Cotidiano

PSC e Epitaciolândia disputam semifinal do Estadual da Série B

Publicado

1 hora atrás

em

Foto João Valente: Duelo também vale uma vaga na Série A em 2026

PSC e Epitaciolândia disputam neste sábado, 18, a partir das 19 horas, no ginásio Álvaro Dantas, a segunda semifinal do Campeonato Estadual de Futsal da Série B. Os times entram em quadra sem vantagem e se a partida terminar empatada, o finalista vai ser conhecido na prorrogação ou nas penalidades e quem vencer estará na primeira divisão em 2026.

Villa City

O Villa City derrotou o Capixaba por 3 a 1 na primeira semifinal e espera para saber com quem disputará o título.

Capixaba e quem perder

Capixaba e o time derrotado deste sábado ainda terão a possibilidade de lutar pelo acesso. A Federação Acreana de Futsal (Fafs) vai fazer dois jogos contra Campo Grande e Preventório e quem vencer sobe.

“Campo Grande e Preventório terminaram na quarta posição nos seus grupos na Série A. Vamos ter dois jogos e os vencedores também estarão na primeira divisão em 2026”, explicou o presidente da Fafs, Rafael do Vale.

Cotidiano

Acreano conquista medalha de ouro no arremesso de peso nos JEB’s

Publicado

20 segundos atrás

em

18 de outubro de 2025

Por

A participação do Acre nos Jogos Escolares Brasileiros (JEB’s), na categoria de 12 a 14 anos, que ocorrem em Uberlândia (MG), continua rendendo bons resultados. Nesta sexta-feira (17), o estado conquistou sua quinta medalha de ouro, sendo o segundo ouro no atletismo.

De acordo com informações do GE-AC, o atleta Luan Breno, estudante da Escola Nova Vida, localizada no município de Bujari, garantiu o primeiro lugar no arremesso de peso – Série Bronze, alcançando a marca de 11,90 metros.

Morador do Ramal Espinhara, na zona rural de Bujari, o jovem atleta participa da fase nacional dos jogos graças ao empenho do treinador Wedson Coelho, responsável pela inscrição dos alunos da escola na fase municipal, o que possibilitou a classificação de Luan para representar o Acre na competição nacional.

Cotidiano

Campeonato Estadual começa com dois jogos na Arena da Floresta

Publicado

1 hora atrás

em

18 de outubro de 2025

Por

Foto Glauber Lima: A lateral Raiane (d) será uma das titulares do Galvez na estreia

Dois jogos marcam neste sábado, 18, a partir das 16 horas, na Arena da Floresta, a abertura do Campeonato Estadual Feminino. A competição é a mais importante da temporada e vai definir o representante do Acre no Campeonato Brasileiro A3 e na Copa do Brasil em 2026.

Andirá x Galvez

Andirá e Galvez disputam o primeiro jogo do Estadual. A equipe do Andirá é formada por atletas da região do Alto Acre e da Bolívia e será comandada pelo técnico Tiago Luiz.

O Galvez entra na disputa em busca do bicampeonato. A diretoria manteve algumas atletas do início da temporada e fez contratações importantes fora do Estado.

Sena Madureira x Assermurb

Sena Madureira e Assermurb fazem a segunda partida da programação, na Arena. O técnico Ivan Mazzuia comanda a equipe do interior e trouxe atletas importadas para qualificar o grupo.

A Assermurb aposta na tradição para conquistar uma vaga nas semifinais e depois vai tentar o título.

Cotidiano

Campeonato Estadual inicia com três partidas na quadra do Colégio Acreano

Publicado

1 hora atrás

em

18 de outubro de 2025

Por

Foto PHD: Competição começa cercada de bastante expectativa

A bola sobe neste sábado, 18, a partir das 14 horas, na quadra do Colégio Acreano para o início do Campeonato Estadual de Basquete, no masculino e feminino. A competição terá 19 equipes nos dois naipes em um número recorde.

Resenha e Floresta Acreano abrem a rodada, no masculino, e na sequência, pelo torneio feminino, a ABMAC joga contra a AAB. Na última partida da programação, o Old School enfrenta a AAB, no masculino.

“Conseguimos programar um Estadual com um número excelente de equipes. Vamos ter grandes partidas”, comentou o diretor técnico da Federação Acreana de Basquete (FEAB), professor Manieldem Távora.

