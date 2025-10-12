Flash
Pronaf oferece alívio no bolso com bônus de 14% para produção de açaí no Acre
Por Wanglézio Braga
Os agricultores familiares do Acre que trabalham com açaí de cultivo terão um reforço no orçamento neste mês. O Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar divulgou a Portaria SAF/MDA nº 348, que garante o bônus do Programa de Garantia de Preços da Agricultura Familiar (PGPAF) para quem vendeu o fruto abaixo do valor mínimo de referência.
De acordo com a portaria, o preço de garantia do açaí foi fixado em R$ 2,30 o quilo. No entanto, o preço médio de mercado em setembro ficou em R$ 1,97, o que assegura aos produtores um desconto de 14,35% no pagamento ou liquidação de parcelas do crédito rural contratado pelo Pronaf. O benefício vale para operações feitas entre 10 de outubro e 9 de novembro de 2025.
Esse mecanismo é importante porque ajuda o agricultor a não sair no prejuízo quando o mercado paga menos do que o valor de referência estabelecido pelo governo. Com isso, pequenos produtores têm mais condições de manter suas atividades e garantir renda para a família.
Colono morre em colisão frontal entre moto e caminhonete na BR-317, em Porto Acre
Vítima de 29 anos trafegava sem capacete e em alta velocidade após ingerir bebida alcoólica; impacto causou morte imediata
O colono Leandro Silva Nascimento, de 29 anos, morreu na noite de sábado (11) após colidir a motocicleta que conduzia contra uma caminhonete F1000 preta na BR-317, no ramal da Linha 9, na Vila Caquetá, zona rural de Porto Acre. O acidente ocorreu nas proximidades da escola Joaquim Falcão Macedo.
De acordo com testemunhas, Leandro havia consumido bebidas alcoólicas ao longo do dia e seguia em alta velocidade, sem capacete, em uma motocicleta Yamaha Factor vermelha, quando atingiu frontalmente o veículo que vinha em sentido contrário.
O motorista da caminhonete relatou à polícia que havia acabado de sair da igreja e seguia para casa quando foi surpreendido pela moto desgovernada. O impacto destruiu completamente a motocicleta e causou morte imediata ao condutor, que sofreu múltiplas fraturas.
A Polícia Militar foi acionada, isolou a área para os trabalhos periciais e, após a conclusão, o corpo foi removido por agentes do Instituto Médico Legal (IML) em Rio Branco, onde passará por exames cadavéricos.
O motorista da caminhonete permaneceu no local e prestou esclarecimentos às autoridades de trânsito.
TJAC firma parceria com Secretaria de Estado de Educação para eleições de juízas e juízes de paz
Eleições acontecem no dia 30 de novembro e Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) solicitou apoio da Secretaria de Educação para utilizar as unidades escolares como locais de votação
Em reunião realizada nesta sexta-feira, 10, o Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) articulou parceira com a Secretaria de Estado de Educação (SEE) para utilização das unidades escolares na eleição das juízas e juízes de paz, que acontece no dia 30 de novembro.
Para o presidente do TJAC, desembargador Laudivon Nogueira, o apoio possibilita a efetivação das eleições. “Estamos na expectativa para executar esse processo, porque ofertará um serviço à população, com possibilidade de conciliar, contribuindo para pacificação social. Agradeço todo apoio porque sozinhos não fazemos nada”, comentou.
O secretário de Educação Aberson Carvalho apontou o pioneirismo da Justiça estadual em atender os anseios da população, discorreu sobre a importância dessa medida e de outras que aproximam a instituição das pessoas e se colocou à disposição para contribuir com o processo eleitoral. “O Judiciário é referência em enfrentar os desafios. Então, naquilo que for possível, naquilo que pudermos estarmos juntos, estou à disposição”, disse Carvalho.
Também participaram do encontro o juiz auxiliar da Presidência, Giordane Dourado, e o secretário-geral do TJAC, José Carlos Martins.
Juízas e juízes de paz
A votação nas candidatas e candidatos será no dia 30 de novembro, das 8h às 17h, em todas das cidades do estado. A organização das eleições é do TJAC, com apoio do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC). São 25 vagas distribuídas entre os municípios acreanos.
A eleição será por voto secreto e direito. As candidatas e os candidatos que obtiverem maior número de votos são eleitos e atuarão na função. O voto não é obrigatório e para poder participar do momento as eleitoras e eleitores devem estar com o título regularizado perante à Justiça Eleitoral.
Mr. Olympia 2025: Ramon Dino se destaca e termina prévias no centro do palco
No pré-julgamento neste sábado, em Las Vegas, acreano de 30 anos se apresenta muito seco e com uma linha bem definida, além de mostrar uma postura relaxada enquanto esteve no palco
A primeira etapa foi concluída. Ramon Dino subiu pela primeira vez no palco do Mr. Olympia na tarde deste sábado (11), para o pré-julgamento da Classic Physique. O brasileiro fez uma grande apresentação e ficou nas posições centrais do call-out em todos os confrontos, além de terminar a fase no centro do palco, se garantindo nas finais da categoria, que acontecerão a partir das 23h (horário de Brasília).
Buscando um título inédito para o Brasil no fisiculturismo, Dino foi o 45º atleta a se apresentar nas prévias. Muito seco e com uma linha bem definida, o acreano de 30 anos mostrou uma postura relaxada quando esteve no palco.
Ramon Dino levantou o público desde sua apresentação inicial e foi o atleta mais ovacionado pela torcida presente no Las Vegas Convention Center. Sorridente, interagiu com o público durante as poses e, como é sua marca, reverenciou a torcida após suas performances.
Após as apresentações individuais, Ramon foi escolhido para o primeiro call-out – momento em que os juízes chamam grupos de atletas para o centro do palco para comparar diretamente os físicos entre eles -, junto com outros sete atletas.
A princípio, Ramon estava em um dos cantos, próximo ao meio – que estava ocupado pelo alemão Mike Sommerfeld e pelo estadunidense Ruff Diesel. No fisiculturismo, estar no centro do palco é um bom indicativo, já que os juízes posicionam os atletas nessa posição por entenderem que estão “liderando” a competição.
Após uma primeira rodada de poses, Dino trocou de posição com Ruff Diesel e passou a ocupar o centro junto com Mike. Ele e o alemão chegaram a se esbarrar durante a exibição de algumas poses, mas se cumprimentaram ao final do call-out.
Com o top 3 praticamente definido, Ramon, Mike e Ruff só voltaram à cena no último call-out. Somente os três estiveram no palco. Em todo momento, os juízes inverteram a posição dos atletas. No fim, quem terminou no centro foi Ramon Dino, indicando um bom sinal para a final.
