Projeto de Lei propõe 1º de junho como Dia do Quadrilheiro Junino no Acre

Por Dryelem Alves

A cultura junina do Acre está prestes a ganhar uma data oficial no calendário estadual. Durante o 15º Esquenta Junino, realizado no domingo, 1º de junho, na Praça da Revolução, em Rio Branco, foi apresentado o Projeto de Lei que propõe instituir o “Dia do Quadrilheiro Junino do Estado do Acre”, a ser celebrado anualmente na mesma data.

A iniciativa é de autoria do deputado estadual Pedro Longo, que entregou simbolicamente o projeto à presidente da Liga de Quadrilhas Juninas do Acre (Liquajac), Francilene dos Santos. Segundo o parlamentar, o objetivo é valorizar ainda mais os quadrilheiros, reconhecendo sua importância para a cultura e o turismo acreano.

“Queremos garantir um dia oficial para homenagear quem mantém viva essa tradição com tanto amor e dedicação. A proposta já foi protocolada na Assembleia Legislativa e, com o apoio dos colegas, será aprovada e sancionada em breve. O 1º de junho será o Dia do Quadrilheiro Junino do Acre”, afirmou Longo.

O evento contou com apresentações de nove quadrilhas juninas que animaram o público com coreografias, figurinos típicos e muita alegria: Farofa de Capeta (Sena Madureira), Malucos na Roça, Matutos na Roça, Junina Pega-Pega, Escova Elétrica, CL na Roça, Assanhados na Roça, Explode Coração e Sassaricano na Roça (todas de Rio Branco). Cada grupo mostrou um pouco do que está sendo preparado para os festivais e competições da temporada 2025.

Durante o Esquenta Junino, o vice-presidente do Conselho Estadual de Cultura e ex-presidente da Liquajac, Cimar Santos, destacou o apoio do órgão ao movimento junino e anunciou a realização de uma sessão solene em homenagem aos quadrilheiros. “O Conselho está de portas abertas para as quadrilhas. E aproveito para lembrar: nesta terça-feira, às 8h da manhã, na Câmara Municipal, teremos uma sessão especial para celebrar essa cultura tão rica do nosso povo”, declarou.

A presidente da Liquajac, comemorou a proposta de criação do Dia do Quadrilheiro. “Nosso movimento merece. O dia do quadrilheiro é um dia de luta e políticas públicas que precisamos. Já temos o dia nacional do quadrilheiro, já tínhamos o municipal feito pelo ex-vereador Juruna, pai do quadrilheiro Jimmy Juruna, da quadrilha Matutos na Roça. Graças a Deus as políticas estão se concretizando, a gente só precisa permanecer unido e esse fazer que cada um faz merece respeito nesse dia, pois só eu sei o que é ser produtora cultural”, disse.

O presidente da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), Minoru Kinpara, também esteve presente e parabenizou os quadrilheiros. “O que vimos aqui é fruto de muito esforço e amor pela cultura. O trabalho das quadrilhas vai além do palco, ele impacta vidas, forma cidadãos e movimenta bairros inteiros”, afirmou.

O Esquenta foi uma realização da Liga de Quadrilhas Juninas do Acre (Liquajac) em parceria com a prefeitura de Rio Branco e abriu oficialmente o calendário festivo que, este ano, contará com uma etapa do 18º Circuito Junino, prevista para acontecer nos dias 20, 21 e 22 de junho, no Quadrilhódromo, localizado atrás da Arena da Floresta, em Rio Branco.

Fotos: Juan Diaz

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários