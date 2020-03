O partido socialista brasileiro PSB realizou um mega atividade em Brasiléia o evento contou com a participação da direção Municipal do partido.

O evento contou com a participação de centenas de filiados e simpatizantes, contando também com a presença da prefeita Fernanda, do deputado estadual Genilson leite, vereadores do partido socialista brasileiro (PSB).

Na oportunidade foi servido um almoço para os que estavam ali presentes. O vice-prefeito do município de Brasiléia Carlinhos do pelado agradeceu as pessoas que participaram deste evento, segundo o vice-prefeito nos próximos dias o partido ira divulgar alguns nomes que serão pré-candidatos a vereador. No pronunciamento o presidente do partido dos trabalhadores João Raimundo de Melo afirmou que o PSB sempre caminhou junto com PT.

Hoje o PSB de Brasiléia tem dois vereadores e um vice prefeito.

Comentários