PSC e Café com Leite vencem na rodada de abertura da Seletiva

Duas partidas marcaram nesta segunda, 22, no ginásio Álvaro Dantas, a abertura da Seletiva, o torneio vai indicar o terceiro representante do Acre na Copa Norte de Futsal. A competição será disputada em Rio Branco entre os dias 19 e 25 de outubro.

No primeiro jogo, o PSC derrotou o Preventório por 4 a 2 e no segundo confronto, o Café com Leite/Porto Acre bateu o Lyon por 6 a 5.

Mais dois jogos

A Seletiva terá sequência nesta terça, 23, a partir das 19 horas, no ginásio do Sesc, com mais dois jogos. Preventório e Lyon disputam a primeira partida e no segundo confronto o Café com Leite enfrenta o PSC.

