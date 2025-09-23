fbpx
Cotidiano

PSC e Café com Leite vencem na rodada de abertura da Seletiva

Publicado

39 minutos atrás

em

Foto João Valente: Primeiros confrontos foram bem disputados

Duas partidas marcaram nesta segunda, 22, no ginásio Álvaro Dantas, a abertura da Seletiva, o torneio vai indicar o terceiro representante do Acre na Copa Norte de Futsal. A competição será disputada em Rio Branco entre os dias 19 e 25 de outubro.

No primeiro jogo, o PSC derrotou o Preventório por 4 a 2 e no segundo confronto, o Café com Leite/Porto Acre bateu o Lyon por 6 a 5.

Mais dois jogos

A Seletiva terá sequência nesta terça, 23, a partir das 19 horas, no ginásio do Sesc, com mais dois jogos. Preventório e Lyon disputam a primeira partida e no segundo confronto o Café com Leite enfrenta o PSC.

Cotidiano

Epitaciolândia e Vila City avançam às semifinais da Série B Masculino de Futsal

Publicado

31 minutos atrás

em

23 de setembro de 2025

Por

Quartas de final seguem neste fim de semana; finalistas garantem vaga direta na elite da competição

O Campeonato Acreano de Futsal Série B Masculino conheceu, neste sábado (20), os dois primeiros classificados para as semifinais. No Ginásio Álvaro Dantas, em Rio Branco, o Epitaciolândia EC venceu o Montenegro por 3 a 1, enquanto o Vila City superou o Xapuri em uma partida movimentada, com placar de 5 a 3.

Com os resultados, Epitaciolândia e Vila City garantiram presença na próxima fase. Ainda restam duas partidas pelas quartas de final para definir os demais semifinalistas: Adesg x PSC e Capixaba x Rio Branco.

De acordo com o regulamento, os finalistas da Série B conquistam acesso direto para a Série A do estadual. Já o 3º e 4º colocados disputarão a repescagem contra os lanternas da elite, valendo outras duas vagas na divisão principal.

Cotidiano

Federação abre inscrições do Campeonato Estadual 2025

Publicado

40 minutos atrás

em

23 de setembro de 2025

Por

Foto PHD: Inscrições do torneio mais importante da temporada serão fechadas na sexta (25)

O departamento técnico da Federação Acreana de Basquete (FEAB) abre nesta terça, 23, as inscrições para o Campeonato Estadual Adulto, no feminino e masculino.

“A diretoria da federação se reuniu e decidiu promover o Estadual. Estamos com as inscrições abertas até a próxima sexta (26) e a meta é fechar a temporada com uma grande competição”, declarou o diretor técnico da FEAB, professor Manieldem Távora.

Uma competição

A temporada de 2025 do basquete iniciou cercada de grandes expectativas, mas até o momento a FEAB conseguiu promover somente o Campeonato Estadual 3×3. O Estadual, dependendo do número de equipes, deve “salvar” o ano do basquete acreano.

Cotidiano

Desafio Acre x Rondônia Sub-15 e 17 com datas definidas

Publicado

42 minutos atrás

em

23 de setembro de 2025

Por

Foto PHD: Adem quer o futebol acreano mais forte nas categorias de base

O presidente da Federação de Futebol do Acre (FFAC), Adem Araújo, confirmou para os dias 1º e 3 de novembro o desafio entre Acre e Rondônia nas categorias Sub-15 e 17.

“Vamos realizar os jogos no Centro de Desenvolvimento, em Porto Velho, e no Tonicão. Nossa intenção é fortalecer ainda mais as categorias de base entre os dois Estados e esse é um primeiro passo”, afirmou Adem Araújo.

Maydenson e Chumbinho

Segundo Adem Araújo, Maydenson Costa será o treinador do Sub-15 e Eriano Santos (Chumbinho) do Sub-17.

“As convocações das duas seleções serão realizadas em outubro. Vamos garantir condições para um para um período de treinamento das duas equipes”, disse o presidente.

