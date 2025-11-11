Programa de aceleração de startups de saúde no Acre encerra 2º ciclo

Iniciativa é promovida pelo Sebrae em parceria com o Hospital de Amor

O Conectahealth – Circuito Acre, programa voltado para acelerar startups da área da saúde, concluiu seu segundo ciclo. A iniciativa é realizada pelo Sebrae no Acre, em parceria com o Hospital de Amor, por meio do Harena Inovação.

Durante 18 semanas, os empreendedores participaram de workshops sobre inovação, mentorias individuais e coletivas, além de encontros para troca de conhecimento e networking com profissionais do setor. O programa também ofereceu uma trilha de cursos sobre inovação e empreendedorismo.

O diretor técnico do Sebrae, Kleber Campos, destacou a importância da iniciativa. “Ver startups acreanas desenvolvendo soluções para a saúde pública é a prova de que o empreendedorismo inovador tem força no nosso estado. O Sebrae segue atuando para que essas ideias saiam do papel e cheguem à sociedade gerando resultados concretos”, disse.

Neste segundo ciclo, 33 startups apresentaram soluções voltadas à saúde pública, com propostas que abrangem gestão hospitalar, saúde digital, prevenção, diagnóstico inteligente, pesquisa clínica e científica, dispositivos médicos, humanização e qualidade de vida.

Segundo a gestora Rosa Nakamura, encerrar mais um ciclo do programa é motivo de orgulho. “Vimos ideias se transformarem em soluções concretas para desafios reais da saúde pública. Cada startup que participou trouxe inovação, coragem e compromisso com a qualidade de vida das pessoas”, destacou.

Para Guilherme Sanchez, gerente de Inovação do Harena, Centro de Inovação do Hospital de Amor, “O programa é um catalisador de boas ideias e cria conexão com os desafios reais da saúde pública do país. Através desta iniciativa, junto ao Sebrae, apoiamos as startups na modelagem, validação e na construção de uma estratégia de entrada do produto no mercado, mostrando o potencial do estado na geração de novos negócios”.

