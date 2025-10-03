PSC derrota a Adesg na prorrogação e garante vaga na semifinal da Série B

Depois de um empate por 2 a 2 no tempo normal, o PSC bateu a Adesg por 2 a 1 nessa quinta, 2, no ginásio Álvaro Dantas, e conquistou a classificação para semifinal do Campeonato Estadual de Futsal da Série B. O gol do triunfo do PSC saiu faltando três segundos para o final da prorrogação.

Semifinais definidas

Capixaba x Villa City e PSC x Epitaciolândia são os duelos semifinais do Estadual da Série B. O departamento técnico da Federação Acreana de Futsal (Fafs) deve definir até segunda, 6, as datas das partidas.

