Programa ‘Desperte a Liderança’ promove em Brasileia evento com coronel André Batista, caveira do Bope-RJ

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Governo (Segov), vai realizar mais uma edição do programa Desperte a Liderança que Existe em Você, desta vez em Brasileia. O evento será realizado na próxima sexta-feira, 5, no Centro Cultural Sebastião Dantas, a partir das 18 horas, e contará com a presença do coronel da reserva da Policia Militar do Estado do Rio de Janeiro, André Batista, referência nacional em operações especiais e liderança sob pressão.

Reconhecido por sua trajetória no Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) fluminense, André Batista é também coautor dos livros Elite da Tropa I e II, que deram origem ao filme Tropa de Elite, para o qual sua atuação na corporação inspirou o personagem Sargento Matias, principal parceiro do famoso Capitão Nascimento, interpretado no filme pelo premiado ator Wagner Moura.

A experiência do coronel André Batista em operações de alta complexidade, incluindo o resgate de reféns no sequestro do ônibus 174, no Rio de Janeiro, transformou-se em metodologia e treinamentos aplicados em todo o país.

Mestre em Gestão pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), MBA em Gerenciamento de Projetos, pós-graduado em Segurança Pública e Inteligência Estratégica pela Escola Superior de Guerra, Batista ministrará no Acre a palestra Liderança: Ações sob Pressão, trazendo técnicas, relatos reais e reflexões sobre determinação, foco, preparo emocional e disciplina, competências essenciais para lideranças eficientes.

Os ajustes finais para o evento foram definidos em reunião virtual preparatória realizada entre o secretário de Governo, Luiz Calixto, André Batista e respectivas equipes, que discutiram a estrutura, o público-alvo e os conteúdos centrais da programação. Na ocasião, o coronel também detalhou a proposta da palestra.

“Liderança é uma construção baseada em atitudes, propósito e disciplina. O tema Liderança: Ações sob Pressão reflete desafios reais do dia a dia. Levo experiências e ferramentas práticas para ajudar cada participante a descobrir e potencializar a liderança que já existe dentro de si”, disse.

André Batista afirmou ainda que a expectativa para o encontro é extremamente positiva: “Será um momento especial. Acredito profundamente que todos nós carregamos uma liderança em potencial e meu objetivo é mostrar caminhos práticos para que as pessoas descubram essa força, mesmo nos momentos mais difíceis. Estou ansioso para conhecer o público de Brasileia e viver essa troca”.

O secretário Luiz Calixto destacou que o programa segue em expansão e amplia o diálogo entre governo e sociedade, fortalecendo a gestão participativa e o espírito de cooperação, cumprido importante papel de desenvolvimento humano em todas as regiões do estado.

“Esse programa tem um papel estratégico na formação de novas lideranças. Estamos levando conhecimento, motivação e ferramentas práticas para quem atua diretamente no desenvolvimento do Acre. A presença do coronel André Batista confirma o compromisso do governo em oferecer conteúdo de alto nível à população”, afirmou o secretário.

Esta edição do programa Desperte a Liderança que Existe em Você em Brasileia sucede a vinda de Hortência a Sena Madureira, e de Zico a Rio Branco, além de outras duas edições em bairros distintos da capital. A expectativa, segundo Calixto, é de ampla participação de moradores de toda a região do Alto Acre, incluindo Epitaciolândia, Xapuri, Assis Brasil e Capixaba.

“Será mais uma oportunidade de interação, aprendizado e inspiração para gestores, trabalhadores, políticos, membros de igrejas e lideranças comunitárias da regional”, avaliou o secretário.

O programa tem como objetivo fortalecer lideranças em todo o Acre, oferecendo formação prática e inspiradora para gestores públicos, servidores, lideranças comunitárias e cidadãos em geral. A iniciativa busca promover autoconhecimento, desenvolvimento de habilidades de liderança, tomada de decisão, foco, disciplina e preparo emocional, estimulando o surgimento de novos líderes capazes de transformar seus ambientes de atuação.

A entrada é gratuita e aberta ao público.

Relacionado

Comentários