Professora morre ao bater moto em material asfáltico deixado por obras em rodovia AC-475, estrada de Plácido de Castro

Maria Aparecida Lopes, de 48 anos, seguia para casa na AC-475 quando colidiu com amontoado; família e polícia apontam falta de sinalização no trecho

A professora Maria Aparecida Lopes, de 48 anos, morreu na noite de segunda-feira (9) em um acidente na Rodovia AC-475, estrada de Plácido de Castro, no interior do Acre. Ela conduzia uma motocicleta quando bateu em um amontoado de material asfáltico deixado por obras no local.

De acordo com a Polícia Militar, o trecho onde o acidente ocorreu está em manutenção, mas não possui sinalização adequada para alertar os motoristas sobre o perigo. A vítima não visualizou o material e colidiu contra ele.

Testemunhas que passavam pelo local socorreram a professora e a levaram em um carro particular até o hospital, mas Maria Aparecida não resistiu aos ferimentos e morreu antes de chegar à unidade de saúde.

A professora trabalhava em uma escola de Plácido de Castro e estava voltando para casa, localizada no quilômetro 10 da rodovia, no sentido ao município de Acrelândia, quando ocorreu o acidente.

A manutenção da via é feita por equipes do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre). Em nota, o órgão afirmou que havia sinalização no local e que acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Polícia Civil assim que tomou conhecimento do acidente.

“O órgão também buscou realizar o registro da ocorrência e permanece à disposição das autoridades para colaborar com a apuração dos fatos”, diz a nota do Deracre.

A versão do órgão, no entanto, contrasta com o relato da polícia e de testemunhas, que afirmam não haver sinalização no trecho. A Polícia Civil confirmou que instaurou inquérito para investigar as circunstâncias da morte da professora, incluindo a responsabilidade pela falta de alertas no local da obra.

Nota na íntegra do Deracre

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), informa que o trecho onde ocorreu o acidente estava devidamente sinalizado, em razão dos serviços de manutenção realizados no local. Assim que tomou conhecimento do fato, o Deracre prestou apoio imediato à ocorrência, acionando o Samu e a Polícia Militar, além de deslocar equipe para auxiliar no atendimento. O órgão também buscou realizar o registro da ocorrência e permanece à disposição das autoridades para colaborar com a apuração dos fatos. Sula Ximenes

Presidente do Deracre

Relacionado

Comentários