A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) informa que prorrogou o prazo de inscrição do Concurso da Residência Média 2020, da Fundação Hospitalar do Estado do Acre (Fundhacre), para a próxima terça-feira, 14. Inicialmente, o período terminava nesta quarta-feira, 8.

Um comunicado assinado pelo médico Thadeu Silva de Moura, coordenador da Comissão de Residência Médica (Coreme), informa que as novas inscrições podem ser efetivadas na sede da Coreme até 17 horas desta terça, 14.

Leia abaixo o comunicado na íntegra:

PRORROGAÇÃO DE INSCRIÇÃO

CONCURSO DE RESIDÊNCIA MÉDICA – 2020

A Coordenação do Concurso de Residência Médica da Comissão de Residência Médica – COREME do Hospital das Clínicas do Acre da Fundação Hospital Estadual do Acre – FUNDHACRE – Exercício 2020, informa que o período de inscrição que se encerraria às 17h00 da última quarta-feira, 08/01/2020, foi PRORROGADO até o dia 14/01/2020, podendo a inscrição ser efetivada na sede da COREME/HC-FUNDHACRE (e postada) até às 17h da referida data.

Rio Branco, Acre, 07 de janeiro de 2020.

Dr. Thadeu Silva de Moura

Coordenador da Comissão de Residência Médica

Hospital das Clínicas do Acre

FUNDHACRE / SESACRE

Comentários