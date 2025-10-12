Pronaf oferece alívio no bolso com bônus de 14% para produção de açaí no Acre

Eleições acontecem no dia 30 de novembro e Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) solicitou apoio da Secretaria de Educação para utilizar as unidades escolares como locais de votação

Em reunião realizada nesta sexta-feira, 10, o Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) articulou parceira com a Secretaria de Estado de Educação (SEE) para utilização das unidades escolares na eleição das juízas e juízes de paz, que acontece no dia 30 de novembro.

Para o presidente do TJAC, desembargador Laudivon Nogueira, o apoio possibilita a efetivação das eleições. “Estamos na expectativa para executar esse processo, porque ofertará um serviço à população, com possibilidade de conciliar, contribuindo para pacificação social. Agradeço todo apoio porque sozinhos não fazemos nada”, comentou.

O secretário de Educação Aberson Carvalho apontou o pioneirismo da Justiça estadual em atender os anseios da população, discorreu sobre a importância dessa medida e de outras que aproximam a instituição das pessoas e se colocou à disposição para contribuir com o processo eleitoral. “O Judiciário é referência em enfrentar os desafios. Então, naquilo que for possível, naquilo que pudermos estarmos juntos, estou à disposição”, disse Carvalho.

Também participaram do encontro o juiz auxiliar da Presidência, Giordane Dourado, e o secretário-geral do TJAC, José Carlos Martins.

Juízas e juízes de paz

A votação nas candidatas e candidatos será no dia 30 de novembro, das 8h às 17h, em todas das cidades do estado. A organização das eleições é do TJAC, com apoio do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC). São 25 vagas distribuídas entre os municípios acreanos.

A eleição será por voto secreto e direito. As candidatas e os candidatos que obtiverem maior número de votos são eleitos e atuarão na função. O voto não é obrigatório e para poder participar do momento as eleitoras e eleitores devem estar com o título regularizado perante à Justiça Eleitoral.

