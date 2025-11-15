Cotidiano
PSC e Villa City decidem Campeonato Estadual da Série B
PSC e Villa City, de Manuel Urbano, decidem neste sábado, 15, a partir das 20h20, no ginásio Álvaro Dantas, o título do Campeonato Estadual de Futsal da Série B. As duas equipes entram em quadra sem vantagem e se a partida terminar empatada, o campeão vai ser conhecido na prorrogação ou nas penalidades.
Ganhar protagonismo
PSC e Villa City estarão na 1ª Divisão em 2026. As duas equipes querem ser protagonistas na elite e por isso devem ampliar o investimento.
Goleiros são destaques
Os goleiros Estéfeson, do PSC, e Speed, do Villa City, são os destaques das duas equipes. A decisão também terá esse duelo entre os paredões.
Galvez vence o Santa Cruz nos pênaltis e conquista o tricampeonato Estadual Sub-17
O Galvez é tricampeão Estadual Sub-17. Depois de um empate por 2 a 2 no tempo normal, o Imperador venceu o Santa Cruz por 3 a 2 nas penalidades nesta sexta, 14, no Tonicão, e levantou a taça.
Bom nível
Galvez e Santa Cruz realizaram uma partida de bom nível desde o início. O Santa Cruz fez 1 a 0 com Ronan e no último lance do primeiro tempo, Jaru empatou.
No segundo tempo, Joaquim marcou de cabeça, aos 39, e nos acréscimos o atacante Dheimeson deixou tudo igual.
Nas penalidades
Nas penalidades, o goleiro William defendeu as cobranças de Samuel Santiago e Samuel e garantiu a conquista.
Lance decisivo
A partida estava empatada por 1 a 1 na segunda etapa quando o meia Fred, do Galvez, “deixou o braço” no rosto do zagueiro Ariel, do Santa Cruz, e o árbitro Josué França não expulsou o atleta do Imperador.
Goleiro e artilheiro
William, do Galvez, recebeu o prêmio de melhor goleiro e o atacante Vinícius, do Santa Cruz, marcou 12 gols e fechou a competição como artilheiro.
Gerson Boaventura é aclamado e assume como 38º presidente do Rio Branco
O defensor público Gerson Boaventura foi aclamado nesta sexta, 14, no José de Melo, e assumiu como 38º presidente da história do Rio Branco. Um bom número de sócios esteve presente e participou de mais um momento importante nos 106 anos do Mais Querido.
“Sei o tamanho da responsabilidade e estou bastante motivado para desenvolver um grande trabalho no comando do Rio Branco”, declarou Gerson Boaventura.
Meta nº1
O novo comandante do Estrelão estabeleceu como primeira meta a contratação de um treinador e montagem do elenco para a disputa do Campeonato Estadual. A competição começa no dia 12 de janeiro e o primeiro desafio do Rio Branco será contra o Vasco.
Investimento na base
Gerson Boaventura confirmou o Rio Branco voltando a investir na formação de atletas. As equipes Sub-20, 17 e 15 terão uma atenção especial em 2026.
Bira vence eleição
Wellington Barbosa(Bira) venceu Getúlio Pinheiro Júnior por 18 a 12 e será o novo presidente do conselho deliberativo do Rio Branco.
Partidas fecham 1ª fase do Estadual e decidem duelos das semifinais
Dois jogos fecham neste sábado, 15, a partir das 16 horas, na Arena da Floresta, a primeira fase do Campeonato Estadual Feminino. Sena Madureira e Galvez abrem rodada e na sequência a Adesg joga contra a Assermurb.
Definir e vantagem
As partidas da última rodada da fase de classificação irão definir os duelos das semifinais. O primeiro e o segundo colocado na primeira fase terão a vantagem de jogar pelo empate nas semifinais.
Data programada
O departamento técnico da Federação de Futebol do Acre (FFAC) programou para quarta, 19, as semifinais do Estadual. Contudo, falta definir o local das partidas.
