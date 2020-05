A ideia é que com os postos de atendimento presenciais fechados, por causa da covid-19, os condutores possam acessar esse documento com facilidade

Daigleíne Cavalcante

Veículos em nome de empresas também podem ter o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV) emitido pelo computador ou notebook

O serviço está disponível no site do Departamento Estadual de trânsito do Acre (Detran/AC). Para ter acesso o responsável pelo veículo, após pagar todas as taxas de licenciamento ou multas, se houver, deve se cadastrar na aba de atendimento e solicitar a impressão do documento.

“Desde meados de abril viabilizamos essa opção para os proprietários de veículos que estavam registrados como pessoas físicas, agora conseguimos também estender essa opção para os vinculados a empresas. A ideia é que com os postos de atendimento presenciais fechados, por causa da covid-19, os condutores possam acessar esse documento com facilidade”, explica o presidente do Detran, Luiz Fernando Duarte.

A impressão deve ser em papel sulfite branco no formato A4, com tinta preta, em página única. A autenticidade do documento baseada na impressão em papel moeda foi substituída pela leitura do QRCode, código de barras bidimensional, que agora consta nos documentos e poderá ser validado pela fiscalização de trânsito.

