Professores e alunos do Acre serão premiados no Concurso Cultural ‘Todos Contra o Aedes Aegypti’ em novembro

O Concurso Cultural do projeto “Todos Contra o Aedes Aegypti, Edição Acre 2025” vai premiar professores e alunos do 3º e 4º anos do ensino fundamental de escolas públicas de dez municípios do Acre, reconhecendo iniciativas criativas de combate ao mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya.

A premiação acontecerá entre os dias 3 e 7 de novembro, contemplando os melhores projetos nas etapas municipal, regional e estadual, além de valorizar as escolas que se destacarem na mobilização da comunidade escolar.

Categorias do concurso

O projeto premiará a criatividade e o engajamento de professores e alunos, divididos por público. Entre os professores, os prêmios incluem o Prêmio Criatividade, voltado para vídeos de jogos ou brincadeiras; o Melhor Projeto, destinado à proposição e execução de ações pedagógicas; e o Prêmio Meio Ambiente, para atividades educativas sobre o tema. Já entre os alunos, serão premiados trabalhos como a Melhor História em Quadrinhos, a Melhor Paródia Musical ou Poema e o Melhor Cartaz Educativo. Todas as categorias são focadas na conscientização sobre a prevenção ao mosquito Aedes aegypti.

Inscrições e prazos

O edital do concurso foi lançado em 15 de setembro de 2025 e as inscrições estão abertas desde então. Elas devem ser realizadas até 10 de outubro de 2025, por meio de formulários eletrônicos disponíveis no site: https://lnk.bio/todoscontraoaedesaegypti.

Processo de Seleção

Os trabalhos serão avaliados do nível estadual para o municipal, seguindo critérios de criatividade, engajamento e relevância educativa. Inicialmente, uma pré-seleção será feita por um júri interno do projeto. Em seguida, os trabalhos pré-selecionados estarão disponíveis em uma plataforma digital para votação do júri popular, entre os dias 22 e 28 de outubro, garantindo que a comunidade também participe da escolha dos vencedores.

Premiação

O concurso cultural distribuirá prêmios em dinheiro, reconhecendo os talentos em diferentes níveis de competição. Em nível municipal, os professores vencedores receberão R$ 1.000,00 e os alunos vencedores receberão R$ 770,00. Já no nível regional, os prêmios serão de R$ 2.500,00 para professores e R$ 1.925,00 para alunos. Por fim, em nível estadual, os premiados receberão R$ 5.000,00, no caso dos professores, e R$ 3.850,00 quando alunos. O Prêmio Escola Mais Engajada concederá R$ 5.000,00 a uma escola vencedora em cada uma das duas regiões, celebrando o esforço coletivo na mobilização contra o Aedes.

Municípios participantes

O concurso abrange escolas de duas regiões do estado: Baixo e Alto Acre, que inclui os municípios de Rio Branco, Sena Madureira, Senador Guiomard, Xapuri e Capixaba; e Juruá e Envira, formada por Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Tarauacá e Feijó.

De acordo com Daniele Freitas, coordenadora do projeto, a iniciativa busca unir educação e saúde no enfrentamento ao mosquito, estimulando mudanças de comportamento. “O concurso mostrará que a educação é uma das ferramentas mais poderosas no combate às endemias. Queremos formar cidadãos mais conscientes e comprometidos com a saúde pública, além de envolver toda a comunidade escolar nessa luta”, destacou Daniele.

Detalhes da Premiação

A divulgação dos vencedores será no dia 28 de outubro após a votação popular no site: www.todoscontraoaedesaegypti.com.br e a cerimônia de premiação ocorrerá de 3 a 7 de novembro.

