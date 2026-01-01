Cotidiano
Projetos sociais e presença nas comunidades marcam a atuação de Joabe Lira na Câmara
Ao longo de 2025, o mandato do vereador Joabe Lira foi marcado por uma atuação consistente na Câmara Municipal de Rio Branco, com foco na produção legislativa, na aproximação com as comunidades e no fortalecimento do papel institucional do Legislativo. A condução do mandato priorizou políticas públicas voltadas ao interesse coletivo, à valorização dos trabalhadores e ao diálogo permanente com a população.
Na produção legislativa, o vereador apresentou 15 Projetos de Lei Ordinária, com propostas voltadas às áreas de educação, meio ambiente, saúde, cidadania e direitos sociais. Entre os projetos aprovados estão a denominação da Creche Marta Ferreira Lopes, o Programa de Hortas e Fazendinhas nas escolas municipais, a instituição da Semana Municipal do Brincar e a atualização da legislação sobre destinação adequada de resíduos perfurocortantes e vidros quebrados. “Nosso mandato foi construído com base na escuta e na responsabilidade. Cada projeto apresentado teve como foco melhorar a vida das pessoas e fortalecer políticas públicas que fazem diferença no dia a dia da cidade”, destacou Joabe Lira.
Entre as iniciativas de caráter social, o mandato também avançou em pautas voltadas à valorização dos trabalhadores e aos direitos da população idosa. Joabe Lira foi autor do projeto que instituiu o Dia Municipal do Gari, garantindo folga aos profissionais da limpeza urbana no dia 25 de dezembro, além de apresentar proposta que reduz de 65 para 60 anos a idade mínima para acesso à gratuidade no transporte público em Rio Branco. Para o vereador Joabe Lira, as medidas refletem o compromisso com quem mais precisa: “São ações que reconhecem o esforço diário dos trabalhadores e asseguram mais dignidade e mobilidade aos nossos idosos. Política pública de verdade é aquela que melhora a vida das pessoas no cotidiano”, afirmou.
O mandato se destacou pela presença direta nas comunidades. O parlamentar promoveu uma grande ação social no Ramal Itucumã, com atendimentos médicos, exames laboratoriais, assistência social, assessoria jurídica e serviços comunitários, além da realização da Semana do Brincar em diferentes bairros da capital. “A política precisa chegar onde as pessoas estão. Nosso trabalho vai além da Câmara, porque é nas comunidades que entendemos as reais necessidades da população”, afirmou.
À frente da presidência da Câmara Municipal, Joabe Lira conduziu a primeira edição da Câmara Itinerante, realizada no bairro Sobral, iniciativa que ampliou a descentralização das atividades legislativas e aproximou o Parlamento da população. Segundo ele, “a Câmara Itinerante representa um novo modelo de Legislativo, mais acessível, transparente e presente nos bairros, fortalecendo a participação cidadã”.
O mandato também manteve diálogo permanente com categorias profissionais e servidores públicos, com atenção especial à valorização dos trabalhadores municipais, além do incentivo ao esporte, à cultura, a projetos comunitários e a ações voltadas à juventude. “Valorizar quem trabalha e contribui diariamente para a cidade é uma prioridade. A Câmara precisa reconhecer essas categorias e apoiar iniciativas que promovam inclusão social”, ressaltou o vereador.
Em números, o balanço de 2025 registra 493 matérias apresentadas como autor, entre indicações, projetos de lei, decretos legislativos, resoluções e requerimentos, além de quatro matérias coassinadas. Para Joabe Lira, os resultados refletem o compromisso assumido com a população. “Encerramos o ano com a sensação de dever cumprido, mas com a certeza de que ainda há muito a avançar. Em 2026 seguiremos firmes com nosso compromisso com a população e com uma atuação responsável, participativa e alinhada às necessidades de Rio Branco”, concluiu.
Salário mínimo de R$ 1.621 entrou em vigor nesta quinta-feira com reajuste de 6,79%
Aumento de R$ 103 deve injetar R$ 81,7 bilhões na economia, segundo Dieese. Reajuste segue INPC acumulado de 4,18% em 12 meses.
O novo salário mínimo, no valor de R$ 1.621, passa a valer a partir desta quinta-feira (1º) em todo o país. O reajuste de 6,79% (R$ 103 a mais) sobre o valor anterior de R$ 1.518 foi confirmado pelo Ministério do Planejamento e Orçamento no último dia 10, seguindo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) acumulado de 4,18% nos últimos 12 meses.
Segundo estimativa do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), o novo valor injetará R$ 81,7 bilhões na economia, considerando os efeitos sobre a renda, o consumo e a arrecadação. O reajuste ocorre em um cenário de restrições fiscais mais rígidas, mas busca preservar o poder de compra dos trabalhadores de menor renda.
Entenda
A regra do reajuste do salário mínimo determina que o valor tenha duas correções: uma pelo INPC de 12 meses acumulado até novembro do ano anterior, ou seja, 4,18%, e outra pelo crescimento da economia de dois anos.
No dia 4 de dezembro, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revisou os dados do Produto Interno Bruto (PIB, soma dos bens e serviços produzidos no país) de 2024, confirmando expansão em 3,4%.
No entanto, o arcabouço fiscal, mecanismo que controla a evolução dos gastos públicos, determina que o ganho acima da inflação seja limitado a um intervalo de 0,6% a 2,5%.
Pela regra, o salário mínimo de 2026 seria R$ 1.620,99 e, com o arredondamento previsto em lei, passa para R$ 1.621, reajuste de 6,79%.
Servidores da saúde de Cobija protestam em frente a prefeitura por atraso de salários de oito meses
Crise atinge 90 trabalhadores que não tiveram o que comemorar no Natal e Réveillon; administração municipal alega falta de recursos, mesmo com verba de dezembro em caixa
Um total de 90 trabalhadores da área de saúde de Cobija, capital do departamento de Pando, na Bolívia, fronteira com Brasiléia e Epitaciolândia estão em protesto devido ao atraso de oito meses no pagamento de seus salários pela administração municipal.
A paralisação afeta diversos setores da prefeitura, e os servidores exigem que pelo menos dois meses de vencimentos sejam quitados imediatamente. Os 90 trabalhadores afetados não tiveram o que comemorar no Natal nem na virada do ano.
De acordo com a representante do setor financeiro municipal, Deika Medina, os recursos referentes a dezembro já estão nos cofres, mas não foram liberados até o início de 2026.
A prefeita Ana Lucia ainda não se manifestou publicamente sobre a crise, que já dura mais de 240 dias e causa transtornos à população e aos profissionais locais, onde os 90 trabalhadores afetados não tiveram o que comemorar no Natal nem na virada do ano. O caso evidencia as dificuldades financeiras enfrentadas pela gestão municipal na região fronteiriça com o Brasil.
Sena Madureira celebrou virada de 2026 com espetáculo de fogos de 10 minutos
Céu iluminado reuniu moradores em clima de festa, marcando o início do novo ano com emoção, cores e esperança
A virada para 2026 foi celebrada em Sena Madureira com um espetáculo de fogos que durou cerca de 10 minutos, iluminando o céu da cidade e reunindo moradores em clima de festa. O evento marcou o início do novo ano com emoção, cores e esperança, reforçando a tradição local de celebrar a passagem de ano com pirotecnia e integração comunitária.
A celebração ocorreu de forma organizada e contou com a presença de famílias, que acompanharam as explosões de luzes e cores em pontos estratégicos da cidade. A iniciativa reflete o esforço das administrações locais em fortalecer eventos públicos que promovam união e alegria coletiva no início de um novo ciclo.
