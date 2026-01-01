Conecte-se conosco

Projetos sociais e presença nas comunidades marcam a atuação de Joabe Lira na Câmara

Publicado

4 horas atrás

em

Ao longo de 2025, o mandato do vereador Joabe Lira foi marcado por uma atuação consistente na Câmara Municipal de Rio Branco, com foco na produção legislativa, na aproximação com as comunidades e no fortalecimento do papel institucional do Legislativo. A condução do mandato priorizou políticas públicas voltadas ao interesse coletivo, à valorização dos trabalhadores e ao diálogo permanente com a população.

Na produção legislativa, o vereador apresentou 15 Projetos de Lei Ordinária, com propostas voltadas às áreas de educação, meio ambiente, saúde, cidadania e direitos sociais. Entre os projetos aprovados estão a denominação da Creche Marta Ferreira Lopes, o Programa de Hortas e Fazendinhas nas escolas municipais, a instituição da Semana Municipal do Brincar e a atualização da legislação sobre destinação adequada de resíduos perfurocortantes e vidros quebrados. “Nosso mandato foi construído com base na escuta e na responsabilidade. Cada projeto apresentado teve como foco melhorar a vida das pessoas e fortalecer políticas públicas que fazem diferença no dia a dia da cidade”, destacou Joabe Lira.

Entre as iniciativas de caráter social, o mandato também avançou em pautas voltadas à valorização dos trabalhadores e aos direitos da população idosa. Joabe Lira foi autor do projeto que instituiu o Dia Municipal do Gari, garantindo folga aos profissionais da limpeza urbana no dia 25 de dezembro, além de apresentar proposta que reduz de 65 para 60 anos a idade mínima para acesso à gratuidade no transporte público em Rio Branco. Para o vereador Joabe Lira, as medidas refletem o compromisso com quem mais precisa: “São ações que reconhecem o esforço diário dos trabalhadores e asseguram mais dignidade e mobilidade aos nossos idosos. Política pública de verdade é aquela que melhora a vida das pessoas no cotidiano”, afirmou.

O mandato se destacou pela presença direta nas comunidades. O parlamentar promoveu uma grande ação social no Ramal Itucumã, com atendimentos médicos, exames laboratoriais, assistência social, assessoria jurídica e serviços comunitários, além da realização da Semana do Brincar em diferentes bairros da capital. “A política precisa chegar onde as pessoas estão. Nosso trabalho vai além da Câmara, porque é nas comunidades que entendemos as reais necessidades da população”, afirmou.

À frente da presidência da Câmara Municipal, Joabe Lira conduziu a primeira edição da Câmara Itinerante, realizada no bairro Sobral, iniciativa que ampliou a descentralização das atividades legislativas e aproximou o Parlamento da população. Segundo ele, “a Câmara Itinerante representa um novo modelo de Legislativo, mais acessível, transparente e presente nos bairros, fortalecendo a participação cidadã”.

O mandato também manteve diálogo permanente com categorias profissionais e servidores públicos, com atenção especial à valorização dos trabalhadores municipais, além do incentivo ao esporte, à cultura, a projetos comunitários e a ações voltadas à juventude. “Valorizar quem trabalha e contribui diariamente para a cidade é uma prioridade. A Câmara precisa reconhecer essas categorias e apoiar iniciativas que promovam inclusão social”, ressaltou o vereador.

Em números, o balanço de 2025 registra 493 matérias apresentadas como autor, entre indicações, projetos de lei, decretos legislativos, resoluções e requerimentos, além de quatro matérias coassinadas. Para Joabe Lira, os resultados refletem o compromisso assumido com a população. “Encerramos o ano com a sensação de dever cumprido, mas com a certeza de que ainda há muito a avançar. Em 2026 seguiremos firmes com nosso compromisso com a população e com uma atuação responsável, participativa e alinhada às necessidades de Rio Branco”, concluiu.

Salário mínimo de R$ 1.621 entrou em vigor nesta quinta-feira com reajuste de 6,79%

Publicado

24 minutos atrás

em

1 de janeiro de 2026

Por

Aumento de R$ 103 deve injetar R$ 81,7 bilhões na economia, segundo Dieese. Reajuste segue INPC acumulado de 4,18% em 12 meses.

O reajuste, de 6,79% ou R$ 103, foi confirmado pelo Ministério do Planejamento e Orçamento no último dia 10. O salário mínimo anterior era de R$ 1.518. Foto: captada 

O novo salário mínimo, no valor de R$ 1.621, passa a valer a partir desta quinta-feira (1º) em todo o país. O reajuste de 6,79% (R$ 103 a mais) sobre o valor anterior de R$ 1.518 foi confirmado pelo Ministério do Planejamento e Orçamento no último dia 10, seguindo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) acumulado de 4,18% nos últimos 12 meses.

Segundo estimativa do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), o novo valor injetará R$ 81,7 bilhões na economia, considerando os efeitos sobre a renda, o consumo e a arrecadação. O reajuste ocorre em um cenário de restrições fiscais mais rígidas, mas busca preservar o poder de compra dos trabalhadores de menor renda.

Entenda

A regra do reajuste do salário mínimo determina que o valor tenha duas correções: uma pelo INPC de 12 meses acumulado até novembro do ano anterior, ou seja, 4,18%, e outra pelo crescimento da economia de dois anos.

No dia 4 de dezembro, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revisou os dados do Produto Interno Bruto (PIB, soma dos bens e serviços produzidos no país) de 2024, confirmando expansão em 3,4%.

No entanto, o arcabouço fiscal, mecanismo que controla a evolução dos gastos públicos, determina que o ganho acima da inflação seja limitado a um intervalo de 0,6% a 2,5%.

Pela regra, o salário mínimo de 2026 seria R$ 1.620,99 e, com o arredondamento previsto em lei, passa para R$ 1.621, reajuste de 6,79%.

Servidores da saúde de Cobija protestam em frente a prefeitura por atraso de salários de oito meses

Publicado

2 horas atrás

em

1 de janeiro de 2026

Por

Crise atinge 90 trabalhadores que não tiveram o que comemorar no Natal e Réveillon; administração municipal alega falta de recursos, mesmo com verba de dezembro em caixa

Servidores da saúde de Cobija, na Bolívia, completam mais de 240 dias sem salários e sem resposta da prefeita. Foto: captada 

Um total de 90 trabalhadores da área de saúde de Cobija, capital do departamento de Pando, na Bolívia, fronteira com Brasiléia e Epitaciolândia estão em protesto devido ao atraso de oito meses no pagamento de seus salários pela administração municipal.

A paralisação afeta diversos setores da prefeitura, e os servidores exigem que pelo menos dois meses de vencimentos sejam quitados imediatamente. Os 90 trabalhadores afetados não tiveram o que comemorar no Natal nem na virada do ano.

De acordo com a representante do setor financeiro municipal, Deika Medina, os recursos referentes a dezembro já estão nos cofres, mas não foram liberados até o início de 2026.

A prefeita Ana Lucia ainda não se manifestou publicamente sobre a crise, que já dura mais de 240 dias e causa transtornos à população e aos profissionais locais, onde os 90 trabalhadores afetados não tiveram o que comemorar no Natal nem na virada do ano. O caso evidencia as dificuldades financeiras enfrentadas pela gestão municipal na região fronteiriça com o Brasil.

Sena Madureira celebrou virada de 2026 com espetáculo de fogos de 10 minutos

Publicado

2 horas atrás

em

1 de janeiro de 2026

Por

Céu iluminado reuniu moradores em clima de festa, marcando o início do novo ano com emoção, cores e esperança

O céu da cidade ficou iluminado e reuniu moradores em clima de festa, marcando o início do novo ano com muita emoção, cores e esperança. Foto: captada 

A virada para 2026 foi celebrada em Sena Madureira com um espetáculo de fogos que durou cerca de 10 minutos, iluminando o céu da cidade e reunindo moradores em clima de festa. O evento marcou o início do novo ano com emoção, cores e esperança, reforçando a tradição local de celebrar a passagem de ano com pirotecnia e integração comunitária.

A celebração ocorreu de forma organizada e contou com a presença de famílias, que acompanharam as explosões de luzes e cores em pontos estratégicos da cidade. A iniciativa reflete o esforço das administrações locais em fortalecer eventos públicos que promovam união e alegria coletiva no início de um novo ciclo.

Veja vídeo:

