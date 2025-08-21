Projeto “Desenhando Sonhos” leva oficinas de artes visuais a escolas públicas

Com o objetivo de democratizar o acesso à cultura e estimular a criatividade de jovens estudantes, o projeto “Desenhando Sonhos: Uma Jornada Artística nas Escolas Públicas de Rio Branco” está promovendo oficinas de artes visuais em escolas da capital acreana. A ação é conduzida pelo artista plástico Darci Seles e contempla oficinas de desenho voltadas para estudantes de regiões periféricas.

As atividades aconteceram nos dias 13, na escola José Ribamar Batista (Ejorb), 18, na Diogo Feijó, 19, na Sebastião Pedrosa e encerra nesta quinta-feira, 21, na Clícia Gadelha. Cada oficina possui carga horária de quatro horas, oferecendo aos jovens a oportunidade de desenvolver habilidades artísticas e explorar novas formas de expressão por meio do desenho. A ação alcançou dezenas de alunos.

Para Darci, muitos desses meninos e meninas carregam um peso grande, das dificuldades da vida, e quando têm contato com a arte, seja pintando, desenhando, dançando ou tocando, eles descobrem que podem expressar aquilo que não cabe em palavra.

“É como se a arte desse coragem de mostrar quem eles são e o que sentem.

Comecei pequeno, desenhando nas paredes do fogão a lenha da minha mãe, usando carvão. Era o que eu tinha na mão. Depois, com o tempo, fui entendendo que aquilo não era só brincadeira, era jeito de contar minha história. Se o jovem tem esse contato cedo, ele cresce mais confiante, com mais sonho no coração, e a arte ajuda a segurar firme na vida”.

De acordo com a produtora cultural, Nathânia Oliveira, a iniciativa busca aproximar os estudantes do universo das artes visuais, fortalecendo vínculos culturais e ampliando repertórios criativos. O projeto também garante acessibilidade em Libras, assegurando a participação inclusiva de pessoas surdas.

O “Desenhando Sonhos” é um projeto aprovado no Edital nº 07/2024 – Formação, no âmbito da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), com financiamento do Governo Federal e realização da Prefeitura de Rio Branco, por meio da Fundação de Cultura Garibaldi Brasil.

A produção é da Pé Rachado Produções, com o apoio do O Barulho do Acre, Alamoju, Secretaria de Educação do Estado (SEE) e da Academia Acreana de Letras.

