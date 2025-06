Projeto Esperançar realiza oficinas na Reserva Extrativista Chico Mendes

Por Jane Vasconcelos

A equipe do projeto Esperançar realizou, no período de 25 a 30 de maio, três oficinas de Levantamento de Referências Culturais nas comunidades São João do Guarani, Dois Irmãos e Porongaba, localizadas na Reserva Extrativista Chico Mendes, na região que abrange os municípios de Xapuri e Epitaciolândia.

O Esperançar é uma iniciativa do Ministério do Meio Ambiente, através da Secretaria Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais e Desenvolvimento Rural Sustentável, em parceria com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Ministério da Cultura, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e a Universidade federal do Acre UFAC), através do Parque Zoobotânico.

Esse projeto tem como objetivo fortalecer o Turismo de Base Comunitária (TBC) na Resex, de forma integrada à economia da sociobiodiversidade e com valorização da identidade extrativista. Para tanto, o levantamento de referências culturais irá compor o Inventário Nacional de Referências Culturais (INRC/IPHAN). Como consequência do projeto teremos o fortalecimento da cogestão do território, a redução da pressão pelo desmatamento e a redução dos efeitos das mudanças climáticas.

Entre as principais metas e ações do projeto estão, além do levantamento de referências culturais com a realização de seis oficinas comunitárias, a consolidação de um Sistema de Informação Geográfica (SIG) com capacitação de jovens e desenvolvimento participativo de mapas de cartografia social, formação de jovens em TBC, incluindo vivência prática em território com turismo comunitário desenvolvido, e a elaboração do Plano de Negócios do Turismo de Base Comunitária para auxiliar o planejamento estratégico do turismo como negócio.

Segundo a líder comunitária Leide Aquino, da comunidade Dois Irmãos, a reserva é um território tão grande, tão diverso e ao mesmo tempo tão próximo e os extrativistas acreditam que um projeto como esse só fortalece a luta e a unidade do povo que resiste para manter seu território.

“Estamos muito gratificados por essa iniciativa, acreditamos que vai nos ajudar cada vez mais a envolver nossa comunidade, em fazer esse resgate da unidade como um todo”.

Raimundo da Silva Pereira, 61 anos, extrativista, ancião e líder comunitário, defendeu a importância de continuar morando na região onde está desde que nasceu, criou seus filhos e ver os netos crescerem numa vida saudável. “A oficina foi muito importante pois traz novos aprendizados e é muito animador a possibilidade de atrair visitantes para conhecer nosso modo de vida, conhecer nosso artesanato e incentivo a um turismo que preserve o meio ambiente”.

Severino Brito, do Seringal Porvir, Comunidade Boa Água, relembra uma vida inteira dedicada à atividade extrativista, bem como os empates para permanecer na terra.

“Essa iniciativa de valorizar nossa cultura, despertar na gente essa possibilidade de atrair visitantes, criar alternativas de renda através de um projeto em conformidade com as leis ambientais é muito importante e todos os nossos núcleos de base estarão envolvidos”.

A coordenadora do projeto Esperançar pelo MMA, Fádia Rebouças, enfatizou que o projeto está relacionado principalmente com o fortalecimento das identidades culturais e do senso coletivo e comunitário, com rebatimento no aumento da renda com o Turismo de Base Comunitária, tendo atenção especial às mulheres e aos jovens da Resex.

“As atividades do programa têm como objetivo e expectativas que consigamos atuar de modo a fortalecer as identidades tradicionais da Resex Chico Mendes”, lembrou a coordenadora, acrescentando que nessa primeira etapa foram realizadas três oficinas e nos próximos passos está previsto outro ciclo de três oficinas para escutar outras comunidades em outros seringais e municípios.

