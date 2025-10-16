Professora que dava aula e cozinhava em escola sem paredes celebra nova fase no Acre: ‘Hoje tenho ajuda’

Governistas conseguiram nesta quinta-feira (16) barrar, na CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), a convocação de José Ferreira da Silva, o Frei Chico, irmão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Os requerimentos foram rejeitados por 19 votos a 11. A comissão votou de forma separada 11 pedidos que miravam Frei Chico. Ele é diretor vice-presidente do Sindnapi (Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos) — uma das entidades investigadas no esquema de fraude bilionário.

O colegiado ainda deve analisar nesta quinta o pedido de prisão preventiva do Sindnapi, Milton Baptista de Souza Filho. Ele foi ouvido pela comissão na semana passada, mas não respondeu a maioria das perguntas dos parlamentares. Ele negou, no entanto, que Frei Chico atue na administração da entidade.

Na quinta-feira (9), o Sindnapi foi alvo de uma operação da PF (Polícia Federal) e, nesta semana, o ministro André Mendonça, do STF (Supremo Tribunal Federal), ordenou na terça-feira (14) o bloqueio de aproximadamente R$ 390 milhões em bens e valores do Sindnapi.

Por acordo entre oposição e governistas, foram retirados da pauta os requerimentos que determinavam as quebras dos sigilos bancário, fiscal e telemático do ex-ministro da Previdência Social Carlos Lupi (PDT).

A CPMI tem previsto ainda para esta quinta-feira o depoimento de Cícero Marcelino de Souza Santos. Ele é assessor do presidente da Conafer (Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais), Carlos Roberto Ferreira Lopes, que foi ouvido pela comissão e preso em flagrante.

Quem é Frei Chico

José Ferreira da Silva, irmão do presidente Lula, é um dos responsáveis por gerir o Sindnapi, onde tem a função de diretor vice-presidente.

Conhecido como Frei Chico, o sindicalista de 83 anos é um dos 17 irmãos do presidente da República. Foi por meio dele que Lula começou a ter contato com o movimento sindical a partir de 1964, quando se mudou para o ABC Paulista, trabalhando para a metalúrgica Indústrias Villares.

Em entrevista à Revista Fórum em 2024, José Ferreira da Silva disse que levar o irmão para esse meio não teria “sido fácil”.

Natural de Pernambuco e atualmente aposentado, Frei Chico mora em São Caetano do Sul, na região metropolitana de São Paulo. O apelido de “Frei” foi dado por Maurício Soares, ex-prefeito de São Bernardo do Campo, em referência à sua calvície.

Mendonça bloqueia bens e valores do Sindnapi