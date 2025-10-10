Acre
Promotoria de Cruzeiro do Sul abre inquérito para investigar falhas em serviços de telefonia
O Ministério Público do Estado do Acre (MP-AC), por meio da Promotoria de Justiça de Cruzeiro do Sul, determinou a conversão do Procedimento Preparatório nº 06.2024.00000768-3 em Inquérito Civil. A investigação tem como objetivo apurar possíveis irregularidades e descontinuidade nos serviços de telefonia e internet no município, que vêm comprometendo o funcionamento de serviços públicos e privados essenciais, além de prejudicar o comércio local.
De acordo com o despacho ministerial, assinado pelo promotor de Justiça substituto Flávio Augusto Godoy em 27 de agosto de 2025, o procedimento tramita há mais de 180 dias, o que motivou sua adequação às normas da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e da Resolução nº 28/2012 do Colégio de Procuradores de Justiça do MP-AC.
O promotor destacou que ainda há diligências pendentes e que o aprofundamento das investigações é necessário para garantir a elucidação completa dos fatos. Entre as providências previstas estão coleta de informações, depoimentos, certidões, inspeções e perícias, com o objetivo de embasar futuras medidas, como expedição de recomendações, assinatura de termos de ajustamento de conduta (TAC) ou propositura de ação civil pública.
O despacho também menciona a necessidade de cumprimento de reunião institucional com a Energisa Acre, já agendada para o mês de setembro, conforme determinação anterior nos autos.
Segundo o MP-AC, a complexidade do caso e o volume de documentos exigem uma análise detalhada das informações recentemente anexadas ao processo, o que demanda tempo e atenção técnica.
Campanha Outubro Rosa leva informação, prevenção e atendimento às mulheres em mutirão em Brasiléia
A Prefeitura de Brasiléia através da Secretaria Municipal de Saúde, promoveu na noite desta quinta-feira, 8, uma ação especial em alusão à campanha Outubro Rosa, na Unidade Básica de Saúde José Maria Souza Santos. O evento integrou a programação municipal do movimento internacional de conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero.
Durante a programação, foram oferecidos atendimentos em horário estendido, garantindo maior acesso aos serviços de prevenção e cuidado para as mulheres do município. Centenas de atendimentos foram realizados, incluindo exames preventivos, consultas médicas, atendimentos de enfermagem, orientações sobre o câncer de mama e do colo do útero, além de palestras educativas e sorteio de brindes.
De acordo com o secretário municipal de Saúde, Francélio Barbosa, o objetivo das ações é reforçar o compromisso da gestão com a saúde da mulher e incentivar a busca pelos serviços de prevenção. “O Outubro Rosa é uma campanha de extrema importância, pois reforça o cuidado com a saúde feminina. Queremos que cada mulher de Brasiléia tenha acesso a exames, orientações e acompanhamento médico de qualidade. A prevenção salva vidas, e nossa equipe está empenhada em garantir esse acolhimento”, destacou o secretário.
Francélio Barbosa ressaltou ainda que as ações não se limitam a um único dia, mas fazem parte de um cronograma contínuo de atividades voltadas à saúde da mulher em todas as unidades básicas do município. “Durante todo o mês, a pedido do nosso prefeito Carlinhos do Pelado. Nossas equipes estarão realizando mobilizações, palestras e atendimentos específicos para fortalecer essa rede de cuidado e incentivar o diagnóstico precoce. O autoexame, a mamografia e a consulta regular são atitudes que fazem toda a diferença”, completou.
O Outubro Rosa é um movimento mundial que ocorre anualmente com a missão de conscientizar sobre a importância da detecção precoce do câncer de mama e do colo do útero, além de incentivar as mulheres a manterem hábitos saudáveis e realizarem seus exames de rotina.
Expo Envira 2025 tem abertura oficial com grandes anúncios, emoção e show de Israel Novaes
Envira (AM), 10 de outubro de 2025 — A cidade de Envira viveu uma noite inesquecível nesta quinta-feira (9), com a abertura oficial da Expo Envira 2025, a tradicional Feira do Produtor, que retorna com força total após anos de abandono. Criada pelo prefeito Ivon Rates, a festa reúne o melhor do agro, da economia rural e das tradições do campo, trazendo de volta o orgulho e o protagonismo do produtor rural envirense.
O evento acontece no Centro de Eventos Agropecuários de Envira (CENA), espaço que também foi totalmente revitalizado pela atual gestão. O local, que por muitos anos permaneceu sem uso e em condições precárias, foi recuperado e entregue à população para sediar novamente uma das maiores celebrações do interior do Amazonas.
Autoridades e convidados marcam presença
A cerimônia de abertura contou com a presença do deputado federal Átila Lins, que anunciou novas parcerias e investimentos importantes para o município, especialmente nas áreas de infraestrutura rural, fomento ao agronegócio e apoio ao pequeno produtor.
“Envira está no caminho do progresso. É uma alegria ver a cidade renascer, ver o produtor rural valorizado novamente. O prefeito Ivon Rates está de parabéns pela dedicação e por devolver ao povo essa festa tão importante”, destacou o deputado Átila Lins.
O prefeito Ivon Rates fez um discurso emocionado, ressaltando a importância do evento para a economia local e para a valorização da cultura do campo:
“A Expo Envira é mais do que uma feira, é um símbolo da força do nosso povo. Resgatamos não apenas uma tradição, mas um espaço de oportunidades, de aprendizado e de lazer para toda a população. O produtor rural de Envira voltou a ter vez e voz”, afirmou o prefeito Ivon Rates.
Beleza e tradição: escolha da Rainha do Rodeio
Durante a programação da noite, aconteceu a esperada escolha da Rainha do Rodeio 2025, vencida pela jovem Lohane, de apenas 15 anos, que encantou o público e os jurados com simpatia e carisma. Ela será a representante oficial da festa durante os dias de rodeio.
“É um sonho estar aqui, representando as mulheres e os jovens do nosso município. A Expo Envira é uma festa linda, e eu quero viver cada momento com alegria e gratidão”, disse Lohane, emocionada após ser coroada.
Presenças ilustres e união regional
O evento também contou com a presença de representantes da Prefeitura de Feijó, vereadores de cidades vizinhas e autoridades regionais, entre elas o vice-prefeito de Eirunepé, Amaurílio, e o vereador de Manaus, Elan, que destacaram a importância da integração entre os municípios do sul do Amazonas e do Acre.
Encerramento com show nacional
A primeira noite foi encerrada com um grande show do cantor sertanejo Israel Novaes, que levou o público ao delírio com sucessos que animaram milhares de pessoas no CENA.
Programação segue até o dia 12
A Expo Envira 2025 continua com uma programação intensa até o dia 12 de outubro, incluindo palestras técnicas, competições de rodeio, feira do produtor, exposições agropecuárias, atrações culturais e shows musicais.
Texto: Fabrício Mendes
Fatos: Aston Mello
Prefeitura executa recuperação e melhorias no Ramal do Porvir km 20 e beneficia dezenas de famílias rurais
A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal de Obras, está executando serviços de recuperação e melhorias no Ramal do Porvir, localizado no km 20, beneficiando dezenas de famílias que vivem e produzem na região.
O trecho em questão concentra produtores de peixe, suínos, gado e diversas culturas agrícolas, sendo uma importante rota para o escoamento da produção local. Os serviços de limpeza, drenagem e piçarramento realizados pela equipe da prefeitura vão garantir melhores condições de tráfego, especialmente com a chegada do período do inverno amazônico.
De acordo com o secretário de Obras, Amarildo Ribeiro, a ação segue uma determinação do prefeito Sérgio Lopes, que tem como prioridade levar melhorias aos produtores rurais de todas as regiões do município.
“Estamos trabalhando sem parar para atender o maior número possível de produtores rurais. Essa é uma determinação do nosso prefeito, que tem um olhar especial para o setor produtivo”, destacou Amarildo.
Além de facilitar o escoamento da produção, a recuperação dos ramais também traz benefícios diretos para o transporte escolar, já que a comunidade do Porvir concentra um grande número de alunos das redes municipal e estadual de ensino.
Com esse trabalho, a Prefeitura de Epitaciolândia reforça seu compromisso com o desenvolvimento rural e a melhoria da qualidade de vida das famílias que vivem e produzem no campo.
