Flash

Pronaf oferece alívio no bolso com bônus de 14% para produção de açaí no Acre

Publicado

42 minutos atrás

em

Por Wanglézio Braga

Os agricultores familiares do Acre que trabalham com açaí de cultivo terão um reforço no orçamento neste mês. O Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar divulgou a Portaria SAF/MDA nº 348, que garante o bônus do Programa de Garantia de Preços da Agricultura Familiar (PGPAF) para quem vendeu o fruto abaixo do valor mínimo de referência.

De acordo com a portaria, o preço de garantia do açaí foi fixado em R$ 2,30 o quilo. No entanto, o preço médio de mercado em setembro ficou em R$ 1,97, o que assegura aos produtores um desconto de 14,35% no pagamento ou liquidação de parcelas do crédito rural contratado pelo Pronaf. O benefício vale para operações feitas entre 10 de outubro e 9 de novembro de 2025.

Esse mecanismo é importante porque ajuda o agricultor a não sair no prejuízo quando o mercado paga menos do que o valor de referência estabelecido pelo governo. Com isso, pequenos produtores têm mais condições de manter suas atividades e garantir renda para a família.

Flash

Colono morre em colisão frontal entre moto e caminhonete na BR-317, em Porto Acre

Publicado

7 horas atrás

em

12 de outubro de 2025

Por

Vítima de 29 anos trafegava sem capacete e em alta velocidade após ingerir bebida alcoólica; impacto causou morte imediata

O colono Leandro Silva Nascimento, de 29 anos, morreu na noite de sábado (11) após colidir a motocicleta que conduzia contra uma caminhonete F1000 preta na BR-317, no ramal da Linha 9, na Vila Caquetá, zona rural de Porto Acre. O acidente ocorreu nas proximidades da escola Joaquim Falcão Macedo.

De acordo com testemunhas, Leandro havia consumido bebidas alcoólicas ao longo do dia e seguia em alta velocidade, sem capacete, em uma motocicleta Yamaha Factor vermelha, quando atingiu frontalmente o veículo que vinha em sentido contrário.

O motorista da caminhonete relatou à polícia que havia acabado de sair da igreja e seguia para casa quando foi surpreendido pela moto desgovernada. O impacto destruiu completamente a motocicleta e causou morte imediata ao condutor, que sofreu múltiplas fraturas.

A Polícia Militar foi acionada, isolou a área para os trabalhos periciais e, após a conclusão, o corpo foi removido por agentes do Instituto Médico Legal (IML) em Rio Branco, onde passará por exames cadavéricos.

O motorista da caminhonete permaneceu no local e prestou esclarecimentos às autoridades de trânsito.

Flash

TJAC firma parceria com Secretaria de Estado de Educação para eleições de juízas e juízes de paz

Publicado

22 horas atrás

em

11 de outubro de 2025

Por

Eleições acontecem no dia 30 de novembro e Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) solicitou apoio da Secretaria de Educação para utilizar as unidades escolares como locais de votação

Em reunião realizada nesta sexta-feira, 10, o Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) articulou parceira com a Secretaria de Estado de Educação (SEE) para utilização das unidades escolares na eleição das juízas e juízes de paz, que acontece no dia 30 de novembro.

Para o presidente do TJAC, desembargador Laudivon Nogueira, o apoio possibilita a efetivação das eleições. “Estamos na expectativa para executar esse processo, porque ofertará um serviço à população, com possibilidade de conciliar, contribuindo para pacificação social. Agradeço todo apoio porque sozinhos não fazemos nada”, comentou.

O secretário de Educação Aberson Carvalho apontou o pioneirismo da Justiça estadual em atender os anseios da população, discorreu sobre a importância dessa medida e de outras que aproximam a instituição das pessoas e se colocou à disposição para contribuir com o processo eleitoral. “O Judiciário é referência em enfrentar os desafios. Então, naquilo que for possível, naquilo que pudermos estarmos juntos, estou à disposição”, disse Carvalho.

Também participaram do encontro o juiz auxiliar da Presidência, Giordane Dourado, e o secretário-geral do TJAC, José Carlos Martins.

Juízas e juízes de paz

A votação nas candidatas e candidatos será no dia 30 de novembro, das 8h às 17h, em todas das cidades do estado. A organização das eleições é do TJAC, com apoio do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC). São 25 vagas distribuídas entre os municípios acreanos.

A eleição será por voto secreto e direito. As candidatas e os candidatos que obtiverem maior número de votos são eleitos e atuarão na função. O voto não é obrigatório e para poder participar do momento as eleitoras e eleitores devem estar com o título regularizado perante à Justiça Eleitoral.

Flash

Mr. Olympia 2025: Ramon Dino se destaca e termina prévias no centro do palco

Publicado

23 horas atrás

em

11 de outubro de 2025

Por

Ramon Dino termina as prévias no centro do palco e confirma favoritismo — Foto: Reprodução/Instagram

No pré-julgamento neste sábado, em Las Vegas, acreano de 30 anos se apresenta muito seco e com uma linha bem definida, além de mostrar uma postura relaxada enquanto esteve no palco

GE

A primeira etapa foi concluída. Ramon Dino subiu pela primeira vez no palco do Mr. Olympia na tarde deste sábado (11), para o pré-julgamento da Classic Physique. O brasileiro fez uma grande apresentação e ficou nas posições centrais do call-out em todos os confrontos, além de terminar a fase no centro do palco, se garantindo nas finais da categoria, que acontecerão a partir das 23h (horário de Brasília).

Buscando um título inédito para o Brasil no fisiculturismo, Dino foi o 45º atleta a se apresentar nas prévias. Muito seco e com uma linha bem definida, o acreano de 30 anos mostrou uma postura relaxada quando esteve no palco.

Ramon Dino no Mr. Olympia — Foto: Reprodução/Instagram

Ramon Dino levantou o público desde sua apresentação inicial e foi o atleta mais ovacionado pela torcida presente no Las Vegas Convention Center. Sorridente, interagiu com o público durante as poses e, como é sua marca, reverenciou a torcida após suas performances.

Após as apresentações individuais, Ramon foi escolhido para o primeiro call-out – momento em que os juízes chamam grupos de atletas para o centro do palco para comparar diretamente os físicos entre eles -, junto com outros sete atletas.

Ramon Dino está nas finais a partir de 23h (de Brasília) — Foto: Reprodução/Instagram

A princípio, Ramon estava em um dos cantos, próximo ao meio – que estava ocupado pelo alemão Mike Sommerfeld e pelo estadunidense Ruff Diesel. No fisiculturismo, estar no centro do palco é um bom indicativo, já que os juízes posicionam os atletas nessa posição por entenderem que estão “liderando” a competição.

Após uma primeira rodada de poses, Dino trocou de posição com Ruff Diesel e passou a ocupar o centro junto com Mike. Ele e o alemão chegaram a se esbarrar durante a exibição de algumas poses, mas se cumprimentaram ao final do call-out.

Com o top 3 praticamente definido, Ramon, Mike e Ruff só voltaram à cena no último call-out. Somente os três estiveram no palco. Em todo momento, os juízes inverteram a posição dos atletas. No fim, quem terminou no centro foi Ramon Dino, indicando um bom sinal para a final.

Ramon Dino está na final a partir de 23h neste sábado, em Las Vegas — Foto: Wesley Felix

 

