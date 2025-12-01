Conecte-se conosco

Programa ‘Desperte a Liderança’ promove em Brasileia evento com coronel André Batista, caveira do Bope-RJ

Publicado

38 minutos atrás

em

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Governo (Segov), vai realizar mais uma edição do programa Desperte a Liderança que Existe em Você, desta vez em Brasileia. O evento será realizado na próxima sexta-feira, 5, no Centro Cultural Sebastião Dantas, a partir das 18 horas, e contará com a presença do coronel da reserva da Policia Militar do Estado do Rio de Janeiro, André Batista, referência nacional em operações especiais e liderança sob pressão.

Reconhecido por sua trajetória no Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) fluminense, André Batista é também coautor dos livros Elite da Tropa I e II, que deram origem ao filme Tropa de Elite, para o qual sua atuação na corporação inspirou o personagem Sargento Matias, principal parceiro do famoso Capitão Nascimento, interpretado no filme pelo premiado ator Wagner Moura.

Coronel André Batista, que já foi do Bope do Rio de Janeiro, vai ministrar palestra sobre liderança no Acre, a convite do governo . Foto: divulgação

A experiência do coronel André Batista em operações de alta complexidade, incluindo o resgate de reféns no sequestro do ônibus 174, no Rio de Janeiro, transformou-se em metodologia e treinamentos aplicados em todo o país.

Mestre em Gestão pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), MBA em Gerenciamento de Projetos, pós-graduado em Segurança Pública e Inteligência Estratégica pela Escola Superior de Guerra, Batista ministrará no Acre a palestra Liderança: Ações sob Pressão, trazendo técnicas, relatos reais e reflexões sobre determinação, foco, preparo emocional e disciplina, competências essenciais para lideranças eficientes.

Os ajustes finais para o evento foram definidos em reunião virtual preparatória realizada entre o secretário de Governo, Luiz Calixto, André Batista e respectivas equipes, que discutiram a estrutura, o público-alvo e os conteúdos centrais da programação. Na ocasião, o coronel também detalhou a proposta da palestra.

“Liderança é uma construção baseada em atitudes, propósito e disciplina. O tema Liderança: Ações sob Pressão reflete desafios reais do dia a dia. Levo experiências e ferramentas práticas para ajudar cada participante a descobrir e potencializar a liderança que já existe dentro de si”, disse.

Em reunião virtual, secretário Luiz Calixto e equipe da Segov ajustam detalhes do evento com coronel André Batista, em Brasileia. Foto: Ascom/Segov

André Batista afirmou ainda que a expectativa para o encontro é extremamente positiva: “Será um momento especial. Acredito profundamente que todos nós carregamos uma liderança em potencial e meu objetivo é mostrar caminhos práticos para que as pessoas descubram essa força, mesmo nos momentos mais difíceis. Estou ansioso para conhecer o público de Brasileia e viver essa troca”.

O secretário Luiz Calixto destacou que o programa segue em expansão e amplia o diálogo entre governo e sociedade, fortalecendo a gestão participativa e o espírito de cooperação, cumprido importante papel de desenvolvimento humano em todas as regiões do estado.

“Esse programa tem um papel estratégico na formação de novas lideranças. Estamos levando conhecimento, motivação e ferramentas práticas para quem atua diretamente no desenvolvimento do Acre. A presença do coronel André Batista confirma o compromisso do governo em oferecer conteúdo de alto nível à população”, afirmou o secretário.

Cena do filme Tropa de Elite, com os personagens Capital Nascimento, em primeiro plano, e Sargento Matias. Foto: reprodução internet

Esta edição do programa Desperte a Liderança que Existe em Você em Brasileia sucede a vinda de Hortência a Sena Madureira, e de Zico a Rio Branco, além de outras duas edições em bairros distintos da capital. A expectativa, segundo Calixto, é de ampla participação de moradores de toda a região do Alto Acre, incluindo Epitaciolândia, Xapuri, Assis Brasil e Capixaba.

“Será mais uma oportunidade de interação, aprendizado e inspiração para gestores, trabalhadores, políticos, membros de igrejas e lideranças comunitárias da regional”, avaliou o secretário.

O programa tem como objetivo fortalecer lideranças em todo o Acre, oferecendo formação prática e inspiradora para gestores públicos, servidores, lideranças comunitárias e cidadãos em geral. A iniciativa busca promover autoconhecimento, desenvolvimento de habilidades de liderança, tomada de decisão, foco, disciplina e preparo emocional, estimulando o surgimento de novos líderes capazes de transformar seus ambientes de atuação.

A entrada é gratuita e aberta ao público.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA – AVISO DE LICITAÇÃO

Publicado

5 horas atrás

em

1 de dezembro de 2025

Por

ESTADO DO ACRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

 PREGÃO ELETRÔNICO N° 024/2025 – COMPRAS.GOV 90024/2025

A Prefeitura Municipal de Brasiléia torna público que, a partir do dia 02/12/2025, no site https://www.gov.br/compras/pt-br estará recebendo propostas para o Pregão Eletrônico nº 90024/2025 (UASG 980105), para Aquisição de um Semirreboque Carrega Tudo (Prancha), conforme Termo de Referência.

A sessão de abertura ocorrerá em 12/12/2025, às 09:30 horas (Brasília), no mesmo site.

As características, especificações e demais requisitos estão descritos no Edital e seus anexos, à disposição nos sites https://www.gov.br/compras/pt-br, https://www.brasileia.ac.gov.br/ e https://externo.tceac.tc.br/portaldaslicitacoes/menu/. Maiores informações poderão ser obtidas pelo e-mail [email protected].

Brasiléia/AC, 01 de dezembro de 2025.

Thaísa Batista Monteiro Pontes

Pregoeira

 

ESTADO DO ACRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 013/2025 – COMPRAS.GOV 90013/2025

OBJETO: Registro de preços para a Contratação de Serviços Técnicos de Medicina Ocupacional e Segurança do Trabalho para atender as necessitadas da Secretaria Municipal de Administração de Brasiléia/AC.

Data da Abertura: 16 de dezembro de 2025, às 09h30min (horário de Brasília).

O Edital e seus anexos encontram-se a disposição dos interessados para consulta a partir do dia 02/12/2025 nos seguintes endereços eletrônicos: https://externo.tceac.tc.br/portaldaslicitacoes/menu/ e https://www.gov.br/compras/pt-br  Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP.

Brasiléia/AC, 01 de dezembro de 2025.

André Schwalbe Gadelha

Pregoeiro

Extra

Justiça concede à polícia acesso a dados da tornozeleira de suspeito de matar professor em Epitaciolândia

Publicado

6 horas atrás

em

1 de dezembro de 2025

Por

Victor Oliveira da Silva está preso desde o dia 1º de outubro e é o principal suspeito de matar Reginaldo Silva Corrêa e, em seguida, enterrá-lo em uma cova rasa em Epitaciolândia. Ele era monitorado eletronicamente devido a outro crime

Victor Oliveira da Silva, de 27 anos, monitorado da Justiça, confessou ter assassinado e enterrado professor Reginaldo Silva Correa. Foto: Reprodução

Por Victor Lebre

A Justiça do Acre autorizou a Polícia Civil a ter acesso aos dados da tornozeleira eletrônica de Victor Oliveira da Silva, principal suspeito de matar o professor de dança Reginaldo Silva Corrêa e, em seguida, enterrá-lo em uma cova rasa em Epitaciolândia, no interior do Acre.

Silva está preso desde o dia 1º de outubro. Sua vizinha, Marijane Maffi, também responde por suspeita de ajudar a esconder o carro da vítima.

No processo, a defesa de Marijane alega que ela é dependente química e, por isso, solicitou a internação em uma clínica terapêutica. Marijane Maffi foi solta após a Justiça liberá-la de pagar R$ 10 mil. Foto: captada 

Conforme a decisão da juíza de Direito Joelma Ribeiro Nogueira, a polícia pediu autorização judicial para acessar a geolocalização do suspeito, que era monitorado eletronicamente devido a outro crime, a partir da data do desaparecimento de Reggis.

Após o parecer favorável à disponibilização dos dados, o Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen-AC) terá 10 dias para compartilhar o que foi solicitado.

“O período solicitado (25 a 29 de setembro de 2025) mostra-se razoável e proporcional, limitado ao estritamente necessário para a apuração dos fatos, abrangendo desde a data do suposto crime até o dia anterior à prisão em flagrante do representado. A medida pleiteada revela-se indispensável ao esclarecimento dos fatos e ao prosseguimento das investigações, não se vislumbrando outros meios de obtenção de prova menos gravosos que possam substituí-la com a mesma eficácia”, avaliou a magistrada.

Em depoimento, Victor confessou o crime e afirmou ter atraído o professor até sua casa para um encontro, onde os dois acabaram discutindo.

Ele contou que aplicou um golpe “mata-leão”, percebeu que a vítima não tinha mais batimentos cardíacos, dormiu ao lado do corpo e enterrou o professor no dia seguinte.

Ainda segundo a investigação, Marijane teria ajudado o suspeito a tentar ocultar o crime, pois levou o carro do professor até Cobija, na Bolívia, sob o pretexto de que o veículo estava sendo vendido.

Reginaldo Silva Corrêa, conhecido como Reggis. Foto: Arquivo pessoal

Crime

Reggis foi encontrado morto em uma cova rasa no dia 1º de outubro, seis dias após desaparecer. O caso provocou comoção entre familiares, amigos e alunos. A Polícia Civil prendeu Victor Oliveira da Silva, de 27 anos, e Marijane Maffi, de 46, apontados como suspeitos de envolvimento no assassinato.

Reggis, como era conhecido, havia desaparecido na noite de 29 de setembro, quando disse à ex-esposa, Keloiza Lima Paiva, que iria fazer uma entrega. Como a maior parte dos parentes dele não mora em Epitaciolândia, foi a mulher quem registrou boletim de ocorrência.

Ele havia retornado de uma viagem a Fortaleza e chegou a falar com Keloiza pouco antes de sumir. Reggis teve o corpo localizado em um terreno entre as casas dos dois suspeitos.

Acadêmico de Educação Física, ele também era agente territorial do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), coreografo e professor de dança no estilo zumba.

Ele deixou uma filha de seis anos. Após a confirmação da morte, parentes, amigos e instituições divulgaram notas lamentando o ocorrido.

Corpo foi encontrado em cova rasa em Epitaciolândia. Foto: Arquivo pessoal

Como a polícia chegou até os suspeitos?

Foi entregue aos investigadores um notebook que pertencia a Reggis. No equipamento, descobriram a conversa da vítima com Victor em um aplicativo de mensagens.

Como o suspeito já era monitorado eletronicamente pela Justiça devido um outro crime, os agentes conseguiram o endereço de uma obra onde ele estava trabalhando e o levaram para depor.

Logo que foi abordado pelos policiais, segundo a própria guarnição, ele começou a chorar e admitiu ter matado Reggis.

O suspeito também levou os policiais até o local onde o corpo do professor estava enterrado. Além disso, agentes da polícia boliviana localizaram o carro do professor e o entregaram à Polícia Civil do município vizinho.

Extra

PM cumpre mandado e apreende arma e drogas em ação conjunta no bairro Liberdade em Epitaciolandia

Publicado

19 horas atrás

em

30 de novembro de 2025

Por

Em uma ação integrada realizada nesta sexta-feira, a Polícia Militar, por meio da equipe GIRO do 5º BPM de Brasiléia, com apoio da ROTAM, cumpriu um mandado de prisão no bairro Liberdade — conhecido como “Favelinha”. O alvo da operação era um indivíduo apontado como possível liderança do PCC na região de fronteira.

Durante a abordagem, além do cumprimento do mandado, os militares encontraram com o suspeito:

  • 1 arma de fogo
  • 9 munições
  • 14 trouxinhas de substância aparentando ser cocaína
  • 1 pedra aparentando ser crack
  • Quantia em dinheiro

O material apreendido caracteriza tráfico de drogas, além de porte ilegal de arma de fogo.

O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Brasiléia, onde foi apresentado para o cumprimento do mandado de prisão e autuado em flagrante pelos novos delitos. Ele já possui uma extensa ficha criminal, acumulando 34 anos de pena por crimes como assalto à mão armada e homicídio.

A ação reforça o trabalho das forças de segurança na região de fronteira, combatendo o crime organizado e reduzindo a circulação de armas e drogas na cidade.

