher quem procura a Justiça de Paz.”
Por fim, Lira frisou sobre o papel de destaque do Acre ao ser o primeiro estado do país a colocar em prática a eleição direta para juízes e juízas de paz. “O Acre foi pioneiro e mostrou sua força. Esse modelo aproxima a população dos mecanismos de justiça e reforça a cultura do diálogo. Que os eleitos façam um mandato humano, responsável e comprometido com as comunidades.”, completou Joabe Lira.
Elenco do Santa Cruz passa por avaliações e inicia preparação
O elenco do Santa Cruz realiza nesta segunda, 1º de dezembro, exames físicos e médicos, e começou, foram do gramado, a preparação para a disputa do Campeonato Estadual de 2026. A Capivara estreia no Acreano no dia 12 de janeiro, no Tonicão, contra o Independência.
“Os jogadores estão chegando e neste primeiro momento serão realizadas avaliações. Esse trabalho é fundamental para podermos iniciar os trabalhos dentro do campo”, declarou o presidente do Santa Cruz, Léo Raches.
Comissão técnica definida
A comissão técnica do Santa Cruz vai ser formada pelo técnico Sandro Resende, o auxiliar Cristiano Menezes, o preparador físico João Paulo Santos, o treinador de goleiros Walter Clay e a fisioterapeuta Thaianny Santos.
Na quarta
Segundo Léo Raches, o primeiro trabalho físico com bola será realizado na quarta, 3, no CT do Cupuaçu.
“Vamos seguir o planejamento. Teremos uma competição muito difícil e por isso precisamos tomar as decisões da maneira correta”, afirmou o dirigente.
