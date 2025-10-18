PSC e Epitaciolândia disputam semifinal do Estadual da Série B

PSC e Epitaciolândia disputam neste sábado, 18, a partir das 19 horas, no ginásio Álvaro Dantas, a segunda semifinal do Campeonato Estadual de Futsal da Série B. Os times entram em quadra sem vantagem e se a partida terminar empatada, o finalista vai ser conhecido na prorrogação ou nas penalidades e quem vencer estará na primeira divisão em 2026.

O Villa City derrotou o Capixaba por 3 a 1 na primeira semifinal e espera para saber com quem disputará o título.

Capixaba e o time derrotado deste sábado ainda terão a possibilidade de lutar pelo acesso. A Federação Acreana de Futsal (Fafs) vai fazer dois jogos contra Campo Grande e Preventório e quem vencer sobe.

“Campo Grande e Preventório terminaram na quarta posição nos seus grupos na Série A. Vamos ter dois jogos e os vencedores também estarão na primeira divisão em 2026”, explicou o presidente da Fafs, Rafael do Vale.

