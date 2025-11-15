PSC e Villa City decidem Campeonato Estadual da Série B

O Galvez é tricampeão Estadual Sub-17. Depois de um empate por 2 a 2 no tempo normal, o Imperador venceu o Santa Cruz por 3 a 2 nas penalidades nesta sexta, 14, no Tonicão, e levantou a taça.

Bom nível

Galvez e Santa Cruz realizaram uma partida de bom nível desde o início. O Santa Cruz fez 1 a 0 com Ronan e no último lance do primeiro tempo, Jaru empatou.

No segundo tempo, Joaquim marcou de cabeça, aos 39, e nos acréscimos o atacante Dheimeson deixou tudo igual.

Nas penalidades

Nas penalidades, o goleiro William defendeu as cobranças de Samuel Santiago e Samuel e garantiu a conquista.

Lance decisivo

A partida estava empatada por 1 a 1 na segunda etapa quando o meia Fred, do Galvez, “deixou o braço” no rosto do zagueiro Ariel, do Santa Cruz, e o árbitro Josué França não expulsou o atleta do Imperador.

Goleiro e artilheiro

William, do Galvez, recebeu o prêmio de melhor goleiro e o atacante Vinícius, do Santa Cruz, marcou 12 gols e fechou a competição como artilheiro.

