Projeto “Saúde na Comunidade” leva serviços médicos comunidade do Chora Menino em Epitaciolândia

A Prefeitura de Epitaciolândia, através da Secretaria Municipal de Saúde, está levando atendimentos médicos de diversas especialidades além de outras ações para moradores de comunidades rurais.

Denominado ” Saúde na Comunidade”, o projeto tem como meta, atender os pacientes que moram em regiões com pouca acessibilidade, devido à distância até essas áreas, nasua 10ª Edição os serviços médicos e políticas públicas foram levados para a Comunidade Chora Menino no Ramal do Porto rico a 65 quilômetros da cidade.

O Secretário de Saúde, Sérgio Mesquita, explica que além de atender com os procedimentos da Atenção Básica, o projeto é a oportunidade que a Secretaria tem paraestar mais próxima de todos que necessitam de algum atendimento específico.

“Os atendimentos do projeto tem avançado e estamos proporcionando serviços de qualidade para toda a região pertencente ao município. E pretendemos melhorar e estar ativamente nessas localidades, hoje na 10ª Edição, inovamos mais uma vez e trouxemos o arraial do bem com ações como corte de cabelo, dinâmicas com educadores físicos, psicólogos, atendimentos do Bolsa Família, e até comidas típicas para todos os participantes.” Explica

Para o prefeito Sérgio Lopes o Programa. “Saúde na Comunidade” se consolida com uma das principais ações de políticas públicas voltada para as comunidades rurais. Estamos realizando a 10ª Edição, e queremos chegar na 20ª até o final desse ano, o programa Saúde na Comunidade se consolidou como uma ação de políticas públicas, que além dos serviços de saúde, leva ainda ações sociais como corte de cabelo, educares físicos, psicólogos através do Caps, Atendimentos do Bolsa família etc. Além disso estamos levando melhorias nos ramais em todas as comunidades. Pontuou Lopes

Foram realizados 528 procedimentos como:

·  Procedimentos Odontológicos -142

·  Procedimento de Enfermagem:67

·  Atendimentos Médicos: 49

·  Teste rápido: 32

·  Dispensação de Medicamentos :55

·  Vacina rotina: 06

·  Vacina covid: 33

·  Cortes de cabelo:21

·  Vacina animal: 31

·  Abordagem Psicossocial:30

·  Atend.Psicossocial:09

·  Maquiagens: 21

·  Orientação educador físico: 30

·  Atendimento em grupo/ educador físico: 02

Total de atendimentos 528

Veja a reportagem em vídeo: