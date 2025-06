Prova do concurso do CRO-AC será aplicada neste domingo (22)

Os candidatos inscritos no concurso público do Conselho Regional de Odontologia do Acre (CRO-AC) devem ficar atentos: as provas serão aplicadas neste domingo (22). Os locais de prova já estão disponíveis para consulta individual no site concursos.quadrix.org.br.

De acordo com o Instituto Quadrix, organizador do certame, o portão dos locais de prova abrirá às 12h45 e será fechado impreterivelmente às 13h45, seguindo o horário oficial de Brasília. Após esse horário, nenhum candidato poderá entrar.

A duração da prova varia conforme o nível do cargo escolhido. Para os cargos de nível médio e técnico, a prova objetiva terá duração de 3 horas. Já os candidatos aos cargos de nível superior terão 4 horas para concluir a prova objetiva e a prova discursiva.

Para ter acesso ao local de aplicação, o candidato deverá apresentar documento de identidade original com foto (carteira de identidade, passaporte, carteira de trabalho impressa, CNH em papel com foto ou documentos digitais oficiais com foto e assinatura, como e-Título e RG Digital).

Documentos como certidão de nascimento, título de eleitor, carteira de estudante, documentos danificados ou cópias autenticadas não serão aceitos.

Além do documento de identidade, o candidato deve levar caneta esferográfica de tinta azul ou preta e o comprovante de inscrição.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários