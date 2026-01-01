Projetos sociais e presença nas comunidades marcam a atuação de Joabe Lira na Câmara

Ao longo de 2025, o mandato do vereador Joabe Lira foi marcado por uma atuação consistente na Câmara Municipal de Rio Branco, com foco na produção legislativa, na aproximação com as comunidades e no fortalecimento do papel institucional do Legislativo. A condução do mandato priorizou políticas públicas voltadas ao interesse coletivo, à valorização dos trabalhadores e ao diálogo permanente com a população.

Na produção legislativa, o vereador apresentou 15 Projetos de Lei Ordinária, com propostas voltadas às áreas de educação, meio ambiente, saúde, cidadania e direitos sociais. Entre os projetos aprovados estão a denominação da Creche Marta Ferreira Lopes, o Programa de Hortas e Fazendinhas nas escolas municipais, a instituição da Semana Municipal do Brincar e a atualização da legislação sobre destinação adequada de resíduos perfurocortantes e vidros quebrados. “Nosso mandato foi construído com base na escuta e na responsabilidade. Cada projeto apresentado teve como foco melhorar a vida das pessoas e fortalecer políticas públicas que fazem diferença no dia a dia da cidade”, destacou Joabe Lira.

Entre as iniciativas de caráter social, o mandato também avançou em pautas voltadas à valorização dos trabalhadores e aos direitos da população idosa. Joabe Lira foi autor do projeto que instituiu o Dia Municipal do Gari, garantindo folga aos profissionais da limpeza urbana no dia 25 de dezembro, além de apresentar proposta que reduz de 65 para 60 anos a idade mínima para acesso à gratuidade no transporte público em Rio Branco. Para o vereador Joabe Lira, as medidas refletem o compromisso com quem mais precisa: “São ações que reconhecem o esforço diário dos trabalhadores e asseguram mais dignidade e mobilidade aos nossos idosos. Política pública de verdade é aquela que melhora a vida das pessoas no cotidiano”, afirmou.

O mandato se destacou pela presença direta nas comunidades. O parlamentar promoveu uma grande ação social no Ramal Itucumã, com atendimentos médicos, exames laboratoriais, assistência social, assessoria jurídica e serviços comunitários, além da realização da Semana do Brincar em diferentes bairros da capital. “A política precisa chegar onde as pessoas estão. Nosso trabalho vai além da Câmara, porque é nas comunidades que entendemos as reais necessidades da população”, afirmou.

À frente da presidência da Câmara Municipal, Joabe Lira conduziu a primeira edição da Câmara Itinerante, realizada no bairro Sobral, iniciativa que ampliou a descentralização das atividades legislativas e aproximou o Parlamento da população. Segundo ele, “a Câmara Itinerante representa um novo modelo de Legislativo, mais acessível, transparente e presente nos bairros, fortalecendo a participação cidadã”.

O mandato também manteve diálogo permanente com categorias profissionais e servidores públicos, com atenção especial à valorização dos trabalhadores municipais, além do incentivo ao esporte, à cultura, a projetos comunitários e a ações voltadas à juventude. “Valorizar quem trabalha e contribui diariamente para a cidade é uma prioridade. A Câmara precisa reconhecer essas categorias e apoiar iniciativas que promovam inclusão social”, ressaltou o vereador.

Em números, o balanço de 2025 registra 493 matérias apresentadas como autor, entre indicações, projetos de lei, decretos legislativos, resoluções e requerimentos, além de quatro matérias coassinadas. Para Joabe Lira, os resultados refletem o compromisso assumido com a população. “Encerramos o ano com a sensação de dever cumprido, mas com a certeza de que ainda há muito a avançar. Em 2026 seguiremos firmes com nosso compromisso com a população e com uma atuação responsável, participativa e alinhada às necessidades de Rio Branco”, concluiu.

Relacionado

Comentários