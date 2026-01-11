Programa Produzindo Sorrisos leva vans odontológicas ao Educandário Santa Margarida para fortalecer a saúde bucal na infância

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou nesta sexta-feira (9) mais uma ação de promoção à saúde bucal com o atendimento das vans odontológicas. A iniciativa beneficiou mais de 30 crianças e adolescentes, de 0 a 12 anos, do Educandário Santa Margarida, instituição filantrópica que passa a integrar o cronograma mensal das unidades móveis.

A ação reafirma o compromisso da gestão municipal com a saúde bucal desde a infância, especialmente junto a crianças em situação de maior vulnerabilidade social. O Educandário Santa Margarida é uma entidade de proteção à infância com atuação histórica em Rio Branco desde 1942, acolhendo crianças vítimas de abandono, negligência e violência, com apoio de equipes multidisciplinares voltadas ao cuidado integral, ao desenvolvimento infantil e à reinserção familiar.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Rennan Biths, a parceria com o Educandário foi construída a partir do diálogo com a coordenação da instituição e prevê um acompanhamento contínuo.

“O Educandário Santa Margarida presta um serviço de grande relevância para a população. Estivemos aqui na semana passada, recebemos a coordenação da entidade na secretaria e estabelecemos um cronograma de apoio e parcerias que a Prefeitura de Rio Branco vai realizar para oferecer o melhor cuidado possível a essas crianças, que chegam em condição de extrema vulnerabilidade social e de saúde. Hoje iniciamos esse trabalho com o atendimento odontológico, que era uma prioridade apontada pela coordenação”, destacou o secretário.

Segundo Rennan Biths, a proposta foi de iniciar os serviços em saúde bucal com todas as crianças, estabelecendo um plano de tratamento e garantindo o acompanhamento mensal.

“Esse é um trabalho que a Secretaria Municipal de Saúde já vem realizando com o apoio das vans odontológicas em todas as regionais da cidade, em parceria com diversas entidades. Agora, esse serviço chega ao Educandário Santa Margarida para somar e fortalecer o cuidado já oferecido aqui”, afirmou o titular da pasta.

A coordenadora financeira do Educandário Santa Margarida, Gardênia Sales, avaliou a ação de forma positiva e ressaltou a importância da parceria com o poder público.

“A avaliação é muito positiva. Trazer o atendimento odontológico diretamente para as nossas crianças, por meio de uma política pública da Prefeitura, é fundamental. Nós acolhemos crianças de 0 a 12 anos que precisam de acompanhamento integral em saúde. Essa ação vem somar às demais iniciativas que já temos, inclusive outras parcerias com o poder público”, afirmou a coordenadora.