Professores denunciam coordenador de mídia da prefeitura por assédio moral e coação política em Sena Madureira

Servidores da prefeitura de Sena Madureira, incluindo professores, afirmaram que estão sendo vítimas de assédio moral e coação por parte do coordenador de mídia da gestão municipal. Segundo eles, todos os servidores são obrigados a salvar um contato intitulado de “mídia”, para repostar todas as publicações da gestão municipal em seus status no WhatsApp, e nas demais redes sociais.

Segundo a denúncia, o tal coordenador realiza uma espécie de cadastro para ficar vistoriando as redes sociais dos servidores. Quem não repostar, comentar, curtir, ou compartilhar, as publicações do prefeito, é ameaçado de demissão.

“Temos que postar todos os vídeos do prefeito, acompanha todos os nossos status, inclusive faz pressão no dia-dia com nossa família, vivemos em um medo constante de sermos demitidos. Ninguém aguenta mais, o povo tem que denunciar, pois só assim vai pra mídia, somos humilhados, se não postar o vídeo, a pessoa já ameaça de nos demitir”, disse o servidor que pediu para não ser identificado.

A nossa reportagem tentou contato com o coordenador citado para falar sobre o assunto, mas não obtivemos sucesso. O espaço está aberto caso queira se pronunciar.

