PSC e Villa City decidem Campeonato Estadual da Série B no sábado

PSC e Villa City decidem no sábado, 15, a partir das 20h20, no ginásio Álvaro Dantas, o título do Campeonato Estadual de Futsal da Série B. As duas equipes entram na final sem vantagem e se o jogo terminar empatado o campeonato vai ser definido na prorrogação ou nas cobranças de penalidades.

PSC e Villa na Série A

PSC e Villa City estão classificados para a Série A do futsal acreano na temporada de 2026. O acesso das duas equipes vai tornar ainda mais forte o Estadual na próxima temporada.

