Projeto Cidadão será realizado sexta e sábado em Cruzeiro do Sul; inscrições para casamento seguem abertas

O Tribunal de Justiça do Acre, com parceiros, vai realizar nesta sexta-feira, 4 e sábado, 5, uma edição do Projeto Cidadão em Cruzeiro do Sul. A ação ocorrerá na Escola Estadual Comandante Braz de Aguiar, localizada na Rua Rui Barbosa, no Centro da cidade, com atendimentos das 8h às 15h. O encerramento será marcado com o casamento coletivo, no domingo, 6, durante a 20ª Expoacre Juruá, no estacionamento do Estádio Arena do Juruá. As inscrições para o casamento seguem abertas até amanhã, 4, na mesma escola.

O Projeto Cidadão, que tem 30 anos de existência, é uma iniciativa que promove o acesso da população aos direitos básicos de cidadania. Por meio da oferta de serviços gratuitos, como emissão de certidões de nascimento e casamento, carteira de identidade, CPF, título de eleitor, entre outros, o projeto contribui diretamente para a inclusão social, especialmente das pessoas em situação de vulnerabilidade. Ao facilitar o acesso à documentação essencial, o TJAC garante que mais cidadãs e cidadãos possam exercer plenamente seus direitos civis e sociais.

Além dos serviços de documentação, a ação contará com atendimentos nas áreas da saúde e da assistência social, por meio de parceria com a Prefeitura de Cruzeiro do Sul. Serão oferecidos serviços como consultas com clínico geral, atendimento odontológico, vacinação, testes rápidos e distribuição de medicamentos.

A responsável pela Coordenadoria de Apoio aos Projetos Sociais -Coaps, da Justiça estadual, Isnailda Silva, cita que o Casamento Coletivo, que encerrará as atividades do projeto, representa um momento de celebração e valorização da família, proporcionando aos casais a regularização civil de sua união em um evento simbólico e marcante. Ela ainda convida a comunidade a comparecer à ação na escola para aproveitar os serviços oferecidos e agradece as instituições parceiras nessa edição.

“Nosso coordenador do Projeto Cidadão, desembargador Samoel Evangelista, tem demonstrado grande sensibilidade e compromisso com as demandas sociais da população. Nosso presidente, desembargador Laudivon Nogueira, também tem esse olhar atento e humano. Isso é o que torna possível levar cidadania e dignidade a quem mais precisa”, afirmou Isnailda.

Veja o que estará disponível nesta edição em Cruzeiro do Sul:

O vestuário social do Juntos Pelo Acre, emissão de certidões de nascimento e casamento, carteira de identidade, CPF, título de eleitor, entre outros. Atendimentos de saúde e da assistência social. Serão oferecidos serviços como consultas com clínico geral, atendimento odontológico, vacinação, testes rápidos e distribuição de medicamentos.

