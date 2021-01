Os profissionais que estão na linha de frente da Covid-19 em Cruzeiro do Sul, interior do Acre, pediram ajuda ao Sindicado dos Médicos do Acre (Sindmed-AC) para evitar um colapso no sistema de saúde com o aumento de casos de Covid-19.

“O hospital está quase cheio, não temos profissionais de saúde suficientes, o Hospital do Juruá está com uma carência de médicos. A UTI está com 13 pacientes, hoje [segunda, 25] morreu mais uma pessoa, então, não é brincadeira. Cada um tem que fazer sua parte. Os profissionais de saúde estão exaustos, sei que todo mundo está cansado dessa história de coronavírus – eu também estou e tem hora que quero desaparecer – mas a pessoa tem que fazer sua parte”, desabafou a infectologista Rita de Cássia.

“A quantidade de pacientes internados na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) já chegou ao limite e os leitos das enfermarias Covid-19 já se aproximam do 100% de ocupação”, diz a nota do Sindmed-AC.

A cidade de Cruzeiro do Sul contabiliza mais de 4 mil casos do novo coronavírus e o número total de vítimas fatais pela doença chegou a 74. Em todo Acre, o número de infectados é de 46.539 e o de mortes de 854.

Conforme o boletim da Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) divulgado nesta segunda, o Hospital do Juruá, referência no atendimento aos pacientes com Covid-19, está com 13 dos 20 leitos de UTI ocupados. Dos 94 leitos clínicos, 46 estão com pacientes.

“Estaremos, a partir de amanhã [terça-feira, 26], com dois pontos fixos de distribuição de máscaras, de orientações de como proceder e com algumas para fazer a desinfecção de todos os órgãos públicos e outras medidas que vamos adotar para que possa fazer o enfrentamento direto contra a Covid. Mas, não basta só as ações do poder público. É preciso que a população tenha esse entendimento e faça sua parte”, destacou o prefeito da cidade, Zequinha Lima.

Sobrecarga na distribuição de oxigênio

O alto consumo de oxigênio no Hospital Regional do Juruá, em Cruzeiro do Sul, causou uma sobrecarga em uma das unidades geradoras do hospital, que enfrentou uma queda na distribuição do produto.

Em nota, após denúncia, a Associação Nossa Senhora da Saúde (Anssau), responsável pela administração do hospital, informou que houve a sobrecarga que acarretou em uma falha operacional no consumo de oxigênio, mas que não houve falta do produto.

“Em face do significativo número de pacientes internados nos últimos cinco dias com diagnóstico de Covid-19, tanto na enfermaria como na UTI, houve um aumento de modo exponencial no consumo de oxigênio medicinal, o que causou sobrecarga em uma das unidades geradoras (usina) fazendo com que a mesma apresentasse uma falha operacional. Tal falha resultou na diminuição da produção de oxigênio, o que gerou vários comentários sobre uma possível falta do produto na unidade hospitalar o que não corresponde com a verdade.”

O problema no Acre assustou familiares de pacientes, por causa do colapso vivido no estado do Amazonas quando há mais de uma semana enfrenta a falta de oxigênio que resultou na transferência de pacientes para outros estados, inclusive o Acre.

A transferência de pacientes do estado vizinho ocorre por conta da falta de oxigênio em unidades de saúde do estado do Amazonas. A capital amazonense vive um colapso com hospitais sem oxigênio, doentes levados a outros estados, cemitérios sem vagas e toque de recolher.

Maria Lima, moradora do município de Guarajá (AM), está com a mãe internada no Hospital do Juruá e ficou assustada com a possível falta de oxigênio.

“Preocupa, jamais quero perder minha mão, é muito difícil. É muito grave, avançou muito esses meses e tem que melhorar porque é pouco oxigênio e é muita gente precisando”, lamentou.

O secretário de Saúde do Acre, Alysson Bestene, disse que foi enviada uma equipe de técnicos para avaliar a situação no hospital e outra para avaliar o fluxo no aumento de internações.

“O hospital tem duas usinas, uma usina recém-contratada do Hospital do Juruá, que é dentro do hospital de campanha do Juruá, e uma outra mais antiga. Tivemos relato de que a usina mais antiga teve um problema de manutenção. Estamos já com a equipe, hoje [domingo, 24], em Cruzeiro do Sul, que saiu cedo, justamente para ver a parte do fluxo de atendimento, já que ampliamos mais 10 leitos e também junto com o técnico para avaliar essa questão da empresa antiga.”

Ele falou ainda que a quantidade de oxigênio que tem no Hospital do Juruá é suficiente para atender a demanda.