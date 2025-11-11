Cotidiano
PSC e Villa City decidem Campeonato Estadual da Série B no sábado
PSC e Villa City decidem no sábado, 15, a partir das 20h20, no ginásio Álvaro Dantas, o título do Campeonato Estadual de Futsal da Série B. As duas equipes entram na final sem vantagem e se o jogo terminar empatado o campeonato vai ser definido na prorrogação ou nas cobranças de penalidades.
PSC e Villa na Série A
PSC e Villa City estão classificados para a Série A do futsal acreano na temporada de 2026. O acesso das duas equipes vai tornar ainda mais forte o Estadual na próxima temporada.
Partidas de volta das quartas da Série A serão disputadas no sábado
O departamento técnico da Federação Acreana de Futsal (Fafs) confirmou para sábado, 15, os confrontos de volta da fase de quartas de final do Campeonato Estadual Da Série A.
Quinari e Pista se enfrentam, a partir das 19h15, no ginásio José Edson Honorato, em Senador Guiomard.
O confronto entre Lyon e Fluminense da Bahia será disputado, a partir das 20h30, na quadra da escola Diogo Feijó.
“Tínhamos programado esses jogos para o último sábado (8), mas por causa da morte do árbitro Juan Santos os jogos foram adiados”, explicou o presidente da Fafs, Rafael do Vale.
Quinari e Flu com vantagem
Quinari e Fluminense da Bahia venceram as partidas de ida e por isso terão a vantagem de jogar pelo empate na volta.
Estadual Sub-15 vai ter disputa das semifinais na Arena e no Tonicão
O Campeonato Estadual Sub-15 vai ter nesta terça, a partir das 15 horas, os confrontos pelas semifinais. Furacão do Norte e Galvez fazem a partida, na Arena da Floresta. O Santa Cruz enfrenta o Epitaciolândia, no Florestão.
Jogam pela vitória
Os times chegam para as semifinais sem vantagem e se os jogos terminarem empatados, os finalistas serão definidos nas cobranças de penalidades.
Adesg joga contra o Andirá e quer confirmar vaga na semifinal
A Adesg joga contra o Andirá nesta terça, 11, a partir das 17 horas, na Arena da Floresta, na partida programada para abrir a 4ª rodada da fase de classificação do Campeonato Estadual de Futebol Feminino. A Adesg ocupa a 4ª colocação com 4 pontos e o Andirá é o 5º sem nenhum ponto.
Precisa vencer
A Adesg entra em campo precisando vencer para confirmar a classificação para as semifinais do Estadual. O técnico Pablo Araújo vai poder contar com elenco completo diante do Andirá.
