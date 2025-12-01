Extra
Programa ‘Desperte a Liderança’ promove em Brasileia evento com coronel André Batista, caveira do Bope-RJ
O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Governo (Segov), vai realizar mais uma edição do programa Desperte a Liderança que Existe em Você, desta vez em Brasileia. O evento será realizado na próxima sexta-feira, 5, no Centro Cultural Sebastião Dantas, a partir das 18 horas, e contará com a presença do coronel da reserva da Policia Militar do Estado do Rio de Janeiro, André Batista, referência nacional em operações especiais e liderança sob pressão.
Reconhecido por sua trajetória no Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) fluminense, André Batista é também coautor dos livros Elite da Tropa I e II, que deram origem ao filme Tropa de Elite, para o qual sua atuação na corporação inspirou o personagem Sargento Matias, principal parceiro do famoso Capitão Nascimento, interpretado no filme pelo premiado ator Wagner Moura.
A experiência do coronel André Batista em operações de alta complexidade, incluindo o resgate de reféns no sequestro do ônibus 174, no Rio de Janeiro, transformou-se em metodologia e treinamentos aplicados em todo o país.
Mestre em Gestão pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), MBA em Gerenciamento de Projetos, pós-graduado em Segurança Pública e Inteligência Estratégica pela Escola Superior de Guerra, Batista ministrará no Acre a palestra Liderança: Ações sob Pressão, trazendo técnicas, relatos reais e reflexões sobre determinação, foco, preparo emocional e disciplina, competências essenciais para lideranças eficientes.
Os ajustes finais para o evento foram definidos em reunião virtual preparatória realizada entre o secretário de Governo, Luiz Calixto, André Batista e respectivas equipes, que discutiram a estrutura, o público-alvo e os conteúdos centrais da programação. Na ocasião, o coronel também detalhou a proposta da palestra.
“Liderança é uma construção baseada em atitudes, propósito e disciplina. O tema Liderança: Ações sob Pressão reflete desafios reais do dia a dia. Levo experiências e ferramentas práticas para ajudar cada participante a descobrir e potencializar a liderança que já existe dentro de si”, disse.
André Batista afirmou ainda que a expectativa para o encontro é extremamente positiva: “Será um momento especial. Acredito profundamente que todos nós carregamos uma liderança em potencial e meu objetivo é mostrar caminhos práticos para que as pessoas descubram essa força, mesmo nos momentos mais difíceis. Estou ansioso para conhecer o público de Brasileia e viver essa troca”.
O secretário Luiz Calixto destacou que o programa segue em expansão e amplia o diálogo entre governo e sociedade, fortalecendo a gestão participativa e o espírito de cooperação, cumprido importante papel de desenvolvimento humano em todas as regiões do estado.
“Esse programa tem um papel estratégico na formação de novas lideranças. Estamos levando conhecimento, motivação e ferramentas práticas para quem atua diretamente no desenvolvimento do Acre. A presença do coronel André Batista confirma o compromisso do governo em oferecer conteúdo de alto nível à população”, afirmou o secretário.
Esta edição do programa Desperte a Liderança que Existe em Você em Brasileia sucede a vinda de Hortência a Sena Madureira, e de Zico a Rio Branco, além de outras duas edições em bairros distintos da capital. A expectativa, segundo Calixto, é de ampla participação de moradores de toda a região do Alto Acre, incluindo Epitaciolândia, Xapuri, Assis Brasil e Capixaba.
“Será mais uma oportunidade de interação, aprendizado e inspiração para gestores, trabalhadores, políticos, membros de igrejas e lideranças comunitárias da regional”, avaliou o secretário.
O programa tem como objetivo fortalecer lideranças em todo o Acre, oferecendo formação prática e inspiradora para gestores públicos, servidores, lideranças comunitárias e cidadãos em geral. A iniciativa busca promover autoconhecimento, desenvolvimento de habilidades de liderança, tomada de decisão, foco, disciplina e preparo emocional, estimulando o surgimento de novos líderes capazes de transformar seus ambientes de atuação.
A entrada é gratuita e aberta ao público.
Comentários
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA – AVISO DE LICITAÇÃO
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 024/2025 – COMPRAS.GOV 90024/2025
A Prefeitura Municipal de Brasiléia torna público que, a partir do dia 02/12/2025, no site https://www.gov.br/compras/pt-br estará recebendo propostas para o Pregão Eletrônico nº 90024/2025 (UASG 980105), para Aquisição de um Semirreboque Carrega Tudo (Prancha), conforme Termo de Referência.
A sessão de abertura ocorrerá em 12/12/2025, às 09:30 horas (Brasília), no mesmo site.
As características, especificações e demais requisitos estão descritos no Edital e seus anexos, à disposição nos sites https://www.gov.br/compras/pt-br, https://www.brasileia.ac.gov.br/ e https://externo.tceac.tc.br/portaldaslicitacoes/menu/. Maiores informações poderão ser obtidas pelo e-mail [email protected].
Brasiléia/AC, 01 de dezembro de 2025.
Thaísa Batista Monteiro Pontes
Pregoeira
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 013/2025 – COMPRAS.GOV 90013/2025
OBJETO: Registro de preços para a Contratação de Serviços Técnicos de Medicina Ocupacional e Segurança do Trabalho para atender as necessitadas da Secretaria Municipal de Administração de Brasiléia/AC.
Data da Abertura: 16 de dezembro de 2025, às 09h30min (horário de Brasília).
O Edital e seus anexos encontram-se a disposição dos interessados para consulta a partir do dia 02/12/2025 nos seguintes endereços eletrônicos: https://externo.tceac.tc.br/portaldaslicitacoes/menu/ e https://www.gov.br/compras/pt-br Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP.
Brasiléia/AC, 01 de dezembro de 2025.
André Schwalbe Gadelha
Pregoeiro
Extra
Justiça concede à polícia acesso a dados da tornozeleira de suspeito de matar professor em Epitaciolândia
Victor Oliveira da Silva está preso desde o dia 1º de outubro e é o principal suspeito de matar Reginaldo Silva Corrêa e, em seguida, enterrá-lo em uma cova rasa em Epitaciolândia. Ele era monitorado eletronicamente devido a outro crime
Por Victor Lebre
A Justiça do Acre autorizou a Polícia Civil a ter acesso aos dados da tornozeleira eletrônica de Victor Oliveira da Silva, principal suspeito de matar o professor de dança Reginaldo Silva Corrêa e, em seguida, enterrá-lo em uma cova rasa em Epitaciolândia, no interior do Acre.
Silva está preso desde o dia 1º de outubro. Sua vizinha, Marijane Maffi, também responde por suspeita de ajudar a esconder o carro da vítima.
Conforme a decisão da juíza de Direito Joelma Ribeiro Nogueira, a polícia pediu autorização judicial para acessar a geolocalização do suspeito, que era monitorado eletronicamente devido a outro crime, a partir da data do desaparecimento de Reggis.
Após o parecer favorável à disponibilização dos dados, o Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen-AC) terá 10 dias para compartilhar o que foi solicitado.
Em depoimento, Victor confessou o crime e afirmou ter atraído o professor até sua casa para um encontro, onde os dois acabaram discutindo.
Ele contou que aplicou um golpe “mata-leão”, percebeu que a vítima não tinha mais batimentos cardíacos, dormiu ao lado do corpo e enterrou o professor no dia seguinte.
Ainda segundo a investigação, Marijane teria ajudado o suspeito a tentar ocultar o crime, pois levou o carro do professor até Cobija, na Bolívia, sob o pretexto de que o veículo estava sendo vendido.
Crime
Reggis foi encontrado morto em uma cova rasa no dia 1º de outubro, seis dias após desaparecer. O caso provocou comoção entre familiares, amigos e alunos. A Polícia Civil prendeu Victor Oliveira da Silva, de 27 anos, e Marijane Maffi, de 46, apontados como suspeitos de envolvimento no assassinato.
Reggis, como era conhecido, havia desaparecido na noite de 29 de setembro, quando disse à ex-esposa, Keloiza Lima Paiva, que iria fazer uma entrega. Como a maior parte dos parentes dele não mora em Epitaciolândia, foi a mulher quem registrou boletim de ocorrência.
Ele havia retornado de uma viagem a Fortaleza e chegou a falar com Keloiza pouco antes de sumir. Reggis teve o corpo localizado em um terreno entre as casas dos dois suspeitos.
Acadêmico de Educação Física, ele também era agente territorial do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), coreografo e professor de dança no estilo zumba.
Ele deixou uma filha de seis anos. Após a confirmação da morte, parentes, amigos e instituições divulgaram notas lamentando o ocorrido.
Como a polícia chegou até os suspeitos?
Foi entregue aos investigadores um notebook que pertencia a Reggis. No equipamento, descobriram a conversa da vítima com Victor em um aplicativo de mensagens.
Como o suspeito já era monitorado eletronicamente pela Justiça devido um outro crime, os agentes conseguiram o endereço de uma obra onde ele estava trabalhando e o levaram para depor.
Logo que foi abordado pelos policiais, segundo a própria guarnição, ele começou a chorar e admitiu ter matado Reggis.
O suspeito também levou os policiais até o local onde o corpo do professor estava enterrado. Além disso, agentes da polícia boliviana localizaram o carro do professor e o entregaram à Polícia Civil do município vizinho.
Extra
PM cumpre mandado e apreende arma e drogas em ação conjunta no bairro Liberdade em Epitaciolandia
Em uma ação integrada realizada nesta sexta-feira, a Polícia Militar, por meio da equipe GIRO do 5º BPM de Brasiléia, com apoio da ROTAM, cumpriu um mandado de prisão no bairro Liberdade — conhecido como “Favelinha”. O alvo da operação era um indivíduo apontado como possível liderança do PCC na região de fronteira.
Durante a abordagem, além do cumprimento do mandado, os militares encontraram com o suspeito:
- 1 arma de fogo
- 9 munições
- 14 trouxinhas de substância aparentando ser cocaína
- 1 pedra aparentando ser crack
- Quantia em dinheiro
O material apreendido caracteriza tráfico de drogas, além de porte ilegal de arma de fogo.
O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Brasiléia, onde foi apresentado para o cumprimento do mandado de prisão e autuado em flagrante pelos novos delitos. Ele já possui uma extensa ficha criminal, acumulando 34 anos de pena por crimes como assalto à mão armada e homicídio.
A ação reforça o trabalho das forças de segurança na região de fronteira, combatendo o crime organizado e reduzindo a circulação de armas e drogas na cidade.
