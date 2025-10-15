Cotidiano
PSC e Epitaciolândia disputam semifinal da Série B no sábado
O departamento técnico da Federação Acreana de Futsal (Fafs) confirmou para sábado, 18, às 19 horas, no ginásio Álvaro Dantas, a segunda semifinal do Campeonato Estadual de Futsal da Série B entre PSC e Epitaciolândia. Quem vencer também garante o acesso para a 1ª Divisão na temporada de 2026.
Primeiro finalista
O Villa City, de Manuel Urbano, espera para saber quem será a final. Na primeira semifinal, o Villa City derrotou o Capixaba por 3 a 1.
“Vamos promover a partida no sábado e definir a data da decisão. O título vai ser decidido após a realização da Copa Norte”, declarou o presidente da Fafs, Rafael do Vale.
Eleição no Rio Branco será realizada no dia 14 de novembro
O Conselho Deliberativo do Rio Branco publicou nesta quarta, 15, o edital com as datas para a eleição do novo presidente do Clube. As chapas poderão ser inscritas até o dia 11 de novembro e a eleição será realizada no dia 14, às 19 horas, no José de Melo.
Situação tem nomes
Wellington Barbosa (Bira) e Ezequias de Oliveira são os nomes indicados pelo presidente Waldemar Neto. Contudo, o candidato cabeça de chapa ainda será definido em uma reunião da atual diretoria.
Pode ter disputa
A tradição do Rio Branco é sempre por aclamação. Entretanto, o defensor público, Gerson Boaventura, trabalha em busca de apoio para oficializar a candidatura.
SEE reforça compromisso com professores, mas cita limites da LRF
O Governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), divulgou nesta quarta-feira, 15, uma nota de esclarecimento sobre a tabela salarial dos servidores da educação. No comunicado, a gestão estadual reafirma o compromisso com a valorização dos profissionais da área, mas destaca que, neste momento, está legalmente impedida de promover reajustes que ultrapassem os limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).
Segundo a nota, a limitação fiscal é um desafio que não se restringe ao Acre. Outros estados, especialmente os da região Amazônica, também enfrentam o mesmo cenário, agravado pelos custos elevados de manutenção da rede educacional em áreas de difícil acesso e pela necessidade de investimentos maiores em logística e infraestrutura.
Mesmo diante desse contexto, o governo ressalta que tem avançado em políticas de valorização, com ações voltadas à modernização das escolas, melhoria do transporte escolar, ampliação da conectividade e criação de programas de formação continuada para os educadores. “São conquistas que representam respeito e cuidado com aqueles que todos os dias sustentam a Educação do Acre”, afirmou o secretário de Estado de Educação e Cultura, Aberson Carvalho.
Carvalho destacou ainda que a valorização dos profissionais da educação permanece como prioridade da gestão. “A valorização dos profissionais da educação segue como prioridade. Nosso compromisso é seguir dialogando com a categoria e assegurando que cada avanço seja consolidado de forma responsável, para que a educação siga como uma política pública prioritária do nosso estado”, reforçou.
A nota acontece após um protesto realizado pelos servidores da Educação na manhã desta quarta-feira, 15, em frente a Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac) pela revisão da tabela salarial dos servidores, tema que tem sido recorrente nas pautas de diálogo entre o governo e as representações como o Sindicato dos Servidores da Educação (Sinteac).
Surucucu é resgatada em cozinha de casa no interior do Acre
Uma cobra das mais venenosas do Brasil, conhecida na Amazônia como surucucu, foi encontrada na manhã desta quarta-feira, 15, dentro da cozinha de uma casa no bairro Tiro ao Alvo, em Cruzeiro do Sul, no Acre.
O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou o resgate da cobra com segurança. O animal deve ser solto em área não povoada.
A captura de cobras, venenosas e não peçonhentas, é recorrente em Cruzeiro do Sul e região. O Corpo de Bombeiros recomenda que, caso a pessoa se depare com animais silvestres, como as cobras, o recomendado é não se aproximar do bicho, afastar crianças e animais domésticos do local e ligar para a corporação, que sabe fazer o manejo adequado em cada situação.
