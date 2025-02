Proprietário de fazenda ameaça casal de morte com espingarda em Cruzeiro do Sul

Após fugirem pela floresta, vítimas acionaram a Polícia Militar, que prendeu suspeito em estado de embriaguez e apreendeu arma usada no crime

Um casal foi vítima de ameaça de morte por um proprietário de fazenda no Ramal do Gama, em Cruzeiro do Sul, na tarde deste sábado (15/02). De acordo com as vítimas, o homem teria assediado a mulher, que se recusou e afirmou que não trabalharia mais para ele. Irritado, o proprietário pegou uma espingarda e ameaçou o casal, que fugiu para uma área de floresta. Após duas horas, conseguiram contato com a Polícia Militar.

Ao chegarem ao local, os militares garantiram a segurança do casal para que recuperassem seus pertences. No retorno à cidade, os policiais avistaram o suspeito em seu veículo e, ao abordá-lo, constataram que ele estava embriagado. Ele foi preso em flagrante, e a espingarda usada na ameaça foi apreendida. O caso foi encaminhado à Delegacia de Polícia para as providências legais.

