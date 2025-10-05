Projeto “Produzir para Empregar” Gera Entusiasmo e Riqueza no Campo, Afirma Prefeito Tião Bocalom

O prefeito Tião Bocalom celebrou efusivamente os resultados de seu projeto social e econômico, o “Produzir para Empregar”, após a divulgação de um depoimento que, segundo ele, comprova o sucesso da iniciativa.

Em uma declaração nas redes sociais, o prefeito expressou grande satisfação: “Que alegria ver um depoimento como este! É isso que nós fazemos, meus amigos!”

O programa visa oferecer condições e oportunidades ao pequeno produtor rural, tanto homens quanto mulheres, como forma de fomentar a economia local e gerar “as verdadeiras riquezas da nossa terra”.

“Este é mais um exemplo do nosso projeto PRODUZIR PARA EMPREGAR — levar condições e oportunidades ao nosso homem/mulher do campo, para que gerem as verdadeiras riquezas da nossa terra!”, afirmou Bocalom.

O prefeito destacou que o produtor rural em questão é “apenas um entre tantos pequenos produtores que recebem nosso apoio” e reforçou o compromisso da gestão em manter o investimento no setor.

Tião Bocalom concluiu sua mensagem com um tom de convicção e otimismo: “Vamos continuar firmes, porque a RIQUEZA VEM DA NOSSA TERRA!”.

A iniciativa “Produzir para Empregar” tem sido um ponto central na administração de Bocalom, buscando fortalecer a agricultura familiar e a produção local como pilares para o desenvolvimento econômico e social da região.

