PSC, Café com Leite e Montenegro estão nas semifinais do Estadual Sub-17

As equipes do PSC, Café com Leite/Porto Acre e Montenegro conquistaram nessa quinta, 7, no ginásio do Sesc, as classificações para as semifinais do Campeonato Estadual Sub-17.

O Café com Leite/Porto Acre bateu o Rio Branco por 4 a 1. O Montenegro derrotou o João Eduardo por 3 a 0 e o PSC venceu o Villa por 5 a 1.

Semifinal definida

PSC e Café com Leite/Porto Acre disputam uma das semifinais do Campeonato Estadual. O departamento técnico da Federação Acreana de Futsal (Fafs) ainda vai definir a data do confronto.

Última vaga

Epitaciolândia e Brasileia decidem neste sábado, 9, a partir das 16 horas, em Epitaciolândia, quem será o último semifinalista. Os dois times entram em quadra sem vantagem.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários