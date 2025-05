Projeto “Todos Contra o Aedes aegypti” chega a Mâncio Lima e Cruzeiro do Sul nesta semana

Os municípios de Mâncio Lima e Cruzeiro do Sul recebem nesta segunda, 26, e terça-feira, 27, respectivamente, o lançamento do projeto “Todos contra o Aedes aegypti”, realizado pelo Instituto Sapien em parceria com o Ministério da Saúde (MS). A ação, que conta com apoio do Governo do Estado, tem como meta capacitar nos aspectos técnicos e pedagógicos professores da Rede Pública, além de envolver de forma efetiva os estudantes do Ensino Fundamental no enfrentamento contínuo ao mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya.

As atividades começam por Mâncio Lima, com o lançamento na Escola Padre Edson de Oliveira Dantas. Já Cruzeiro do Sul recebe a programação na sede da Associação Comercial e Empresarial (Acecs). Após os lançamentos, os educadores participarão de oficinas com orientações, materiais didáticos específicos e uma plataforma online de apoio – que servirão de base para aplicar os conteúdos dentro da sala de aula. A partir disso, os estudantes adotarão medidas preventivas para evitar a proliferação do vetor em diversos ambientes de convivência social, além das escolas.

Os discentes receberão livros com jogos interativos, atividades com equipamentos de tecnologia de realidade virtual aumentada, vídeos educativos, cartilhas com todas as informações sobre o mosquito e as doenças transmitidas, adesivos e carteirinhas de combatente ao final de cada qualificação. O projeto também prevê a realização de visitas domiciliares dos alunos acompanhados por agentes de endemias, concursos culturais com premiações em dinheiro, apresentações teatrais e gincanas – tudo com foco no engajamento por meio da conscientização.

Lucas Varela, presidente do Instituto Sapien, ressalta que aliar Educação e Saúde é uma estratégia eficiente e certa que trará resultados concretos. “É um projeto contínuo, de médio a longo prazo, por entendermos que essa transformação se dá através de uma geração consciente. É um trabalho de educação de base. Após passarem por formação, os professores aplicarão o conteúdo em sala para que os alunos possam absorver esse conhecimento e aplicá-lo dentro de casa, na rua, na escola e em todo lugar, porque o mosquito do Aedes está presente em todos os locais”, afirma.

O projeto conta com a participação direta das secretarias estaduais de Saúde (Sesacre) e de Educação e Cultura (SEE). Mais informações estão disponíveis no site www.todoscontraoaedesaegypti.com.br ou no Instagram, por meio do perfil @todoscontraoaedesaegypti, onde é possível acompanhar os resultados obtidos em outras cidades do Brasil onde o projeto já foi realizado e o andamento da iniciativa nos municípios do Acre.

