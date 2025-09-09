Profissionais de comunicação do Acre ganham destaque no 12º Prêmio Sebrae de Jornalismo

Premiação valoriza o jornalismo como parceiro do empreendedorismo local

A cerimônia da etapa estadual do 12º Prêmio Sebrae de Jornalismo (PSJ) aconteceu nesta terça-feira (9), e premiou as 14 melhores reportagens sobre o empreendedorismo no Acre, nas categorias Texto, Áudio, Vídeo, Fotojornalismo e Jornalismo Universitário.

Além de reunir profissionais da imprensa, autoridades e representantes de instituições locais, o evento contou com a palestra “Desafios e Oportunidades da Inteligência Artificial”, ministrada pelo jornalista especialista em tecnologia, Thássius Veloso.

Os primeiros colocados de cada categoria seguem para a etapa regional, que classificará os finalistas da etapa nacional, ampliando a visibilidade aos conteúdos sobre pequenos negócios. Conheça os vencedores:

Categoria Texto

1º lugar: Com moda ancestral, indígenas potencializam bioeconomia ao mesmo tempo que fortalecem identidade cultural no Acre (A Gazeta do Acre)

Vencedora: Tácita Muniz

2º lugar: Projeto leva experiência tradicional das feiras para dentro de condomínios em Rio Branco (ContilNet Notícias)

Vencedor: Vitor Paiva

3º lugar: Maquiadora trans converte preconceito em força e conquista espaço no empreendedorismo do AC: ‘Protagonista da minha história’ (G1 AC)

Vencedor: Renato Menezes

Categoria Áudio

1º lugar: Com apoio do Sebrae, Acre desperta para a produção de café (Rádio Difusora Acreana)

Vencedor: Wesley Moraes

2º lugar: Cafeiculturas acreanas que tem revolucionado a produção de café na Região do Alto Acre (Rádio Aldeia FM)

Vencedora: Andréia Nobre

3º lugar: Inovar pra cuidar: startups que transformam a saúde no Acre (CBN Amazônia)

Vencedora: Vitória Guimarães

Categoria Vídeo

1º lugar: Com orientação e apoio do SEBRAE Acre, mulher transformou o medo do futuro em coragem para empreender (TV5 – BAND ACRE)

Vencedora: Janequeli Nunes

2º lugar: Mercado Mulheres Indígenas (TV Gazeta)

Vencedor: Adailson Oliveira

3º lugar: Mulheres na terceira idade transformam dificuldades em negócios (TV Gazeta)

Vencedor: João Victor Cardoso

Categoria Fotojornalismo

1º lugar: Empreendedores da noite: a energia que mantém vivas as praças de Rio Branco – em especial a Praça Relógio do Sol (Cidade AC News)

Vencedor: Mayke Wily

2º lugar: Muito além do agro: startups apostam em tecnologia e levam inovação à Expoacre 2024 (G1 Acre)

Vencedor: Victor Lebre

Categoria Jornalismo Universitário

1º lugar: Mulheres que fazem acontecer: a força do trabalho manual no empreendedorismo acreano (Site A Catraia – Ufac)

Vencedora: Thaynar Moura

2º lugar: Da seringa aos sapatos: a tradição de uma profissão quase esquecida (Site A Catraia – Ufac)

Vencedora: Amanda de Sousa

3º lugar: Trabalhar e Resistir (Site A Catraia – Ufac)

Vencedor: Victor Manoel Castro

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários